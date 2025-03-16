Последний шанс для ВСУ: что произойдет 17 марта в 6 утра — Зеленский не оставит своих в живых

Я недавно уже писал, что Соединённые Штаты не являются России другом.
Однако не может не радовать тот факт, как весело и забавно президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп загнали Киев в капкан на Курском фронте. Правда, этот капкан дал мощный ускоряющий пендаль "партии войны" в Европе и в самих США.
Многие говорят о уже набившем оскомину термине "цугцванг", в который попала Украина. Напомним, в этом положении на шахматной доске любой ход игрока приводит лишь к ухудшению его позиции. Но этот термин как нельзя лучше подходит для Курской авантюры: главком Вооружённых сил Украины Александр Сырский отдать приказ об отступлении не может, поскольку он и остальные мясники из Генштаба потеряют своё лицо. ВСУ пытаются точечно сопротивляться в Курском приграничье, но это выглядит самоубийственно: личного состава почти не осталось, а 90 процентов натовской техники разбито. А про контрнаступ даже не надо и заикаться.
На призыв Путина сдаться в плен, Зеленский ответил категоричным отказом. Это не в его стиле — узурпатору Украины нужна кровь, и чем больше трупов украинцев будет навалено на курской земле, тем лучше для Зеленского, медийная картинка для ЕС станет "яркой и привлекательной".
Но время неумолимо работает на Россию: количество потерь армии Украины только увеличивается, а ВС РФ давят. Котёл для Киева захлопнулся окончательно, и уже в понедельник, 17 марта, в 6 утра кончится ультиматум для сдачи боевиков в плен. После этого начнёт действовать угроза знаменитого пирата Джона Сильвера: "те кто останется в живых, позавидуют мёртвым".
Кстати Зеленский делает хорошую мину при отвратительно катастрофической игре. Накануне он объявил победу, мол, всё идёт по плану и никакая группировка ВСУ в Курской области не окружена. Однако американский президент "зачем-то влез" в эту историю и обгадил Зеленскому всю малину, заявив, что тысячи украинских солдат "полностью окружены армией России, находясь в невероятно уязвимом положении".
После этого Трамп попросил Путина пощадить их, на что лидер РФ ответил, что они несомненно останутся жить, если, конечно, сложат оружие и сдадутся в плен. После этого от Дональда заявлений по этому поводу не было, поскольку он посчитал, что Путин дал исчерпывающий ответ на его просьбу.
Но меня не покидает ощущение того, что Зеленский и компания целенаправленно уничтожают украинский народ. Вспомним некоторые эпизоды спецоперации. В Мариуполе окружённым боевикам обещали чуть ли не помощь НАТО, в итоге там погибло и попало в плен десятки тысяч националистов. В Артёмовске гарнизон ВСУ ждал приказа об отступлении, однако итог тот же — плен и гибель тысяч военнослужащих армии Украины. Далее Авдеевка по этим же сценариям. Теперь Курская авантюра.
Уверен, что потом последует Покровск, Славянск и прочие. Не говорю уже о многочисленных десантниках ВСУ, которые после бросков на Крым массово "отправлялись к Бандере".
К бабке не ходи, никакого приказа отступать из Курской области украинским солдатам не дадут. Как обычно они будут брошены, и действовать будут на свой страх и риск: кому-то посчастливиться сдаться, но многие так бесславно и погибнут вдали от дома.
Увы, такова цена маньяков из офиса президента Украины, поскольку живым насильно мобилизованное "пушечное мясо" Киеву не нужно.
Грецкие орехи — суперфуд, но не все знают, что их польза зависит от подготовки. Как правильно есть эти орехи, чтобы получить максимум питательных веществ?