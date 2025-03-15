Курская ловушка: почему США и РФ играют в координацию, пока Украина теряет целые подразделения?

3:20 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Чрезвычайно любопытно развиваются события по окружению украинской группировки в Курском приграничье.

Фото: Минобороны Украины by Андрей Агеев, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ ВСУ

Ещё 13 марта президент России Владимир Путин заявил на пресс-конференции, что гарнизон Вооружённых сил Украины в Курской области заблокирован. Ясно, что у термина "заблокирован", существует не единственное значение, особенно, если это касается военных действий. По всей вероятности, речь шла о том, что пути отхода националистов находятся под полным огневым контролем наших расчётов беспилотников на оптоволокне.

Однако это не новость, в Курской области это происходит уже почти месяц. Просто за последние несколько дней после освобождения нескольких посёлков в украинской Сумской области, плотность покрытия российскими БПЛА стало намного выше.

Трамповские "переживания"

Через два часа после выступления российского президента, Дональд Трамп в своей социальной сети написал, что в Курской области ситуация ужасная — тысячи солдат украинской армии полностью окружены и находятся в жутком положении. Тут же он попросил Владимира Путина сохранить жизнь этим военнослужащим.

После этого трудное утро выдалось у украинских пропагандистов. ЦИПСО (центр информационно-психологических операций) пришлось буквально в воздухе переобуваться с тезисов "Украине нельзя допустить перемирия" к тезису "Мы всегда были за мир, это Россия хочет воевать". Так они решили, что этим фейком можно снизить моральный уровень в патриотической среде России.

А запущен данный фейк был для того, что якобы под давлением американского президента его российский коллега приказал не стрелять по отходящим террористам, которых в котле оказалась более 7 тысяч. Затем было сказано, что якобы все эти бандеровцы спокойно выйдут через созданный коридор, а уже через день будут воевать на покровском направлении.

ЦИПСО враскоряку

Однако киевская пропаганда сама себе создала проблему. На момент фейка, в Курской области под контролем киевского режима оставалось только два населённых пункта. И здесь на сцену вышел Владимир Путин, который заявил, что гарантирует жизнь окружённым солдатам армии и Украины, но только в том случае, если они добровольно сложат оружие и сдадутся в плен русским войскам. Правда, чтобы сдаться, бандеровцам нужен приказ Владимира Зеленского. Он же сегодня исполняет роль Верховного главнокомандующего ВСУ.

Тут же в тандеме выступил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев и сказал, что если "просроченный" не отдаст приказ на сдачу, то именно Зеленский и будет виноват в гибели своих солдат.

Вывод

Может быть там уже и нет этих 7 тысяч боевиков. Но нельзя не заметить, как слаженно работают Кремль и Белый дом. Отсюда закрадываются смутные подозрения по общности США и России. Слишком здесь всё скоординировано на самом высоком уровне. И уж очень легко узурпатору Зеленскому вменяют вину в смерти окружённых собственных всушников…

Путин сообщил, что ознакомился с призывом Трампа пощадить украинских военных