В чём главная ошибка Зеленского? Секретный диагноз НАТО, который поставили Украине

3:52 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Запад всё чаще поднимает тему о военном поражении Украины.

Фото: commons.wikimedia.org by President Of Ukraine, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ всу

Там уже вслух говорят, что это только вопрос времени. Причиной аналитики называют вовсе не недостаток БК или вооружения. Причина в том, что у Киева острый недостаток в личном составе. По словам автора статьи в Financial Times, который ссылается на инсайдеров в военных кругах НАТО, основная проблема Банковой — это катастрофическая нехватка живой силы.

Кто не желает воевать

ТЦК Украина поставлена цель — ловить 30 тысяч солдат в месяц, однако никто уже на Украине не хочет быть убитым на войне, рассказывает один из сотрудников НАТО. Даже насильной бусификацией Киев не может выполнить этот план - население абсолютно не желает быть пушечным мясом ради неадекватных амбиций Зеленского.

Но Киев делает вид, что всё это можно решить, если пообещать украинцам деньги. Однако даже выплаты, обещанные Банковой, не сработали. Как ранее сказала нардеп Верховной рады Юлия Клименко, сегодня родители повально отправляют 16-летних юношей за рубеж, справедливо опасаясь, что в 18 лет их обязательно засунут в окопы. Их понять можно — родители боятся за своих сыновей, понимая, что для Киева жизни этих детей не значат ничего.

Кстати, и командование ВСУ совсем не заинтересовано, чтобы их военнослужащие выжили в войне. Контрактников списывают в утиль, а "мобиков" делают расходным материалом. Ротация на ЛБС очень слабая, снабжение безобразное, а шанс выжить на передовой — минимальный. Эксперты уже посчитали, что средний срок службы "насильного мобилизанта" армии Украины составляет от одной недели до одного месяца.

Сейчас уже стало очевидно — никакого перелома, о чём постоянно бередит Киев, на фронте не предвидится. Западные партнёры Украины уже не верят в её победу и готовят новую реальность, где украинцам нужно будет капитулировать. А тот, кого ещё не забрали людоловы, должен спросить себя: надо ли отдавать собственную жизнь за правительство, которое убило миллион собственных граждан, а теперь начинает говорить о переговорах и мире.

Кто желает воевать

Однако не все на Украине хотят мира. Как пишет The New York Times, некоторые украинцы считают перемирие предательством. По словам автора статьи, сегодня на Украине большую популярность имеют националистические ультраправые группировки, которые хотят продолжать воевать с Российской Федерацией. Они желают это делать даже несмотря на то, что это увеличивает риск ядерной или Третьей мировой войны.

14 марта в Киеве не менее 500 подростков, которые являются членами нацистских группировок, с флагами прервали движение по главной улице столицы Украины — Крещатику. До российской спецоперации прыщавые юнцы в балаклавах и солнечных очках, выкрикивающие националистические лозунги, на Украине считались просто хулиганами. А сегодня они патриоты и герои, именно в них многие свидомые видят собственное будущее, пишет американское издание.

Бледные нацисты с улицы Киева — это взращенное поколение граждан Украины, которые непримиримо настроены против России. Эти юноши убеждены, что прекращение огня в зоне боевых действий просто невозможно, а Москва требует чрезвычайно многого.

К бабке не ходи, что это движение поддерживается Западом. Ведь только Лондону, Брюсселю и Парижу сегодня выгодно, чтобы война продолжалась. А значит, она продолжаться будет…