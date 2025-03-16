Последний шанс для ВСУ: что произойдет 17 марта в 6 утра — Зеленский не оставит своих в живых

Я недавно уже писал, что Соединённые Штаты не являются России другом.

Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть Армия России

Однако не может не радовать тот факт, как весело и забавно президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп загнали Киев в капкан на Курском фронте. Правда, этот капкан дал мощный ускоряющий пендаль "партии войны" в Европе и в самих США.

Цугцванг в котле

Многие говорят о уже набившем оскомину термине "цугцванг", в который попала Украина. Напомним, в этом положении на шахматной доске любой ход игрока приводит лишь к ухудшению его позиции. Но этот термин как нельзя лучше подходит для Курской авантюры: главком Вооружённых сил Украины Александр Сырский отдать приказ об отступлении не может, поскольку он и остальные мясники из Генштаба потеряют своё лицо. ВСУ пытаются точечно сопротивляться в Курском приграничье, но это выглядит самоубийственно: личного состава почти не осталось, а 90 процентов натовской техники разбито. А про контрнаступ даже не надо и заикаться.

На призыв Путина сдаться в плен, Зеленский ответил категоричным отказом. Это не в его стиле — узурпатору Украины нужна кровь, и чем больше трупов украинцев будет навалено на курской земле, тем лучше для Зеленского, медийная картинка для ЕС станет "яркой и привлекательной".

Но время неумолимо работает на Россию: количество потерь армии Украины только увеличивается, а ВС РФ давят. Котёл для Киева захлопнулся окончательно, и уже в понедельник, 17 марта, в 6 утра кончится ультиматум для сдачи боевиков в плен. После этого начнёт действовать угроза знаменитого пирата Джона Сильвера: "те кто останется в живых, позавидуют мёртвым".

Кстати Зеленский делает хорошую мину при отвратительно катастрофической игре. Накануне он объявил победу, мол, всё идёт по плану и никакая группировка ВСУ в Курской области не окружена. Однако американский президент "зачем-то влез" в эту историю и обгадил Зеленскому всю малину, заявив, что тысячи украинских солдат "полностью окружены армией России, находясь в невероятно уязвимом положении".

После этого Трамп попросил Путина пощадить их, на что лидер РФ ответил, что они несомненно останутся жить, если, конечно, сложат оружие и сдадутся в плен. После этого от Дональда заявлений по этому поводу не было, поскольку он посчитал, что Путин дал исчерпывающий ответ на его просьбу.

Киев проводит геноцид украинцев

Но меня не покидает ощущение того, что Зеленский и компания целенаправленно уничтожают украинский народ. Вспомним некоторые эпизоды спецоперации. В Мариуполе окружённым боевикам обещали чуть ли не помощь НАТО, в итоге там погибло и попало в плен десятки тысяч националистов. В Артёмовске гарнизон ВСУ ждал приказа об отступлении, однако итог тот же — плен и гибель тысяч военнослужащих армии Украины. Далее Авдеевка по этим же сценариям. Теперь Курская авантюра.

Уверен, что потом последует Покровск, Славянск и прочие. Не говорю уже о многочисленных десантниках ВСУ, которые после бросков на Крым массово "отправлялись к Бандере".

К бабке не ходи, никакого приказа отступать из Курской области украинским солдатам не дадут. Как обычно они будут брошены, и действовать будут на свой страх и риск: кому-то посчастливиться сдаться, но многие так бесславно и погибнут вдали от дома.

Увы, такова цена маньяков из офиса президента Украины, поскольку живым насильно мобилизованное "пушечное мясо" Киеву не нужно.

Путин сообщил, что ознакомился с призывом Трампа пощадить украинских военных