Разгром в Курской области: украинские солдаты описывают своё бегство как фильм ужасов

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Военнослужащие украинской армии в интервью британскому СМИ красочно описали свое бегство из Курского приграничья.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Владимир Зеленский

"Катастрофа", "коллапс", "фильм ужасов", "провал фронта" — это ещё самые безобидные тезисы, которые в интервью BBC озвучили солдаты ВСУ. Так они охарактеризовали постоянные удары беспилотных аппаратов армии России, которые стали настоящим бичом логистики бандеровцев, и перерезали главную дорогу снабжения Сумы — Суджа.

Итог авантюры

Один из боевиков 9 марта написал телеканалу, что он находится в Судже, а вокруг него "паника и обвал фронта". Украинская армия старается отойти колоннами техники и живой силы, но большинство сжигается российскими дронами прямо на трассе. "Днём уехать нет никакой возможности", говорит националист.

Он отмечает, что всё обеспечение велось именно по этой трассе. Все солдаты армии Украины знали и понимали, что русские пытаются эту трассу перерезать. Однако почему-то это стало неожиданностью для Генштаба Украины, сетует украинский солдат.

Перед тем как Суджа вернулась под контроль российских бойцов, украинец написал, что русские давят с трёх сторон. А его побратим рассказал, что россияне смогли уничтожить десятки единиц натовской техники, а подбитые танки и бронетранспортёры создали пробки на трассе и не дают проходу ни туда, ни обратно.

Вымученные соглашения

А тем временем кейс по прекращению огня стал основным на сегодняшней повестке дня. И если Киев не желает получать невыгодные условия, то Зеленского надо срочно отстранить от переговорного процесса, убеждены в США. Бывший президент Украины уже доказал собственную несостоятельность как дипломат. Его истерики и хамство, помноженные на неспособность договариваться, привели Киев к тому, что он вынужден принимать любые условия, которые ему навяжут.

Пример — переговоры в Саудовской Аравии. Делегация из Незалежной, курируемая как раз Владимиром Зеленским, ехала в Джидду с предложениями о частичном перемирии — конкретно, на море и в воздухе, но на суше боевых действий не останавливать! Такой вариант был единственным приемлемым для Зеленского, поскольку полный мир ставит под вопрос его политические позиции.

Но в итоге украинцы вынуждены были соглашаться на полное 30-дневное прекращение огня, которые им навязал Дональд Трамп. Но реальная зрада для Киева заключалась в отказе Вашингтона от гарантий безопасности. А ведь ещё недавно узурпатор Украины говорил, что никакого перемирия без этих гарантий не будет! И вот в результате Украина потеряла и этот аргумент, разорвав свои же первоначальные требования.

Это все происходит, как раз на фоне вышеупомянутого разгрома в Курской области. Кстати сказать, что сейчас российская армия атакует и наступает не только на Курщине. Активно освобождаются посёлки в Запорожской области, освобождается Донбасс и Харьковщина. А это уже не дипломатический вопрос, а стратегическая катастрофа, и привели к ней ошибки украинского правительства.

Вот и выходит, что Зеленский со своей администрацией не просто провалили свою возможность сохранить лицо, но и выбрали для себя самый неудачный вариант, находясь в ослабленной позиции.

Вывод

Очень смешно наблюдать, как офис президента Украины нелепо заметает следы собственного провала. Пример тому — Андрей Ермак опять начал раскручивать нарратив по вступлению в НАТО и Евросоюз. И хотя американский президент накануне окончательно закрыл вопрос по вступлению Киева в НАТО (что подтвердил официально генеральный секретарь военного блока Марк Рютте), Киев упрямо лезет в окно, будучи выгнанным в дверь.

Становится очевидным, что переговоры и сделки для Киева с каждым разом становятся всё хуже и хуже. Им бы в свою команду профессиональных дипломатов, но нет, Зеленский предпочитает ввести переговоры вороватыми шоуменами и скоморохами. Отсюда и страшный для Украины результат…