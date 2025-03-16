Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Дмитрий Плотников

Сводка с фронта: наёмники расстреливают отступающих солдат ВСУ, армия РФ двигается на Сумы

3:34
Силовые структуры » Военные новости

Российская армия продолжает выполнять цели специальной военной операции на Украине.

Бойцы СВО
Фото: www.vitalykuzmin.net by Vitaly V. Kuzmin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Бойцы СВО

Представляем сводку на воскресенье, 16 марта.

Курская область

Российские войска зачистили от бандеровцев обширную территорию и штурмуют Гоголевку у "трассы смерти" Суджа — Юнаковка. Продолжая наступать в Курской области, российская армия на западном фланге Суджи сначала зачистила село Рубанщина. а затем приступила к штурму Гоголевки, где сидят весьма значительные силы разбитых украинских частей.

ВСУ оказывают ожесточённое сопротивление, идут штурмы, русские десантники двигаются по улицам населённика, расположенного вблизи дороги смерти, по которой враг ранее пытался сбежать в Сумскую область.

Тем временем, группировка армии России, освободившая Курщину, после небольшого отдыха уходит на … Покровское направление.

А в Курскую область выехала большая группа следователей Следкома и Прокуратуры РФ для расследования преступлений националистов ВСУ на территории Суджанского района.

Сумское направление

Российские войска развивают наступление в Сумской области — раньше десантники ВС РФ прорвались на территорию Украины из курского Свердликово и освободили от неонацистов село Новенькое, а потом штурмовали следующую за ним Басовку. Утром завершается её зачистка.

"В Сумской области армия РФ прорвалась в Басовку и закрепилась в населённый пункт. ВСУ обстреливают поселок, пытаясь выбить русских", — сетуют укроаналитики.

Замкомандира спецназа "Ахмат" тоже сообщил, что российская армия продолжает двигаться в сторону украинского города Сумы.

"До каких границ — сказать не могу. Но мы уже двигаемся в сторону Сум", — в эфире телеканала "Россия 1" сказал боец с позывным "Разведчик".

По его словам, в районе Суджи остались мелкие очаги сопротивления, но многие боевики брошены командованием и прячутся по подвалам.

Заветами НАТО

Пленный боевик из 12-го батальона НГУ рассказал, что ВСУ используют заградительные отряды из иностранных наёмников, расстреливающих украинцев при попытке отступить.

"Прямо за нами стояли британские наёмники. Все, кто пытался уйти с позиций, были убиты ими…" — говорит пленный Назар Воличенко.

На Курском направлении он потерял 95 процентов своих побратимов. Многих из них погибли не от русского оружия, а от рук своих же — от заградотрядов киевской власти. Пленный говорит, что украинские военнослужащие для Киева — простое неживое пушечное мясо.

А тем временем, экс-президент Украины Владимир Зеленский продолжает делать нелепые заявления. Накануне он сказал, что Украина победила на переговорах с США и не будет признавать потерю территорий.

"Все считают, что Украина победила (на переговорах с США в Саудовской Аравии). Все заинтересованы не в уменьшении, а в усилении ВСУ", — отметил он.

Однако украинские ресурсы пишут, что на Банковой сейчас наблюдается паника, а сам Зеленский больше не доверяет главе своего офиса Андрею Ермаку, поскольку тот не смог выстроить коммуникацию с Белым домом и Дональдом Трампом лично, теряя контроль над международным треком. Позиции Киева стремительно падают уже и в Европе, что может повлечь весьма серьёзное давление на Украину в будущем.

Путин сообщил, что ознакомился с призывом Трампа пощадить украинских военных
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Темы всу сумы курская область владимир зеленский
Обсудить
Новости Все >
ТОП-5 популярных десертов СССР
Молодёжное меню не помогло: Фадеев терпит крах в ресторанном бизнесе
Эти вещи могут превратить даже молодую женщину в тётю: разбираемся, что устарело и чем его заменить
От эстрады к ножницам: жена Леонтьева нашла призвание вдали от родины
Какие породы собак самые проблемные? ТОП-10, от которых отказываются
Цветы, которые убивают: нарциссы могут вызвать отравление и даже паралич
Несостоявшийся бизнесмен: чем на самом деле зарабатывает жених дочери Волочковой
Найдено главное упражнение для мощных бицепсов: удивительный эффект
Цена кусается: Европа готова забыть про эмбарго и вернуться к российскому газу
Переключать или не переключать? Что делать с АКПП на светофоре
Сейчас читают
Если до утра 17 марта остатки курского гарнизона ВСУ не сдадутся, их уничтожат
Военные новости
Если до утра 17 марта остатки курского гарнизона ВСУ не сдадутся, их уничтожат Аудио 
А реакторы нужны как воздух! Украина планирует выкупить российское оборудование у Болгарии для поддержки энергетики
Экономика и бизнес
А реакторы нужны как воздух! Украина планирует выкупить российское оборудование у Болгарии для поддержки энергетики Аудио 
Европа вводит запреты на доллар: как это изменит мировой рынок
Экономика и бизнес
Европа вводит запреты на доллар: как это изменит мировой рынок Аудио 
Популярное
Секрет грецких орехов раскрыт — почему их нельзя есть просто так

Грецкие орехи — суперфуд, но не все знают, что их польза зависит от подготовки. Как правильно есть эти орехи, чтобы получить максимум питательных веществ?

Секрет грецких орехов раскрыт — почему их нельзя есть просто так
Забудьте о зелёном чае: найдена в 10 раз более полезная альтернатива — вот что удивит
Забудьте о зелёном чае: найдена в 10 раз более полезная альтернатива — вот что удивит
Слизни атакуют сад? Один простой способ решит проблему раз и навсегда
Обрезка деревьев весной: три главные ошибки, которые совершают все
Сводка с фронта: наёмники расстреливают отступающих солдат ВСУ, армия РФ двигается на Сумы Дмитрий Плотников От женского транспорта до забвения: неожиданная история провала электромобилей в XX веке Игорь Буккер
Необычный маринад делает свинину нежной, как в лучших ресторанах
Соглашение на берегу: Россия и Япония договорились о добыче лосося около Курил
Забудьте о трубочисте: вот как правильно почистить дымоход своими руками
Забудьте о трубочисте: вот как правильно почистить дымоход своими руками
Последние материалы
Люди, вы оплачиваете им жизнь!: борющийся с раком Кушанашвили в ярости от богатств Митрошиной
Время не лечит: Вера Алдонина рассказала, как пережила смерть мамы Юлии Началовой
Переключать или не переключать? Что делать с АКПП на светофоре
Может ли позитивное мышление продлить жизнь: история Марии Браньяс
Оформление окон без лишних затрат: топ карнизов для любого интерьера
Самая полезная часть курицы: вы всю жизнь ели не то
Они не попали в путеводители, но достойны вашего внимания! Скрытые сокровища Мэна
Мы раскрыли загадку общего предка — и это существо намного старше наших представлений
Три года вместе: Виктория Дайнеко выходит замуж за геолога-бизнесмена
36-летие со слезами счастья: Миногарова выходит замуж за Горчилина
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.