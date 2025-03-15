Русский козырь. Су-35 стал неприятной неожиданностью для Запада

Западу нечего противопоставить истребителю Су-35.
ВС РФ, в отличие от украинской армии, адаптировались к боевым условиям — и это видно, пишут западные СМИ.
Главный козырь самолёта — сверхманёвренность. И недооценивать его было опрометчиво для НАТО.
История создания Су-35 началась в начале 2000-х годов, когда российские ВВС поставили перед авиастроителями амбициозную задачу — создать современный истребитель, способный эффективно противостоять угрозам XXI века.
Разработка велась на базе легендарного Су-27, что позволило использовать накопленный опыт и технологические решения. Самолёт создавался как многоцелевой истребитель с уникальными характеристиками манёвренности.
Первый полёт прототипа Су-35С состоялся 19 февраля 2008 года. Испытания показали выдающиеся характеристики самолёта, включая сверхманёвренность и высокую скорость. Тестирование проводилось как на авиационных заводах, так и в реальных условиях эксплуатации — от жаркого климата до высокогорных районов.
Су-35 стал одним из самых технологически продвинутых истребителей своего времени. Его главные преимущества — это:
На август 2021 года было произведено 124 единицы Су-35. Самолёт активно эксплуатируется ВКС России и ВВС Китая. Стоимость одной единицы составляет около 2 млрд рублей.
Самолёт Су-35 — многоцелевой истребитель поколения "4++"
Су-35 — это один из самых мощных и высокотехнологичных российских истребителей, относящийся к поколению "4++", близкому к пятому, но без стелс-технологий в полном объёме. Он был разработан на базе Су-27, но получил глубокую модернизацию, которая вывела его на качественно новый уровень.
Благодаря управляемому вектору тяги Су-35 способен выполнять манёвры, недоступные большинству истребителей. Мощная РЛС с фазированной решёткой (Ирбис-Э) может одновременно сопровождать до 30 целей и атаковать до 8. Су-35 имеет современную авионику: цифровую кабину, многофункциональные дисплеи, система радиолокационного подавления.
Су-35 успешно прошёл боевое крещение, подтвердив свои характеристики в реальных боевых условиях. Истребитель продолжает совершенствоваться, получая новые системы вооружения и модернизированное оборудование, что позволяет ему оставаться одним из самых эффективных боевых самолётов в своём классе.
Сегодня Су-35 является не только гордостью российского авиастроения, но и востребованным экспортным товаром, демонстрируя высокий потенциал российских технологий в области военного авиастроения.
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