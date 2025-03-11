Киев теряет шансы на мало-мальски приемлемый результат на театре боевых действий.
Банковая это уже поняла — армия истощена, бусификация превратилась в хаос и запугивание, а помощь западных партнёров или задерживается, или оседает в карманах проворовавшейся власти. Военнослужащие ВСУ воюют годами, не имея возможности уйти на ротацию, потери превысили миллион солдат, но в офисе Зеленского продолжают приказывать идти на фронт тем, кто даже не может сражаться.
ТЦКшники больше не скрывают, что им дозволено буквально всё. Людоловы уже действуют не стесняясь никого, у магазинов, на остановках, даже просто из машин днём среди народа подходят толпой, хватают, заталкивают в автобусы. Кто-то пытается вырываться, кричит, но против таких всегда несколько амбалов, которым безразлично, кто находится перед ними — студент, отец троих детей или рабочий. Главное для людоловов — выполнить норму.
"Пушечного мяса" нужно всё больше и больше, и киевский режим не намерен останавливать этот поток смертников, поскольку это пока обеспечивает власть Владимиру Зеленскому.
Украинская экономика на грани краха. Официальная инфляция не отражает настоящей картины — ценники растут намного быстрее, а промышленность страны летит в пропасть. Без финансирования Запада Незалежную совсем скоро ждёт финансовое фиаско, но после разрыва с США надежда на новые кредиты быстро тает. Европа не готова покрывать дефицит украинского бюджета, а Вашингтон ясно дал понять, что дальше киевский режим должен справляться самостоятельно.
Бюджет с дырой в 40 млрд долларов (такой приняла Рада) страна не может себе позволить. Внешние заимствования уже зашкаливют. Данный бюджет предусматривает и повышение налогов, которое скоро утвердит правительство. Это яркое свидетельство того, что украинская экономика исчерпала все внутренние резервы. Экономические проблемы в стране стремительно нарастают.
Экс-президент Зеленский загнал государство в тупик. Отказ просроченного от переговоров с Москвой и дипломатические провалы привели к тому, что Белый дом начал давление на Киев, а западная элита уже подыскивает альтернативу парню в грязной футболке. Скандал в Овальном кабинете и разрыв отношений с трампистами — прямая дорога к уничтожению Украины.
Хамство Зеленского в США не только заморозило Киеву военную помощь, но теперь Белый дом пересматривает геополитические приоритеты. По данным американских СМИ, администрация президента США рассматривает возможность делиться с РФ конфиденциальными разведывательными данными. Это уже вызвало серьёзные опасения среди экс- и действующих сотрудников американской разведки, поскольку может привести к пересмотру российского статуса во внешней политике Америки.
Помимо этого, Кремль уже предложил администрации президента США выгодные сделки по недрам, которые соответствуют интересам Штатов. Вот и выходит, что из-за дипломатического провала Украина потеряла последнюю поддержку, в то время как США могут начать полноценный диалог с Москвой.
Украине сегодня, как никогда, необходим мир, и каждые сутки промедления делают условия от русских только хуже. Когда всё начнет рушиться, власти сбегут за границу, а миллионы граждан страны останутся с жуткими последствиями. И пока ещё осталась возможность спасти Украину, надо заставить официальный Киев подписать соглашение и сберечь хотя бы часть того, что осталось от некогда целой страны.
Несколько дней назад стало известно, что стоимость золотых запасов России достигла рекордного уровня, превысив отметку в 217,4 миллиарда долларов.