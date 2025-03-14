В США заявили об иссякании у ВСУ запасов дальнобойных ATACMS

Запасы ракет ATACMS Украины иссякли, констатируют журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). О том, что стало "серьезным ударом" по потенциалу ВСУ авторы рассказывают в своем новом материале, перевод которого публикует Pravda.Ru.

Фото: wsmr-history.org by Армия США, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ ATACAMS

Украинская армия израсходовала свой запас ракет для армейской тактической ракетной системы (ATACMS), поставляемых из США, во время боевых действий с Россией, говорится в сообщении американского чиновника Associated Press. Украинский запас ракет ATACM был полностью исчерпан к концу января, в то время как страна недавно получила менее 40 новых ракет для их пополнения.

Ракеты ATACMS поставлялись на Украину с сентября 2023 года и зарекомендовали себя особенно эффективными для нанесения высокоточных ударов. Атаки с использованием этих систем усилились с 17 ноября, после того как Вашингтон дал добро на использование ракет против международно признанной территории России. Ракеты ATACMS требуют использования западных спутниковых сетей для наведения на цель, а также широкого присутствия обслуживающего персонала из западных стран и подрядчиков. Сообщается, что американские разведывательные беспилотники Global Hawk, летающие вблизи России, также оказали ключевую поддержку, позволив эффективно использовать ракеты.

Сообщается, что эффективность систем ATACMS временами снижалась из-за эффективного использования российских систем радиоэлектронной борьбы. В мае 2024 года бывший офицер Министерства обороны США Дэвид Т. Пайн сообщил, что Россия "обладает самыми мощными системами радиоэлектронной борьбы в мире с наибольшей дальностью действия и самыми мощными GPS- и радиочастотными глушилками среди всех стран", добавив, что он был "впечатлен" скоростью, с которой Россия применяет эти системы.

В то время он предсказывал, что российские системы глушения "вероятно, будут становиться все более эффективными и против недавно поставленных американских ракет повышенной дальности ATACMS". Эффективность российской радиоэлектронной борьбы против средств противодействия ATACMS горячо обсуждалась аналитиками конфликта.

Важность ATACMS делает истощение арсенала существенным ударом по военному потенциалу Украины, особенно если учесть ограниченные производственные мощности Соединенных Штатов по восстановлению поставок, с которыми Россия не сталкивалась ранее, поскольку ее оборонный сектор доказал свою способность наращивать собственные арсеналы тактических баллистических ракет для комплекса "Искандер-М".