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Дмитрий Плотников

Бомбы GLSDB для Украины: в США раскрыли правду о дальности и эффективности

4:06
Силовые структуры » Военные новости

США возобновляет поставки в ВСУ бомб малого диаметра GLSDB с наземным запуском.

ATACAMS
Фото: wsmr-history.org by Армия США, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
ATACAMS

Дальность действия этого американского боеприпаса приблизительно, 150 км.

Неравноценная рокировка

А почему же не ATACMS, запасы которых по информации многих наших "военблогеров" закончились в январе?

Потому что они дешевле, слабее по мощности и у них в головной части кроме ИНС (инерциальной навигационной системы), и GPS стоит радар, корректирующий траекторию полета по радиолокационной цели или картинке местности.

Ну объективно, это слабая замена ATACMS. По мнению русских бойцов расчётов систем ПВО, GLSDBшки сбивать проще, скорости у них меньше, да и мощность меньше. Про поражение подвалов и бункеров можно забыть. И из-за простоты их поражения (относительной, конечно), применяться бомбы будут в радиусе 60 км от линии фронта, что, разумеется, тоже немало. Ну и неизвестно количество передаваемых бомб, правда, практика показывает, что их будет немного.

А логика поставок оружия от "миротворца" Трампа лишь одна.
Перед переговорами Россия усилила свои позиции освобождением Курской области, Вашингтон усилил свои позиции санкциями, разведданными и вооружением. Киев свои позиции усилил приблизительно ничем.

О чём речь

GLSDB (Ground-Launched Small Diameter Bomb) — это современная высокоточная система ударного вооружения, разработанная совместно американской компанией Boeing и шведской SAAB. Она предназначена для поражения точечных целей на большой дальности с высокой точностью при запуске с земли, а не с самолёта, как обычные авиабомбы.

 

По сути, GLSDB — это гибрид авиационной бомбы и ракетного ускорителя, адаптированный для пусковых установок типа MLRS или HIMARS.

Из чего состоит GLSDB

1. Боевая часть — авиабомба GBU-39/B (SDB-I)

  • Масса: 113 кг
  • Масса боевой части: 93 кг (в основном — осколочно-фугасная)
  • Длина: около 1.8 м
  • Диаметр: 19 см.

Имеет раскладывающиеся крылья, что обеспечивает планирующий полёт после отделения от ускорителя. Оснащена системой наведения: GPS + инерциальная INS.

2. Ускоритель — ракета от M26 (ранее использовалась в РСЗО)

  • Обеспечивает начальный запуск, после чего происходит отделение бомбы, и она самостоятельно планирует к цели.

Тактические возможности

GLSDB может поражать цели, находящиеся за укрытиями, холмами, зданиями, используя маневрирующую траекторию. Бомба может заходить на цель не с фронта, а сбоку или с тыла, что делает её особенно опасной для защищённых

Особенности и преимущества GLSDB

  • Планирующий полёт позволяет атаковать цель с нестандартных углов и обходить ПВО.
  • Может поражать цели в тылу противника, вне досягаемости обычной артиллерии.
  • Модульная конструкция — позволяет использовать уже существующие запасы боеприпасов и пусковых систем.
  • Сравнительно низкая стоимость — дешевле, чем крылатые ракеты (например, AGM-158 JASSM или Tomahawk).
  • Высокая точность позволяет поражать даже небольшие объекты — склады, командные пункты, мосты, ангарные укрытия и т.д.

Типы целей для GLSDB

  • Командные пункты,
  • Склад боеприпасов или ГСМ,
  • Системы ПВО,
  • Артиллерийские батареи,
  • Радары и станции связи,
  • Мосты и узлы логистики.

Вывод

GLSDB представляет собой важный элемент современных систем вооружения, обеспечивая возможность нанесения высокоточных ударов на значительные расстояния.

Боеснаряд Glsdb
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Темы сша всу дональд трамп
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