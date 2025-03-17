MWM: Франция станет последней ядерной державой без истребителя-невидимки

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Новые истребители пятого поколения становятся ключевым элементом военной стратегии ядерных держав, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В своей новой статье, перевод которой публикует Pravda.Ru, авторы анализируют, как ведущие страны мира, включая США, Россию, Китай и Индию, развивают свои военно-воздушные силы, и почему Франция рискует остаться в этой гонке позади.

Фото: http://www.defenseimagery.mil/imagery.html#guid=c76db9cff7064d8452c34c1dfbac9a249119c522 by Staff Sgt. Michael B. Keller, USAF, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Французский истребитель Mirage 2000

С середины 2000-х годов девять ядерных держав мира предприняли значительные шаги для оснащения своих вооруженных сил истребителями пятого поколения. После того как ВВС США ввели в эксплуатацию первый в мире истребитель пятого поколения F-22 Raptor в декабре 2005 года, в 2016 году на вооружение был принят более легкий F-35A, который стал первым в своем поколении самолетом, способным наносить ядерные удары. F-35 впоследствии был экспортирован в Израиль и Великобританию, а заказы на этот самолет разместили все партнеры США по программе ядерного обмена, включая Германию, Бельгию, Нидерланды, Италию и Турцию. Хотя эти страны не производят ядерное оружие, соглашения о ядерном обмене предоставляют им доступ к американским ядерным бомбам B61-12, размещенным на их территориях в случае войны, что означает, что все они могут использовать F-35 для нанесения ядерных ударов.

В противовес арсеналам стран НАТО, ВВС России ввели в эксплуатацию первый полк истребителей пятого поколения Су-57 в 2024 году, сделав выбор в пользу менее затратного самолета в качестве альтернативы более амбициозной советской программе МиГ 1.42. Ранее ожидалось, что МиГ 1.42 поступит на вооружение около 2001 года и, возможно, сделает Россию первой страной, обладающей истребителями пятого поколения.

Китай стал второй страной, принявшей на вооружение собственный истребитель пятого поколения, когда в феврале 2017 года на службу был поставлен J-20. Более легкий аналог J-20, FC-31, как сообщается, был заказан Пакистаном, и ожидается, что он поступит на вооружение до конца десятилетия. В ответ на пакистанский флот, ВВС Индии в феврале 2024 года подтвердили, что рассматривают сделку по лицензионному производству Су-57, что потенциально может сделать Индию крупнейшим оператором истребителей пятого поколения за пределами Китая и США. Индия давно проявляет сильный интерес к этому истребителю, а его привлекательность для экспортных клиентов, как сообщается, возросла благодаря интенсивным боевым испытаниям на украинском театре военных действий.

Следом за Индией, новейшая ядерная держава мира — Северная Корея, как сообщается, в ближайшем будущем может получить новые российские истребители. Северокорейские официальные лица уже несколько лет проявляют интерес к закупке современных российских истребителей, а в сентябре 2023 года посетили производственные мощности, выпускающие Су-57, на авиационном заводе в Комсомольске-на-Амуре. Заявления руководства страны также указывают на то, что они рассматривают развертывание американских истребителей пятого поколения F-35 в регионе как серьезную угрозу, что подогревает слухи о том, что закупка Су-57 активно рассматривается.

Франция остается единственной ядерной державой, не имеющей четкого пути к внедрению истребителей пятого поколения. Отказ от закупки F-35 оставит ее единственными крупными ВВС в Европе без таких самолетов. Совместная программа Франции, Германии и Испании по созданию истребителя следующего поколения Future Combat Air System (FCAS) не ожидается к реализации в ближайшие два десятилетия. Генеральный директор французской аэрокосмической компании Dassault Эрик Траппье заявил о состоянии программы FCAS: "Цель 2040 года уже упущена, потому что мы уже отстаем, и обсуждения следующего этапа, вероятно, также затянутся... поэтому мы ориентируемся на 2050-е годы". Это означает, что истребитель поступит на вооружение примерно на 20 лет позже американских и китайских истребителей шестого поколения.

Отсутствие современных истребителей имеет важные последствия для жизнеспособности французских ядерных сил. Франция не только не сможет наносить тактические ядерные удары с той же эффективностью, что и другие ядерные державы, но и ее стратегическая ядерная инфраструктура, включая флот атомных подводных лодок, будет более уязвимой из-за отсутствия конкурентоспособных истребителей, способных обеспечить защиту. Среди девяти ядерных держав мира будущее французского парка истребителей и его способности к доставке ядерного оружия воздушным путем выглядит наименее определенным. Страна не желает полагаться на Китай, Россию или США по политическим причинам, но при этом не способна самостоятельно или совместно с европейскими соседями создать столь же современный самолет.