Российские ЗРПК — зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1" начали сбивать управляемые авиабомбы JDAM производства США.
Российская система сокрушительна в том числе против скоростных, небольших или низколетящих угроз — таких, как БПЛА и бомбы JDAM.
Об этом сообщает The National Interest, отмечая, что даже те немногие виды оружия из Соединённых Штатов, что удерживали Киев от поражения, больше не имеют желаемого эффекта.
"После 4-х лет "обучения боем" русские действительно адаптировались. Призывы администрации Дональда Трампа к миру в ближайшей перспективе пойдут на пользу и Украине, и НАТО — если даже их самое современное оружие уже не представляет угрозы для наступающей русской армии", — сказано в статье.
История создания ЗРПК "Панцирь" началась в начале 90-х годов прошлого века. В 1990 году тульское КБ приборостроения получило заказ от Главка вооружений ПВО на разработку нового зенитного комплекса. Первоначальная задача заключалась в создании системы для защиты комплексов С-300 и радиолокационных станций.
Первый прототип под кодовым названием "Роман" был представлен в 1995 году. Эта версия базировалась на шасси автомобиля "Урал" и была оснащена двумя 30-мм пушками и зенитными управляемыми ракетами. Однако система имела существенные ограничения: не могла вести огонь на ходу, а зона поражения была ограничена 12 километрами.
Революционный прорыв произошел благодаря экспортным контрактам. Требования иностранных заказчиков заставили разработчиков существенно доработать систему. В результате был создан комплекс, который получил название "Панцирь-С1". Он был официально принят на вооружение армии РФ в 2012 году.
В 2015 году был представлен усовершенствованный вариант — "Панцирь-С2". Параллельно началась разработка морской версии комплекса, получившей обозначение "Панцирь-МЕ".
Уникальность "Панциря" заключается в его экономичности. В отличие от западных аналогов, таких как французский "Кроталь" и израильский "Железный купол", российские разработчики сделали ставку на относительно простые и быстрые ракеты, что существенно снизило стоимость боеприпаса при сохранении высокой эффективности.
В настоящее время "Панцирь" является одним из самых востребованных зенитных комплексов в мире, успешно экспортируется и стоит на вооружении многих стран. Продолжается работа над новыми модификациями, включая перспективный комплекс "Панцирь-СМ", который получит новую прицельную станцию с дальностью обнаружения до 75 км и сможет поражать цели на расстоянии до 40 км.
Несколько дней назад стало известно, что стоимость золотых запасов России достигла рекордного уровня, превысив отметку в 217,4 миллиарда долларов.