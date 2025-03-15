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Дмитрий Плотников

Сводка с фронта: Зеленский доволен Курской операцией, ВСУ просят коридор для сдачи в плен 2 тысяч солдат

4:17
Силовые структуры » Военные новости

Российская армия продолжает выполнять цели специальной военной операции на Украине.

Солдат ВСУ
Фото: https://www.facebook.com/100064359595429/posts/313098054178845 by Joint Forces Task Force, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Солдат ВСУ

Представляем сводку на субботу, 15 марта.

Курская область

Накануне вечером окружённому гарнизону ВСУ дали время до 6 утра 15 марта, чтобы сложить оружие и сдаться в плен. Личному составу армии России доведён порядок действия: при попытках сопротивления врага уничтожать.

Ночью продолжался выход ВСУ и сдача в плен. Но многие в котле сопротивляются — по врагу наносится огневое поражение.
Помимо этого, из штабов ВСУ никаких указаний не получали, их банально бросили.

Противник полностью выбит из Гоголевки, по утру зачищено Гуево. Продолжаются бои в посёлках Горналь и Олешня. В радиоэфире на спецволне ВСУ просят коридор, чтобы сдаться в плен. Они заявил о 1780 солдатах и 38 тяжёлых "трёхсотых" без сознания.

А тем временем Макрон и Стармер вместе с Урсулой, стуча ножками, потребовали, чтобы РФ дала гуманитарный коридор на выход ВСУ из Курской области и не заходили в Сумскую, а не то…

Владимир Зеленский опять отметился кокаиновым бредом, не замечая катастрофических потерь, заявив, что "Курская операция свою задачу выполнила". Авантюра закончена, а он пытается оправдаться за провал собственной стратегии.

"Задача была оттянуть ВС РФ с Покровского, Харьковского направления и Сум", — надув щёки сказал "просроченный".

Потери в 70 тысяч человек, сотни единиц сожжёной техники, до Покровска 3 км, до Харькова 23, а в Сумской области началась эвакуация — это так "операция сработала".

 

Кстати, о том, что русские за время авантюры освободили огромную территорию в Донбассе, Зеленский умолчал. При этом Трамп просит пощадить террористов, а Владимир Путин и Дмитрий Медведев оставили им единственный вариант — сдаться. К примеру, Путин одобрил призыв Трампа пощадить военных ВСУ, но сказал, что мы уничтожим всех, кто не сдастся.

"У кровавого режима киевских подонков ещё есть шанс спасти своих людей. Ближайшие часы покажут, что они выбрали", — добавил Зампред Совбеза РФ.

Теперь у Киева огромный дефицит в живой силе и технике. Исходя из всего этого, он теперь может потерять территории в Сумской области, поскольку армия России на плечах врага может продавить оборону ВСУ вплоть до Сум.

Сумское направление

А между тем Курское направление теряет актуальность и перетекает с Сумское направление.

Сопротивление противника тут нарастает. Похоже, что сюда прибывают резервы с других направлений, плюс брошены из-под Покровска "асы Геринга". К вечеру ВСУ уже начали работать беспилотниками по дороге Большое Солдатское — Суджа, пытаясь лишить ВС РФ логистики. Но это им мало поможет, поскольку у русских воинов есть трассы, которые враг достать не может.

Также в качестве резерва под Мирополье прибыла какая-то странная часть "бессмертных терминаторов", явно незнакомых с местностью, за что и была жёстко отработана. У врага большие потери в живой силе и технике. На этом фронте присутствуют признаки того, что сюда неонацисты спешно стягивают резерв, с других участков, а значит, нашим ребятам будет попроще.

А еще уничтожен мост через реку Псёл в районе Мирополья. Это весьма осложнило логистику группировки ВСУ — вторая южная трасса в село находится под контролем армии РФ. Мирополье довольно скоро ждёт судьба Суджи. Часы запущены.

Ну и напоследок, тут ликвидирован подполковник спецподразделения ВСУ — "Омега" Александр Дроздецкий. Есть информация, что русская ДРГ в контактном бою уничтожила спецназ врага.

Путин сообщил, что ознакомился с призывом Трампа пощадить украинских военных
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Темы всу владимир путин курская область дмитрий медведев
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