Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Дмитрий Плотников

Радиостанция Судного дня вновь заговорила: какие послания прячутся в кодах Жужжалки?

5:03
Силовые структуры » Военные новости

Сегодня, 13 марта, радиостанция УВБ-76, ещё известная как "Радиостанция Судного дня", передала два новых весьма загадочных сообщения.

Радиостанция Судного дня - Жужжалка
Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть
Радиостанция Судного дня - Жужжалка

Первое было зафиксировано в 13:13 по московскому времени:
НЖТИ 74755 ТЕМПОРУАН "68727544". Второе — в 14:55 по московскому времени: НЖТИ 55624 КАТАРАКТА "12529433".

О чём речь

УВБ-76 (также известная как "Жужжалка" или "The Buzzer”) — это загадочная коротковолновая радиостанция, которая непрерывно вещает с 1970-х годов. Эта военная радиостанция, вещающая на частоте 4625 кГц, словно часовой, неустанно транслирует свои монотонные сигналы со скоростью примерно 26 тонов в минуту. Представьте себе: 24 часа в сутки, 365 дней в году одно и то же жужжание, которое можно поймать в радиусе 3500-8000 километров.

История станции окутана тайной — даже точная дата начала вещания (предположительно 1970-е годы) и местоположение остаются неизвестными. За время работы станция несколько раз меняла свои позывные: от изначального УЗБ-76 до МДЖБ, ЖУОЗ и более поздних АНВФ и НЖТИ. Интересно, что позывной ЖУОЗ составлен из имён "Женя, Ульяна, Ольга, Зинаида" — словно отсылка к более мирному прошлому.

Сигнал станции — это не просто набор звуков. Это тщательно выверенная последовательность: жужжание длительностью 1,2 секунды, пауза 2-2,3 секунды, и так повторяется 15-20 раз в минуту. Иногда этот ритм прерывается голосовой передачей на русском языке, добавляя загадочности вещанию.

В декабре 2024 года станция удивила мир серией необычных передач: транслировала песню Шамана "Я русский", создала на экране изображение животного и слово "Gromel", произнесла "Это Громель" и завершила выступление композицией из "Лебединого озера" и гимном.

 

Феномен?

УВБ-76 — это не просто техническое устройство, это настоящий феномен, соединяющий в себе военную тайну, технологическое мастерство и необъяснимую притягательность для исследователей со всего мира. Некоторые считают её частью системы оповещения о ядерном ударе, другие видят в ней метеорологическую станцию — истина, как всегда, где-то рядом, но пока остаётся за завесой секретности.

Основные характеристики

  • Вещает строго по 23 часа 10 минут, начиная с 07:50,
  • Располагается предположительно где-то в зоне ответственности Западного военного округа (ЗВО),
  • Относится к так называемым номерным радиостанциям.

Что передает

  • В основном монотонное жужжание,
  • Периодически транслирует наборы цифр и букв,
  • Иногда передает короткие русские фразы,
  • Крайне редко — голосовые сообщения.

Сигналы голосом

Первоначально станция использовала позывной УЗБ-76, из которого и возникло её название (из-за некорректной транскрипции). В дальнейшем станция неоднократно меняла свои позывные:

  • УЗБ-76 (1997-2010 гг),
  • МДЖБ (2010-2015 гг),
  • ЖУОЗ (2015-2019 гг),
  • АНВФ (2019-2020 гг),
  • НЖТИ (с декабря 2020 г).

Первое голосовое сообщение было передано 24 декабря 1997 года. Помимо этого, зафиксированы еще три случая голосовых передач:

  • 12 сентября 2002 года,
  • 21 февраля 2006 года,
  • 23 августа 2010 года.

Вывод

Одна из версий предполагает, что станция может быть частью системы "Периметр” ("Мёртвая рука”) — системы автоматического запуска ответного ядерного удара.

За время своего существования станция неоднократно привлекала внимание радиолюбителей стран мира своими загадочными передачами, включающими наборы цифр, слов и коротких фраз на русском языке, которые, как предполагается, могут содержать зашифрованные сообщения.

Загадочная радиостанция "УВБ-76 / Жужжалка / The Buzzer"
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Обсудить
Новости Все >
Как выбрать печь-камин для загородного дома? Разбираем все нюансы
Мировое признание — РФ подчеркивает благородность стремлений к миру на Украине
Дом мечты или строительный мусор? Новый владелец может снести особняк за $120 млн
Самый красивый цветок 2025 года: как правильно выращивать ранункулюс
Путин поддержал 30-дневное перемирие, дополнив нереальными для Киева условиями
Хотите удивить гостей? Эти сырные палочки исчезнут первыми со стола
Как молоко и диета помогают предотвратить рак кишечника
Как выбрать идеальный корм для аквариумных рыб? Всё зависит от одного нюанса
Эта паста доказывает, что субпродукты могут быть ресторанным блюдом
Три вещи, которые действуют на кротов как магнит: срочно проверьте, от чего нужно избавиться
Сейчас читают
Овощ, который любили наши предки, но забыли потомки — он снова в тренде
Садоводство, цветоводство
Овощ, который любили наши предки, но забыли потомки — он снова в тренде Аудио 
Наука не готова к такому открытию: окаменевшие дороги и загадочные строения в Антарктиде
Наука и техника
Наука не готова к такому открытию: окаменевшие дороги и загадочные строения в Антарктиде Аудио 
Русский ответ беспилотникам: создан патрон, который сбивает дроны на раз-два
Наука и техника
Русский ответ беспилотникам: создан патрон, который сбивает дроны на раз-два Аудио 
Популярное
Ни 30, ни 40: вот при скольких градусах нужно стирать полотенца

Узнайте, как выбрать правильную температуру для стирки полотенец, чтобы избежать бактерий и неприятных запахов. Поделимся полезными советами по уходу!

Ни 30, ни 40: вот при скольких градусах нужно стирать полотенца
Забудьте о пожелтевшем чесноке — простое удобрение спасёт урожай
Забудьте о пожелтевшем чесноке — простое удобрение спасёт урожай
Хотите, чтобы ваш участок выглядел дорого? Посадите эти растения
Овечкин в шаге от бессмертия: легендарный рекорд Гретцки вот-вот падёт
Принцип домино. Что начнётся, когда армия России подойдёт к городу Сумам Дмитрий Плотников Демаркация границы между Киргизией и Таджикистаном — политическая победа России Любовь Степушова
Зола для картофеля? Да, но только если не совершать эту роковую ошибку
Вода после фильтра может стать опасной — вот почему многие об этом не знают
Названа сумма, за которую София Ротару вернётся на сцену России
Названа сумма, за которую София Ротару вернётся на сцену России
Последние материалы
Мировое признание — РФ подчеркивает благородность стремлений к миру на Украине
Самый красивый цветок 2025 года: как правильно выращивать ранункулюс
Путин поддержал 30-дневное перемирие, дополнив нереальными для Киева условиями
Хотите удивить гостей? Эти сырные палочки исчезнут первыми со стола
Как молоко и диета помогают предотвратить рак кишечника
Как выбрать идеальный корм для аквариумных рыб? Всё зависит от одного нюанса
Три вещи, которые действуют на кротов как магнит: срочно проверьте, от чего нужно избавиться
Эта паста доказывает, что субпродукты могут быть ресторанным блюдом
Проверили масло – а коробка после этого сломалась? Вот почему
Вода зовёт… но стоит ли слушать? 10 коварных водоёмов, где лучше остаться на берегу
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.