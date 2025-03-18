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Дмитрий Плотников

Сводка с фронта: наёмники в панике бегут с Курского фронта, армия РФ наступает на Запорожье

4:11
Силовые структуры » Военные новости

Российская армия продолжает выполнять цели специальной военной операции на Украине.

армия
Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
армия

Представляем сводку на вторник, 18 марта.

Сумское направление

Сегодня начнём сводку с нового направления. Поскольку именно сюда перетекает фронт с Курской области, где армия Украины покидает село Гоголевку и там уже начинается зачистка.

Бойцы ВДВ уничтожают позиции с пехотинцами ВСУ в приграничных районах Сумщины. Продвижение русских штурмовиков поддерживают операторы беспилотников, наносящие поражение бандеровцам, засевшим в домах в Басовке.

На фоне наступления западные источники сообщили о переброске на Сумский фронт А-50У — "летающих радаров". Если верить СМИ, минимум 1-2 таких самолёта уже на постоянной основе работают в этом районе. Их появление может свидетельствовать и об усилении контроля за небом и о подготовке к точечным ударам по объектам врага. Если всё подтвердится, то это будет ещё одним сигналом об изменении стратегии на данном направлении и активизации боёв в этом районе.

Запорожское направление

Российская армия продвинулась в Запорожской области, в первых числах марта российская армия начала штурмы позиций противника в районе Малых Щербаков и Пятихаток, где прошла зачистка юго-восточного фланга. Последние дни штурмы на Пятихатки продолжаются, и ВС РФ стремятся взять их под полный контроль, жалуется украинский аналитический портал DS.

Также враг сообщает, что российская группировка фиксировалась и в районе посёлка Степное, где пыталась закрепиться на трассе. Ранее о продвижении армии РФ в Запорожской области сообщили в Минобороны, а также военные ВСУ. Кстати, Степовое и Пятихатки — это прямое направление на Запорожье, до которого оттуда меньше 40 км.

Наступление русских в сторону Запорожья и дальше на Днепр — это потенциально опасное направление для важных центров украинских рубежей, где завязана логистика половины всего фронта, пишут укроэксперты. Потенциально этот фронт гораздо важнее города Сумы.

Остаётся вопрос — собирается ли армия России масштабно наступать на Запорожье или она воспользовались ситуацией на конкретном участке и смогла получить тактический успех, переходящий в позиционную фазу. Ключевой момент здесь в наличии украинских резервов, которые сейчас переброшены для сдерживания российских войск в Донбассе и Сумской области. Хватит ли личного состава ВСУ, чтобы быстро остановить русское наступление в Запорожской области, задаются вопросом украинские аналитики.

Переговорный кейс

Дональд Трамп накануне анонсировал разговор с Владимиром Путиным сегодня утром, по Москве разговор пройдёт от 16.00 до 18.00. Лидер США рассматривает возможность признания полуострова Крыма территорией РФ. Сделано это якобы будет, чтобы положить конец войне, пишет издание Semafor.

Помимо этого, представители его администрации обсуждают возможность, что Вашингтон обратится к ООН с просьбой тоже признать Крым российской территорией.

А накануне вечером истёк срок ультиматума по Курской области. Ультиматум выдвинут якобы по просьбе Трампа. Тот, кто не сдался в плен, будет ликвидирован. Всё это время Банковая занята разъяснениями, что окружение армии Украины — это пропаганда, приказов на отступление не будет. Правда в ВСУ заявили, что им приказано "занять более выгодные позиции".

А тем временем, Генштаб ВСУ перебросил в лес юго-западнее Гоголевки Курской области отряд испаноговорящих наёмников. Позже пришла информация, что наёмники отказались участвовать в боях и сбежали.

Разбитая техника ВСУ и брошенные позиции: Обстановка в Косице и Черкасском Поречном
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Темы всу сумы запорожье наступление дональд трамп владимир путин
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