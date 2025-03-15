Русский козырь. Су-35 стал неприятной неожиданностью для Запада

4:34 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Западу нечего противопоставить истребителю Су-35.

Фото: flickr.com by Артем Катранжи, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Су-35

ВС РФ, в отличие от украинской армии, адаптировались к боевым условиям — и это видно, пишут западные СМИ.

Главный козырь самолёта — сверхманёвренность. И недооценивать его было опрометчиво для НАТО.

История самолёта

История создания Су-35 началась в начале 2000-х годов, когда российские ВВС поставили перед авиастроителями амбициозную задачу — создать современный истребитель, способный эффективно противостоять угрозам XXI века.

Разработка велась на базе легендарного Су-27, что позволило использовать накопленный опыт и технологические решения. Самолёт создавался как многоцелевой истребитель с уникальными характеристиками манёвренности.

Первый полёт прототипа Су-35С состоялся 19 февраля 2008 года. Испытания показали выдающиеся характеристики самолёта, включая сверхманёвренность и высокую скорость. Тестирование проводилось как на авиационных заводах, так и в реальных условиях эксплуатации — от жаркого климата до высокогорных районов.

Конструктивные особенности самолёта включают

Два турбовентиляторных двигателя АЛ-41Ф1С с управляемым вектором тяги

Современную радиолокационную систему с активной фазированной решёткой

Передовые системы управления

Усовершенствованную авионику.

Су-35 стал одним из самых технологически продвинутых истребителей своего времени. Его главные преимущества — это:

Максимальная скорость до 2,5 Маха

Боевой радиус действия более 1500 км

Возможность выполнения сложных манёвров благодаря системе управления вектором тяги

Широкий спектр вооружения (ракеты класса "воздух-воздух” и "воздух-земля”).

На август 2021 года было произведено 124 единицы Су-35. Самолёт активно эксплуатируется ВКС России и ВВС Китая. Стоимость одной единицы составляет около 2 млрд рублей.

О чём речь

Самолёт Су-35 — многоцелевой истребитель поколения "4++"

Су-35 — это один из самых мощных и высокотехнологичных российских истребителей, относящийся к поколению "4++", близкому к пятому, но без стелс-технологий в полном объёме. Он был разработан на базе Су-27, но получил глубокую модернизацию, которая вывела его на качественно новый уровень.

Основные характеристики

Максимальная скорость: до 2 500 км/ч

Дальность полёта: до 3 600 км (без дозаправки)

Максимальная нагрузка вооружения: до 8 тонн

Тяговооружённость: более 1 (способен ускоряться вертикально)

Двигатели: 2 x АЛ-41Ф1С с управляемым вектором тяги

Радиус действия РЛС: более 400 км по воздушным целям.

Особенности и преимущества

Благодаря управляемому вектору тяги Су-35 способен выполнять манёвры, недоступные большинству истребителей. Мощная РЛС с фазированной решёткой (Ирбис-Э) может одновременно сопровождать до 30 целей и атаковать до 8. Су-35 имеет современную авионику: цифровую кабину, многофункциональные дисплеи, система радиолокационного подавления.

Вооружение

Пушечное: 30-мм авиационная пушка ГШ-30-1

Подвесное:

Ракеты средней и большой дальности

Ракеты малой дальности с тепловыми ГСН

Ударные ракеты по наземным целям

КАБы, авиабомбы, ПТРК, антикорабельные ракеты.

Вывод

Су-35 успешно прошёл боевое крещение, подтвердив свои характеристики в реальных боевых условиях. Истребитель продолжает совершенствоваться, получая новые системы вооружения и модернизированное оборудование, что позволяет ему оставаться одним из самых эффективных боевых самолётов в своём классе.

Сегодня Су-35 является не только гордостью российского авиастроения, но и востребованным экспортным товаром, демонстрируя высокий потенциал российских технологий в области военного авиастроения.

СУ-35С истребитель будущего