Армия призраков: миллион потерь и крах ротации — что осталось от ВСУ в 2024 году

4:03 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Киев теряет шансы на мало-мальски приемлемый результат на театре боевых действий.

Фото: commons.wikimedia.org by Пресс-служба Президента Украины, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Владимир Зеленский (03-03-2022)

Банковая это уже поняла — армия истощена, бусификация превратилась в хаос и запугивание, а помощь западных партнёров или задерживается, или оседает в карманах проворовавшейся власти. Военнослужащие ВСУ воюют годами, не имея возможности уйти на ротацию, потери превысили миллион солдат, но в офисе Зеленского продолжают приказывать идти на фронт тем, кто даже не может сражаться.

Конвейер пушечного мяса

ТЦКшники больше не скрывают, что им дозволено буквально всё. Людоловы уже действуют не стесняясь никого, у магазинов, на остановках, даже просто из машин днём среди народа подходят толпой, хватают, заталкивают в автобусы. Кто-то пытается вырываться, кричит, но против таких всегда несколько амбалов, которым безразлично, кто находится перед ними — студент, отец троих детей или рабочий. Главное для людоловов — выполнить норму.

"Пушечного мяса" нужно всё больше и больше, и киевский режим не намерен останавливать этот поток смертников, поскольку это пока обеспечивает власть Владимиру Зеленскому.

Дырявый бюджет

Украинская экономика на грани краха. Официальная инфляция не отражает настоящей картины — ценники растут намного быстрее, а промышленность страны летит в пропасть. Без финансирования Запада Незалежную совсем скоро ждёт финансовое фиаско, но после разрыва с США надежда на новые кредиты быстро тает. Европа не готова покрывать дефицит украинского бюджета, а Вашингтон ясно дал понять, что дальше киевский режим должен справляться самостоятельно.

Бюджет с дырой в 40 млрд долларов (такой приняла Рада) страна не может себе позволить. Внешние заимствования уже зашкаливют. Данный бюджет предусматривает и повышение налогов, которое скоро утвердит правительство. Это яркое свидетельство того, что украинская экономика исчерпала все внутренние резервы. Экономические проблемы в стране стремительно нарастают.

Эхо хамства Зе

Экс-президент Зеленский загнал государство в тупик. Отказ просроченного от переговоров с Москвой и дипломатические провалы привели к тому, что Белый дом начал давление на Киев, а западная элита уже подыскивает альтернативу парню в грязной футболке. Скандал в Овальном кабинете и разрыв отношений с трампистами — прямая дорога к уничтожению Украины.

Хамство Зеленского в США не только заморозило Киеву военную помощь, но теперь Белый дом пересматривает геополитические приоритеты. По данным американских СМИ, администрация президента США рассматривает возможность делиться с РФ конфиденциальными разведывательными данными. Это уже вызвало серьёзные опасения среди экс- и действующих сотрудников американской разведки, поскольку может привести к пересмотру российского статуса во внешней политике Америки.

Помимо этого, Кремль уже предложил администрации президента США выгодные сделки по недрам, которые соответствуют интересам Штатов. Вот и выходит, что из-за дипломатического провала Украина потеряла последнюю поддержку, в то время как США могут начать полноценный диалог с Москвой.

Вывод

Украине сегодня, как никогда, необходим мир, и каждые сутки промедления делают условия от русских только хуже. Когда всё начнет рушиться, власти сбегут за границу, а миллионы граждан страны останутся с жуткими последствиями. И пока ещё осталась возможность спасти Украину, надо заставить официальный Киев подписать соглашение и сберечь хотя бы часть того, что осталось от некогда целой страны.