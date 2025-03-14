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Петр Ермилин

В США рассказали о получении Алжиром российских Су-35

4:20
Силовые структуры » Военные новости

ВВС Алжира получили первые истребители Су-35, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). О причинах подобного заказа и о службе российских машин у Алжира авторы рассуждают в своем новом материале, перевод которого публикует Pravda.Ru.

Су-35
Фото: flickr.com by Артем Катранжи, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Су-35

13 марта было подтверждено, что ВВС Алжира стали третьей службой в мире, получившей истребитель Су-35 поколения "4+", после того как первый самолет был замечен в полете с авиабазы Ум-Буаги. Алжирские источники указали, что закупленные Су-35 были ранее произведены для Египта в соответствии с заказом, размещенным в 2018 году, поскольку выход Каира из соглашения оставил Россию с избытком истребителей экспортной комплектации.

Поставка истребителей Алжиру повышает вероятность того, что Иран, возможно, запросил индивидуальный вариант Су-35, о котором уже давно ходили слухи. Место, которое Су-35 займет в ВВС Алжира, остается неопределенным, и появилась вероятность того, что истребители предназначены для расширения парка самолетов страны, а не для замены старых истребителей в ранее существовавших подразделениях.

Ранее ожидалось, что Алжир не приобретет истребители Су-35, поскольку следующим классом истребителей, который, как ожидается, поступит на вооружение алжирского флота, станет более совершенный истребитель пятого поколения Су-57. В феврале 2025 года было подтверждено, что Алжир заказал Су-57 и что первый самолет поступит до конца года.

Основу парка алжирских истребителей уже составлял истребитель, тесно связанный с Су-35, — Су-30МКА — который является еще одним сильно усовершенствованным истребителем поколения "4+", производным от советского истребителя четвертого поколения Су-27. В настоящее время на вооружении находятся более 70 истребителей Су-30МКА, в которых используются технологии списанных истребителей Су-27М и Су-37 для завоевания превосходства в воздухе, включая двигатели с изменяемым вектором тяги для обеспечения исключительной маневренности и радар с фазированной антенной решеткой N011M.

Закупка Су-35 повысила вероятность того, что ВВС Алжира намерены модернизировать свой парк Су-30 двигателями AЛ-41Ф-1С, что снизит эксплуатационные расходы и улучшит дальность полета и летно-технические характеристики, что обеспечит унификацию с собственными силовыми установками Су-35. Остается неясным, в каких масштабах Алжир будет закупать Су-35, при этом некоторые источники предполагают, что истребители, возможно, были переданы стране в аренду, чтобы компенсировать задержки с поставками Су-57, поскольку новый истребитель считается значительно более боеспособным и экономически эффективным в эксплуатации.

Су-35 обеспечивает Алжир истребителем большей дальности действия с превосходной ситуационной осведомленностью и возможностями радиоэлектронной борьбы, чем Су-30МКА, и считается, что он уничтожил гораздо больше самолетов класса "воздух-воздух", чем любой другой истребитель в мире после окончания холодной войны, в первую очередь благодаря центральной роли, которую он сыграл в операциях в Украине.

Эти операции включали участие в крупных воздушных боях. Такие столкновения часто приводили к подавляющим победам истребителей Су-35. Внедрение истребителя может привести к тому, что ВВС Алжира также введут в эксплуатацию ракеты класса "воздух-воздух" Р-37М и Р-77М, что обеспечит особенно значительное улучшение по сравнению с ранее использовавшимися Р-77-1.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Темы алжир military watch magazine
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