Радиостанция Судного дня вновь заговорила: какие послания прячутся в кодах Жужжалки?

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Сегодня, 13 марта, радиостанция УВБ-76, ещё известная как "Радиостанция Судного дня", передала два новых весьма загадочных сообщения.

Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть Радиостанция Судного дня - Жужжалка

Первое было зафиксировано в 13:13 по московскому времени:

НЖТИ 74755 ТЕМПОРУАН "68727544". Второе — в 14:55 по московскому времени: НЖТИ 55624 КАТАРАКТА "12529433".

О чём речь

УВБ-76 (также известная как "Жужжалка" или "The Buzzer”) — это загадочная коротковолновая радиостанция, которая непрерывно вещает с 1970-х годов. Эта военная радиостанция, вещающая на частоте 4625 кГц, словно часовой, неустанно транслирует свои монотонные сигналы со скоростью примерно 26 тонов в минуту. Представьте себе: 24 часа в сутки, 365 дней в году одно и то же жужжание, которое можно поймать в радиусе 3500-8000 километров.

История станции окутана тайной — даже точная дата начала вещания (предположительно 1970-е годы) и местоположение остаются неизвестными. За время работы станция несколько раз меняла свои позывные: от изначального УЗБ-76 до МДЖБ, ЖУОЗ и более поздних АНВФ и НЖТИ. Интересно, что позывной ЖУОЗ составлен из имён "Женя, Ульяна, Ольга, Зинаида" — словно отсылка к более мирному прошлому.

Сигнал станции — это не просто набор звуков. Это тщательно выверенная последовательность: жужжание длительностью 1,2 секунды, пауза 2-2,3 секунды, и так повторяется 15-20 раз в минуту. Иногда этот ритм прерывается голосовой передачей на русском языке, добавляя загадочности вещанию.

В декабре 2024 года станция удивила мир серией необычных передач: транслировала песню Шамана "Я русский", создала на экране изображение животного и слово "Gromel", произнесла "Это Громель" и завершила выступление композицией из "Лебединого озера" и гимном.

Феномен?

УВБ-76 — это не просто техническое устройство, это настоящий феномен, соединяющий в себе военную тайну, технологическое мастерство и необъяснимую притягательность для исследователей со всего мира. Некоторые считают её частью системы оповещения о ядерном ударе, другие видят в ней метеорологическую станцию — истина, как всегда, где-то рядом, но пока остаётся за завесой секретности.

Основные характеристики

Вещает строго по 23 часа 10 минут, начиная с 07:50,

Располагается предположительно где-то в зоне ответственности Западного военного округа (ЗВО),

Относится к так называемым номерным радиостанциям.

Что передает

В основном монотонное жужжание,

Периодически транслирует наборы цифр и букв,

Иногда передает короткие русские фразы,

Крайне редко — голосовые сообщения.

Сигналы голосом

Первоначально станция использовала позывной УЗБ-76, из которого и возникло её название (из-за некорректной транскрипции). В дальнейшем станция неоднократно меняла свои позывные:

УЗБ-76 (1997-2010 гг),

МДЖБ (2010-2015 гг),

ЖУОЗ (2015-2019 гг),

АНВФ (2019-2020 гг),

НЖТИ (с декабря 2020 г).

Первое голосовое сообщение было передано 24 декабря 1997 года. Помимо этого, зафиксированы еще три случая голосовых передач:

12 сентября 2002 года,

21 февраля 2006 года,

23 августа 2010 года.

Вывод

Одна из версий предполагает, что станция может быть частью системы "Периметр” ("Мёртвая рука”) — системы автоматического запуска ответного ядерного удара.

За время своего существования станция неоднократно привлекала внимание радиолюбителей стран мира своими загадочными передачами, включающими наборы цифр, слов и коротких фраз на русском языке, которые, как предполагается, могут содержать зашифрованные сообщения.

Загадочная радиостанция "УВБ-76 / Жужжалка / The Buzzer"