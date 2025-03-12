Худший кошмар для бронетехники: Ка-52М перебросили на борьбу с отступающими оккупантами ВСУ

Вертолёты Ка-52М перебросили на борьбу с отступающими из Курской области боевиками.
Мы расскажем об одном из самых эффективных на спецоперации ударных вертолётов армии России.
Первый раз эти боевые машины проявили себя при высадке русских десантников на аэродром Гостомель в конце зимы 2022 года, а потом в отражении распиаренного контрнаступа армии Украины летом 2023 года. С тех пор Ка-52М "Аллигатор" стали обязательными спутниками российских операций Каждый день они участвуют в отражении налётов дронов ВСУ.
Благодаря применению этих вертолётов на спецоперации миру известны стали ракеты Х-39 ЛМУР ("Изделие-305") и "Вихрь". Первый боеприпас запомнился точностью — он может залететь в форточку с расстояния в 15 км, а второй сыграл важную роль в отражении атак техники НАТО в Запорожской области.
В начале 90-х годов отечественное вертолётостроение нуждалось в новом слове техники. ОКБ Камова, опираясь на опыт создания легендарного Ка-50 "Черная акула”, приступило к разработке усовершенствованной версии — Ка-52 "Аллигатор”.
Первый демонстрационный образец был представлен на международном авиасалоне в 1995 году. А уже через два года, 25 июня 1997-го, в небо поднялся первый прототип новой машины.
Серийное производство развернулось в 2008 году, а с 2011 года "Аллигаторы” встали на вооружение российской армии. К 2019 году парк Ка-52 насчитывал более 110 машин.
Боевое крещение "Аллигатор” принял в Сирии, где продемонстрировал свои лучшие качества — высочайшую манёвренность (в том числе знаменитый маневр "воронка”), способность нести 3 тонны вооружения без потери лётных характеристик и уникальную живучесть (рекорд — уклонение от 18 ракет за один вылет)
"Аллигатор" постоянно улучшается. На обновлённой версии усилена броня, поставлены новые оптико-электронные системы, сделан цифровой привод для автоматической пушки 2А42 и установлен бортовой комплекс обороны Л418 "Моноблок", ослепляющий пущенные в него ракеты.
Ка-52М представляет собой модернизированную версию, которая унаследовала все лучшие черты предшественников, получив при этом современные системы управления и вооружения. Развитие вертолёта Ка-52М идёт по пути превращения "Аллигатора" в манёвренную платформу для высокоточного оружия.
Сегодня "Аллигатор” считается одним из самых совершенных ударных вертолётов в мире, заслужив титул "короля армейской авиации” благодаря сочетанию манёвренности, защищённости и огневой мощи.
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