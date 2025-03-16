Сводка с фронта: наёмники расстреливают отступающих солдат ВСУ, армия РФ двигается на Сумы

3:34 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Российская армия продолжает выполнять цели специальной военной операции на Украине.

Фото: www.vitalykuzmin.net by Vitaly V. Kuzmin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Бойцы СВО

Представляем сводку на воскресенье, 16 марта.

Курская область

Российские войска зачистили от бандеровцев обширную территорию и штурмуют Гоголевку у "трассы смерти" Суджа — Юнаковка. Продолжая наступать в Курской области, российская армия на западном фланге Суджи сначала зачистила село Рубанщина. а затем приступила к штурму Гоголевки, где сидят весьма значительные силы разбитых украинских частей.

ВСУ оказывают ожесточённое сопротивление, идут штурмы, русские десантники двигаются по улицам населённика, расположенного вблизи дороги смерти, по которой враг ранее пытался сбежать в Сумскую область.

Тем временем, группировка армии России, освободившая Курщину, после небольшого отдыха уходит на … Покровское направление.

А в Курскую область выехала большая группа следователей Следкома и Прокуратуры РФ для расследования преступлений националистов ВСУ на территории Суджанского района.

Сумское направление

Российские войска развивают наступление в Сумской области — раньше десантники ВС РФ прорвались на территорию Украины из курского Свердликово и освободили от неонацистов село Новенькое, а потом штурмовали следующую за ним Басовку. Утром завершается её зачистка.

"В Сумской области армия РФ прорвалась в Басовку и закрепилась в населённый пункт. ВСУ обстреливают поселок, пытаясь выбить русских", — сетуют укроаналитики.

Замкомандира спецназа "Ахмат" тоже сообщил, что российская армия продолжает двигаться в сторону украинского города Сумы.

"До каких границ — сказать не могу. Но мы уже двигаемся в сторону Сум", — в эфире телеканала "Россия 1" сказал боец с позывным "Разведчик".

По его словам, в районе Суджи остались мелкие очаги сопротивления, но многие боевики брошены командованием и прячутся по подвалам.

Заветами НАТО

Пленный боевик из 12-го батальона НГУ рассказал, что ВСУ используют заградительные отряды из иностранных наёмников, расстреливающих украинцев при попытке отступить.

"Прямо за нами стояли британские наёмники. Все, кто пытался уйти с позиций, были убиты ими…" — говорит пленный Назар Воличенко.

На Курском направлении он потерял 95 процентов своих побратимов. Многих из них погибли не от русского оружия, а от рук своих же — от заградотрядов киевской власти. Пленный говорит, что украинские военнослужащие для Киева — простое неживое пушечное мясо.

А тем временем, экс-президент Украины Владимир Зеленский продолжает делать нелепые заявления. Накануне он сказал, что Украина победила на переговорах с США и не будет признавать потерю территорий.

"Все считают, что Украина победила (на переговорах с США в Саудовской Аравии). Все заинтересованы не в уменьшении, а в усилении ВСУ", — отметил он.

Однако украинские ресурсы пишут, что на Банковой сейчас наблюдается паника, а сам Зеленский больше не доверяет главе своего офиса Андрею Ермаку, поскольку тот не смог выстроить коммуникацию с Белым домом и Дональдом Трампом лично, теряя контроль над международным треком. Позиции Киева стремительно падают уже и в Европе, что может повлечь весьма серьёзное давление на Украину в будущем.

Путин сообщил, что ознакомился с призывом Трампа пощадить украинских военных