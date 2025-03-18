Курская катастрофа: сколько жизней стоит политический спектакль Киева?

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Даже заканчивающийся разгром Вооружённых сил Украины в Курском приграничье не меняет акценты в украинском политическом поле.

Фото: commons.wikimedia.org by Mykola Vasylechko, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ похороны

В очередной раз Киев играет в традиционную украинскую забаву "нет потерь". Главное её свойство — умение потужно успокаивать собственное общество размытыми сводками в стиле "мы храбро отступаем, враг трусливо бежит за нами".

Курск. Зрада или перемога?

Огромное количество видеороликов в Интернете, где российские флаги развиваются в ключевых населённиках Курщины, включая ту самую Суджу, упорно игнорируется украинским командованием.

Правда, все карты спутал вездесущий американский президент Дональд Трамп. Это он влез своим комментарием, заявив, что в Курской области окружено очень много украинских солдат. После этого он обратился к своему российскому коллеге Владимиру Путину, и попросил его пощадить бандеровцев, которые гибнут в котле. Мудрый российский правитель согласился, правда, выложил справедливое условие, что боевики ВСУ должны сдаться в плен, и так они сохранят жизнь.

Банковая тут же засуетилась и забеспокоилась. И если все неудобные данные Киев легко когда-то опровергал, поскольку западная пресса всегда подхватывала их победные завывания, то теперь неприятность приходит не из России, а из Соединённых Штатов. По всей вероятности, истерика Зелинского в Белом доме, а последующее его извинение, немного отрезвило украинских пропагандистов, и они теперь не хотят вступать даже в дебаты с Вашингтоном.

В результате, глава министерства обороны Украины Рустам Умеров в интервью Fox News объяснил ситуацию, тщательно взвешивая каждое слово. Он сказал, что в Курской области армия Украины провела "плановую передислокацию на более выгодные оборонительные рубежи". Подытожил он это словами, что сейчас "ни одно подразделение ВСУ не окружено".

Однако издание NYT параллельно пишет, что никакой передислокации армии Украины не было и в помине — солдаты Зелинского хаотично бежали ножками, поскольку дроны ВС РФ уничтожили всю технику. Телекомпания BBC из Британии и вовсе назвала всё "фильмом ужасов". Как рассказали британским журналистам немногие выжившие боевики, дорога из Курской области в Сумы так завалена разбитой бронетехникой, что проехать по ней просто невозможно.

Причины лжи

А для кого тоже исполнял спектакль Умеров со своей "плановой передислокацией"? Если для западной прессы, то как видим, она даёт совершенно другую оценку. А если на внутреннюю аудиторию, то комментарии даже самых преданных фанатов киевской власти несут в себе столько критики, словно все на Украине резко поняли, что их обманывают как лохов. Сегодня все на Украине понимают, что Курская авантюра — это поражение и обман.

К чему же тогда эта ложь от Умерова?

А всё просто — если Киев признает своё поражение в Курском приграничье, то Банковая потеряет один из немногих козырей в мирных переговоров. Этот козырь Зеленский в отчаянии пытался получить ценой 70 тысяч жизней своих военнослужащих и огромного количества техники НАТО. Однако козырь он не получил, а что касается человеческих жизней, то офис президента Украины эти трупы признаёт как "сопутствующие потери". Ведь жизни собственных граждан для киевского режима никогда не ценились. Картинка в телевизоре и имидж были для них важнее всего.

Только, как они объяснят это сотням тысяч украинских семей, которые потеряли своих родных из-за желания Зеленского (по указке Лондона) самоутвердиться.

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