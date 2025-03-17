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Дмитрий Плотников

После Курска — Сумы: неизбежное наступление армии России, о котором молчит Киев

3:32
Силовые структуры » Военные новости

В последние дни Киев начал срочно строить и усиливать фортификационные сооружения в Сумской области и вокруг областного центра.

Aerial photo of Buryn
Фото: commons.wikimedia.org by Andr Datskiy, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Aerial photo of Buryn

Спешит он после резкого обвала фронта и хаотичного отступления из Курского приграничья, при котором армия Украины понесла колоссальные потери в технике и личном составе.

Сегодня Банковая признаёт отступление, правда, сопровождая это очередной нелепой формулировкой. ВСУ провели "плановую передислокацию на более выгодные рубежи обороны" в Курской области, сказал глава украинского министерства обороны Рустам Умеров.

И если перемирие не будет подписано до мая, то киевский режим за это время потеряет огромные территории.

Сумы — необходимость или опция?

После окончания боевых действий в приграничье Курской области и поголовной ликвидации всех украинских военных формирований, тема о масштабном наступлении ВС РФ в Сумскую область станет не просто вероятной, но логически неизбежной.

Если ссылаться на оперативную ситуацию, то можно отметить, что даже после зачистки армией России приграничья (особенно на территории вдоль госграницы) полную безопасность для Суджанского района и других населёнников Курщины обеспечить будет не так-то просто. Украина использовала Сумскую область в качестве плацдарма для атак по территории РФ, постоянно обстреливая пограничную зону, отправляя диверсионно-разведывательные группы и устраивая диверсии. Если не купировать данную угрозу, то все проделанные усилия по зачистке Курского приграничья окажутся бесполезными, а отнюдь не стратегической победой.

Эффективность российских ударов по резерву Украины в Сумской области — вопрос отдельный. Сегодня очевидно, что Киев потерял наступательный потенциал, но тем не менее группировка ВСУ сохраняет возможность точечно сопротивляться и стрелять по территории РФ без разбора (это показал удар по краеведческому музею в Судже). Пока снарядов и ракет для этого у бандеровцев хватает и, по всей вероятности, западная военная помощь продолжает поступать националистам и её никто не останавливал.

Помимо этого, Сумы и зона границы — это чрезвычайно важная логистическая развязка, через которую идёт снабжение всей тутошней группировки неонацистов. Здесь сосредоточены склады БК, командные пункты, узлы связи и оборонительные линии. Генштаб армии России осознаёт, что угроза из Сумской области сама собой не пропадёт, поэтому очень вероятно, что ВС РФ начнут решать вопрос самым радикальным способом, штурмуя врага.

Вывод

Анализ по прошлым военным операциям показывает, что без удара на оперативную глубину и выхода в тыл врага, с одновременным разрушением инфраструктуры снабжения противника и ликвидацией основных узлов сопротивления, стабильности (особенно вдолгую) на границе добиться невозможно.

Оставленные без удара неонацисты непременно перегруппируются, усилятся и вернутся более сильными, что уже не раз и не два происходило на многих направлениях спецоперации. Поэтому логика подсказывает, что после полной зачистки Курского приграничья дальнейшее продвижение к Сумам — не вопрос вариативности, а вопрос необходимости. И это вопрос времени...

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Темы всу курская область сумская область
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