Курская авантюра ВСУ: 70 тысяч погибших и путь в никуда — западные эксперты шокированы итогами

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Украинские военнослужащие пешком пробираются десятки километров, чтобы суметь выжить и эвакуироваться из Курского приграничья, где масштабно наступает российская группировка.

Фото: commons.wikimedia.org by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Рабочая поездка Президента Украины в Харьковскую область

Все главные трассы простреливают российские бойцы, сообщает западное издание Financial Times, ссылаясь на рассказ украинского боевика Сергея Карякина.

Непонятная операция

По словам военнослужащего ВСУ, что проблемы у украинского гарнизона начались ещё задолго до нынешнего русского прорыва. Причины были в растянутости плацдарма, "это было шаткое положение, и удерживать его становилось всё труднее и труднее".

Цель авантюры в Курской области для украинской армии менялась на ходу, сказал источник газете. С самого начала эту операцию задумывали как глубокий, но довольно краткосрочный рейд, отмечает собеседник Financial Times. Однако потом планы сменились на удержание российских территорий, "что подвергало украинскую армию большим рискам".

Как рассказал Карякин, одной из основных проблем стало то, что терминалы "Старлинка" не работали над российской территорией. Ну и в конце у Вооружённых сил Украны после несколько мощных русских наступлений осталась лишь одна трасса для эвакуации в Сумскую область.

Начало конца

"День икс" наступил в конце 2024 года, когда транспортное средство на единственном оставшемся пути снабжения было уничтожено российским беспилотным аппаратом, сетует боевик.

Он отметил, что это и стало "началом конца нашей логистики в Курском приграничье".

С этого момента стаи российских дронов брали под прицел всё, что двигалось по этой трассе, что очень затрудняло украинское снабжение. Не надо и говорить, что эвакуация раненых бандеровцев стала просто невозможной, а солдаты ВСУ на долгие недели застревали на своих позициях, не имея возможностей для выхода и ротации.

Москва параллельно перекинула в Курскую область свои лучшие части беспилотных систем, а также "солдат с КНДР, которые быстро адаптировались к условиям, став эффективной боевой силой", говорит неонацист, сам ни разу не видевших там корейцев.

К концу зимы "cтало совсем плохо". После освобождения русскими Свердликово единственная дорога на Суджу находилась под постоянным российским обстрелом, как и грунтовки через поля.

"Шанс всегда был 50 на 50, и, к сожалению, не все добирались", — жалуется бандеровец.

Вывод от ВСУ

Сейчас армия Украины "будет продолжать сражаться за часть Курской области, потому что, очевидно, если она перейдёт границу, то Россия обязательно последует за ними", подытожил националист.

Как ранее заявил военный аналитик Майкл Кофман, в учебниках истории это украинское вторжение, вполне возможно, будет рассматриваться как "авантюра", которая сперва оказалась "тактически успешной", но не изменившей общей динамики войны".

Ну если западный эксперт считает 70 тысяч убитых всушников — "тактически успешной операцией", то с квалификацией Кофмана всё понятно. Ну или его ангажированностью…

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