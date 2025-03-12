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Дмитрий Плотников

Худший кошмар для бронетехники: Ка-52М перебросили на борьбу с отступающими оккупантами ВСУ

Силовые структуры » Военные новости

Вертолёты Ка-52М перебросили на борьбу с отступающими из Курской области боевиками.

RUSMARKA-3278
Фото: commons.wikimedia.org by Комса Р., https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
RUSMARKA-3278

Мы расскажем об одном из самых эффективных на спецоперации ударных вертолётов армии России.

Первый раз эти боевые машины проявили себя при высадке русских десантников на аэродром Гостомель в конце зимы 2022 года, а потом в отражении распиаренного контрнаступа армии Украины летом 2023 года. С тех пор Ка-52М "Аллигатор" стали обязательными спутниками российских операций Каждый день они участвуют в отражении налётов дронов ВСУ.

Благодаря применению этих вертолётов на спецоперации миру известны стали ракеты Х-39 ЛМУР ("Изделие-305") и "Вихрь". Первый боеприпас запомнился точностью — он может залететь в форточку с расстояния в 15 км, а второй сыграл важную роль в отражении атак техники НАТО в Запорожской области.

О чём речь

В начале 90-х годов отечественное вертолётостроение нуждалось в новом слове техники. ОКБ Камова, опираясь на опыт создания легендарного Ка-50 "Черная акула”, приступило к разработке усовершенствованной версии — Ка-52 "Аллигатор”.

Первый демонстрационный образец был представлен на международном авиасалоне в 1995 году. А уже через два года, 25 июня 1997-го, в небо поднялся первый прототип новой машины.

Серийное производство развернулось в 2008 году, а с 2011 года "Аллигаторы” встали на вооружение российской армии. К 2019 году парк Ка-52 насчитывал более 110 машин.

 

Конструкторы создали поистине уникальную машину:

  • Двухместная кабина с дублированным управлением
  • Инновационная соосная схема винтов
  • Современная система катапультирования
  • Комплекс обороны "Витебск” (за что получил прозвище "яйца жизни”).

Боевое крещение "Аллигатор” принял в Сирии, где продемонстрировал свои лучшие качества — высочайшую манёвренность (в том числе знаменитый маневр "воронка”), способность нести 3 тонны вооружения без потери лётных характеристик и уникальную живучесть (рекорд — уклонение от 18 ракет за один вылет)

Вооружение вертолёта впечатляет разнообразием:

  1. 30-мм пушка 2А42
  2. Управляемые ракеты "Атака” и "Вихрь-1”
  3. Ракетный комплекс "Стрелец”
  4. Авиационные ракеты С-8.

Технические характеристики поражают:

  • Максимальная скорость: 300 км/ч
  • Боковая скорость: 80-90 км/ч
  • Скороподъемность: 15 м/с.

"Аллигатор" постоянно улучшается. На обновлённой версии усилена броня, поставлены новые оптико-электронные системы, сделан цифровой привод для автоматической пушки 2А42 и установлен бортовой комплекс обороны Л418 "Моноблок", ослепляющий пущенные в него ракеты.

Особую роль играет современная электроника:

  • ГОЭС-451 (гиростабилизированная система)
  • РЛС "Арбалет” (обнаружение целей на большом расстоянии).

Вывод

Ка-52М представляет собой модернизированную версию, которая унаследовала все лучшие черты предшественников, получив при этом современные системы управления и вооружения. Развитие вертолёта Ка-52М идёт по пути превращения "Аллигатора" в манёвренную платформу для высокоточного оружия.

Сегодня "Аллигатор” считается одним из самых совершенных ударных вертолётов в мире, заслужив титул "короля армейской авиации” благодаря сочетанию манёвренности, защищённости и огневой мощи.

Вертолет Ка-52М армейской авиации поразил пехоту и автомобильную технику
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
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