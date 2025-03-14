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Дмитрий Плотников

Сводка с фронта: Путин дал обратный пас Западу и Киеву, из Курской области ВС РФ шагнули в Сумскую

3:55
Силовые структуры » Военные новости

Российская армия продолжает выполнять цели специальной операции на Украине.

Снайпер ВС РФ
Фото: мультимедиа.минобороны.рф by Евгений Кель, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Снайпер ВС РФ

Представляем сводку на пятницу, 14 марта.

Курская область

Под украинской армией остаётся всего два населённика Гуево и Горналь. Вечером был освобождён посёлок Олешня, а затем село. Гоголевка, где несколько опорных пунктов прикрывали отход бандеровцев.

Вчера "Север" освободил село Заолешенка и слободу Гончаровка — окрестности Суджи полностью зачищены от оккупантов. Враг на тяжёлой технике безуспешно прорвался в Сумскую область — вся техника вместе с всушниками уничтожены.

Украинские "военкоры" обвиняют Александра Сырского в непрофессионализме. В ответ на это Генштаб ВСУ отдал приказ эвакуировать с русского приграничья бронеавтомобили, но это привело к очередным потерям.

На освобожденной территории русские бойцы зафиксировали новые военные преступления нацистов ВСУ. В каждом освобожденном населённике находят тела мирных граждан, зверски убитых украинцами, что опять подтверждает, что РФ воюет с террористами. Общее продвижение "Бесстрашных" в Курской области — более 8300 м.

Украинская власть объявила эвакуацию населения из 8-ми посёлков Сумской области на госгранице с РФ, где российская армия проводит наступательную операцию.

Донбасс

На Покровском направлении осложнилась обстановка в районе села Шевченко. ВСУ смогли выйти к южному флангу посёлка и взять под контроль половину территории. Подразделения РФ контратакуют.

На Торецком направлении армия РФ восстанавливает положение. На Северском направлении русская группировка продвинулась севернее Сако и Ванцетти. Также подразделения армии России активизировались западнее Соледара.

Страсти по 30-дневному перемирию

Вчера президент РФ Владимир Путин высказался о перемирии: "Мы "за", но есть нюансы". Как и предлагалось, тактика выбрана верная: Россия за мир, мы хотим немедленного перемирия, но…

Глава РФ отметил, что остаётся немало вопросов контроля за прекращением огня — кто будет следить, чтобы враг ничего не нарушал. Но эти нарушения будут — тут даже к бабке не ходи.

Также Путин задал вопрос по ситуации с окружённой группировке террористов в Курской области — выпускать их никто не собьирается, и даст ли командование ВСУ им приказ сдаться в плен?

В этот 30-дневный период невозможна мобилизация на Украине, и усиление украинской армии, подчеркнул глава РФ. Помимо этого, на время перемирия надо остановить любые поставки вооружений Киеву.

Нагнут ли США Зеленского по этим требованиям? Никто не знает как поведёт себя крыса в углу. Но очевидно, что Путин отдал обратный пас — и мяч на стороне Запада и Киева. Если Киев не захочет выполнять условия, то значит этот кровожадный режим хочет продолжать воевать, что, впрочем, ожидаемо.

Вчера Зеленский и Ко, кстати, попытались сами без инструкции Лондона ответить. Вышло корявенько. Сперва Андрей Ермак сказал, что Киев не пойдет на заморозку.

"Мы против "Минска — 3", а Европа будет приобщена к мирному процессу", — заявил он.

А позже Зеленский заявил, что Путин — манипулятор и выставляет невыполнимые условия. По его словам, Киев якобы "готов к скорейшему прекращению огня, но в отличии от РФ Украина не ставит усложняющих условий".

Шарманка Трампа с мячиком запущена...

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Темы всу андрей ермак владимир путин
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