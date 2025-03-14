Бомбы GLSDB для Украины: в США раскрыли правду о дальности и эффективности

США возобновляет поставки в ВСУ бомб малого диаметра GLSDB с наземным запуском.
Дальность действия этого американского боеприпаса приблизительно, 150 км.
А почему же не ATACMS, запасы которых по информации многих наших "военблогеров" закончились в январе?
Потому что они дешевле, слабее по мощности и у них в головной части кроме ИНС (инерциальной навигационной системы), и GPS стоит радар, корректирующий траекторию полета по радиолокационной цели или картинке местности.
Ну объективно, это слабая замена ATACMS. По мнению русских бойцов расчётов систем ПВО, GLSDBшки сбивать проще, скорости у них меньше, да и мощность меньше. Про поражение подвалов и бункеров можно забыть. И из-за простоты их поражения (относительной, конечно), применяться бомбы будут в радиусе 60 км от линии фронта, что, разумеется, тоже немало. Ну и неизвестно количество передаваемых бомб, правда, практика показывает, что их будет немного.
А логика поставок оружия от "миротворца" Трампа лишь одна.
Перед переговорами Россия усилила свои позиции освобождением Курской области, Вашингтон усилил свои позиции санкциями, разведданными и вооружением. Киев свои позиции усилил приблизительно ничем.
GLSDB (Ground-Launched Small Diameter Bomb) — это современная высокоточная система ударного вооружения, разработанная совместно американской компанией Boeing и шведской SAAB. Она предназначена для поражения точечных целей на большой дальности с высокой точностью при запуске с земли, а не с самолёта, как обычные авиабомбы.
По сути, GLSDB — это гибрид авиационной бомбы и ракетного ускорителя, адаптированный для пусковых установок типа MLRS или HIMARS.
1. Боевая часть — авиабомба GBU-39/B (SDB-I)
Имеет раскладывающиеся крылья, что обеспечивает планирующий полёт после отделения от ускорителя. Оснащена системой наведения: GPS + инерциальная INS.
2. Ускоритель — ракета от M26 (ранее использовалась в РСЗО)
GLSDB может поражать цели, находящиеся за укрытиями, холмами, зданиями, используя маневрирующую траекторию. Бомба может заходить на цель не с фронта, а сбоку или с тыла, что делает её особенно опасной для защищённых
GLSDB представляет собой важный элемент современных систем вооружения, обеспечивая возможность нанесения высокоточных ударов на значительные расстояния.
Россия ограничила транзит ряда грузов из Китая в Европу. Тысячи контейнеров оказались под ограничениями, перевозчики узнали об изменениях поздно.