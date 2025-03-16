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Петр Ермилин

В США рассказали о модернизации военной авиации Северной Кореи

3:42
Силовые структуры » Военные новости

Новый "летающий радар" AEW&C Северной Кореи предвосхищает крупные планы модернизации истребительного флота страны, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В своей новой статье, перевод которой публикует Pravda.Ru, авторы рассказывают о модернизации ВВС КНДР.

Ил-76
Фото: airliners.net by Алекс Бельтюков, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Ил-76

Новые спутниковые снимки подтвердили разработку Северной Кореей системы дальнего радиолокационного обнаружения и управления (AEW&C) на базе тяжелого транспортного самолета Ил-76. Эта программа сделает страну четвертым оператором AEW&C на базе Ил-76 после России, Индии и Китая и может стать важным катализатором боевых возможностей ВВС Корейской народной армии. Системы AEW&C оснащены радарами, которые в несколько раз больше тех, что используются на боевых самолетах, и ценятся за их способность обмениваться данными с истребителями и наземными объектами, включая данные целеуказания, что способствует более эффективному взаимодействию с вражескими самолетами. Инвестиции в развертывание современной системы AEW&C свидетельствуют, что Северная Корея возобновляет вложения в свои военно-воздушные возможности, что также подтверждается интересом к закупке современных российских истребителей.

Текущий парк истребителей Северной Кореи считается в значительной степени устаревшим и состоит в основном из самолетов эпохи Вьетнамской войны, таких как МиГ-19 и МиГ-21, с небольшим количеством более современных МиГ-23МЛ и МиГ-29. Ограниченные возможности этого парка в воздушных боях снижают способность страны защищать такие ценные активы, как AEW&C, а также ограничивают преимущества от развертывания такого усилителя боевых возможностей. Хотя разработка AEW&C на базе Ил-76 может позволить стране лучше отслеживать испытания баллистических и крылатых ракет, для получения значительной пользы от такого актива потребуется закупка более современных истребителей с современными датчиками, ракетами и возможностями обмена данными.

Важность систем AEW&C для воздушной войны была недавно продемонстрирована на украинском театре военных действий, где российские истребители Су-35 активно полагались на поддержку систем А-50У для поражения украинских целей с помощью дальнобойных ракет Р-37М. А-50У также использовались для обеспечения наземных систем ПВО, позволяя им поражать украинские истребители на дальности до 400 километров на малых высотах, предоставляя данные целеуказания, необходимые для стрельбы за горизонт. Это имеет важное значение для Северной Кореи, которая может использовать свою новую систему AEW&C для усиления как современных наземных систем ПВО, так и ожидаемых новых истребителей. Значительно меньший размер территории Северной Кореи, составляющий около 0,7% от территории России, позволяет даже одной системе AEW&C обеспечить значительное покрытие.

Значительные достижения оборонного сектора Северной Кореи в различных областях указывают на то, что радар и другая авионика для новой системы AEW&C могли быть разработаны в значительной степени самостоятельно, хотя широко обсуждается возможная поддержка со стороны России, учитывая ее опыт в переоборудовании самолетов Ил-76 в системы AEW&C.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Темы кндр military watch magazine северная корея
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