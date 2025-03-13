В США раскрыли главное преимущество нового самолета B-21 перед B-2

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Разработанный для ВВС США новый стратегический бомбардировщик B-21 Raider превзойдет самолет B-2 Spirit по дальности полета, пишут журналисты американского военного журнала The National Interest (TNI). О способностях нового самолета-невидимки авторы издания рассказывают в новой статье, перевод которой публикует Pravda.Ru.

Фото: commons.wikimedia.org is licensed under Public domain B-21 Raider, Американский стратегический бомбардировщик

Ожидается, что будущий самолет B-21 Raider производства Northrup Grumman будет обладать удивительно большой дальностью полета без топлива. Новый бомбардировщик-невидимка, который должен заменить B-2 Spirit, будет иметь бóльшую дальностью полета благодаря большому запасу топлива, эффективному корпусу с низким аэродинамическим сопротивлением и современным двигателям, экономичным в потреблении топлива.

Генерал ВВС Рэндалл Рид, возглавляющий транспортное командование США (TRANSCOM), недавно рассказал о требованиях к дозаправке B-21 в воздухе, выступая в Сенатском комитете по вооруженным силам. Когда Рида спросили о предоставлении достаточного танкерного флота для B-21, он ответил, что его новое понимание того, как Стратегическое командование США (STRATCOM) намерено использовать B-21, помогло ему ответить на вопрос о том, какая танкерная поддержка потребуется флоту B-21.

"Мы получили действительно глубокое понимание того, как [STRATCOM] планирует использовать свои новые самолеты, и это приведет к тому, что мы будем оказывать им поддержку несколько иным образом, что на самом деле означает, что требования к ним будут немного выше, особенно в отношении транспортировки топлива", — сказал Рид.

Более высокие требования

Что именно имел в виду Рид, когда говорил о "немного более высоких требованиях, особенно при перекачке топлива", так и не было выяснено. Рид мог иметь в виду скорость, с которой танкеры выдают топливо; он мог говорить об общем запасе топлива, который может перевезти танкер; или он мог говорить об обоих показателях.

Aviation Week отмечает, что "руководящие принципы, установленные международной консультативной группой по системам дозаправки в воздухе, призывают к заправочным штангам для поддержки скорости перекачки до 1200 галлонов в минуту, что эквивалентно примерно 8000 фунтов топлива JP-8". Хотя точные размеры B-21 пока неизвестны, "размер бомбардировщика обычно считается примерно двумя третями массы B-2A".

Сокращение времени, необходимого для дозаправки B-21, было бы выгодным, особенно учитывая, что B—21 рискует нарушить свою скрытность при загрузке топлива с танкера, не являющегося малозаметным.

А военно-воздушным силам, вероятно, потребуется больше танкеров. "Отрядам, управляющим самолетами Raider, может потребоваться беспрецедентно большая группа танкеров для поддержки своих операций по сравнению с другими типами, — сообщает The War Zone, — Военно-воздушные силы и TRANSCOM уже много лет предупреждают о нехватке дозаправки в воздухе, отчасти из-за растущих потребностей в мирное время".

Однако, если Военно-воздушные силы приобретут "танкеры с большим запасом топлива, соответствующие потребностям B-21 и общим задачам, для дозаправки B-21 в ходе их глобальных миссий может потребоваться меньше танкеров, что высвободит ресурсы для выполнения других задач или просто позволит обойтись меньшим количеством сил".