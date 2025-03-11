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Дмитрий Плотников

Почему Панцирь-С1 называют убийцей умных бомб: разгадываем технологический ребус от тульских инженеров

4:00
Силовые структуры » Военные новости

Российские ЗРПК — зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1" начали сбивать управляемые авиабомбы JDAM производства США.

ЗПРК "Панцирь"
Фото: commons.wikimedia.org by Jovo Mamula
ЗПРК "Панцирь"

Российская система сокрушительна в том числе против скоростных, небольших или низколетящих угроз — таких, как БПЛА и бомбы JDAM.

Об этом сообщает The National Interest, отмечая, что даже те немногие виды оружия из Соединённых Штатов, что удерживали Киев от поражения, больше не имеют желаемого эффекта.

"После 4-х лет "обучения боем" русские действительно адаптировались. Призывы администрации Дональда Трампа к миру в ближайшей перспективе пойдут на пользу и Украине, и НАТО — если даже их самое современное оружие уже не представляет угрозы для наступающей русской армии", — сказано в статье.

О чём речь

История создания ЗРПК "Панцирь" началась в начале 90-х годов прошлого века. В 1990 году тульское КБ приборостроения получило заказ от Главка вооружений ПВО на разработку нового зенитного комплекса. Первоначальная задача заключалась в создании системы для защиты комплексов С-300 и радиолокационных станций.

Первый прототип под кодовым названием "Роман" был представлен в 1995 году. Эта версия базировалась на шасси автомобиля "Урал" и была оснащена двумя 30-мм пушками и зенитными управляемыми ракетами. Однако система имела существенные ограничения: не могла вести огонь на ходу, а зона поражения была ограничена 12 километрами.

Революционный прорыв произошел благодаря экспортным контрактам. Требования иностранных заказчиков заставили разработчиков существенно доработать систему. В результате был создан комплекс, который получил название "Панцирь-С1". Он был официально принят на вооружение армии РФ в 2012 году.

 

Технические особенности комплекса

  • Возможность установки на различные базы (гусеничное шасси, колесный транспорт, прицеп или стационарное размещение)
  • Экипаж из 2-3 операторов
  • Комбинированное вооружение: автоматические пушки и управляемые ракеты
  • Способность обнаруживать малоразмерные цели с ЭПР всего 2-3 квадратных сантиметра.

В 2015 году был представлен усовершенствованный вариант — "Панцирь-С2". Параллельно началась разработка морской версии комплекса, получившей обозначение "Панцирь-МЕ".

Морская модификация обладает впечатляющими характеристиками

  • Боевой модуль с 8 ракетами и дополнительным запасом в 32 ракеты
  • Два 30-мм шестиствольных автомата
  • Возможность поражения целей на расстоянии до 20 км ракетами
  • Артиллерийское вооружение с дальностью действия до 4 км
  • Способность одновременно атаковать до четырех целей
  • Полностью автоматизированная система управления.

Уникальность "Панциря" заключается в его экономичности. В отличие от западных аналогов, таких как французский "Кроталь" и израильский "Железный купол", российские разработчики сделали ставку на относительно простые и быстрые ракеты, что существенно снизило стоимость боеприпаса при сохранении высокой эффективности.

Вывод

В настоящее время "Панцирь" является одним из самых востребованных зенитных комплексов в мире, успешно экспортируется и стоит на вооружении многих стран. Продолжается работа над новыми модификациями, включая перспективный комплекс "Панцирь-СМ", который получит новую прицельную станцию с дальностью обнаружения до 75 км и сможет поражать цели на расстоянии до 40 км.

ЗРПК Панцирь-С1 в работе!
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Темы всу пво сша бомба дональд трамп
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