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Дмитрий Плотников

Самолёт Ту-214Р. Тихий гигант, который дал уникальные преимущества российской разведке

Силовые структуры » Военные новости

Российская платформа разведывательных самолётов Ту-214Р пока немногочисленна.

<div class="fn">Радиоразведчик ТУ 214Р 64511 Lx9025 15 04 2014 в Хабаровске</div>
Фото: commons.wikimedia.org by Andreiha Com Foto, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Радиоразведчик ТУ 214Р 64511 Lx9025 15 04 2014 в Хабаровске

Однако электронные и оптические системы этого флота дают уникальные преимущества нашим военным. Тайные вылеты "тихого гиганта" формируют геополитику на многие месяцы вперед.

Сегодня ВКС РФ эксплуатируют только три борта Ту-214Р, но они являются самыми передовыми в данной области. Вне всяких сомнений, это самая продвинутая машина воздушной разведки в составе боевой авиации России. И этот самолёт сыграл важную роль в сборе разведывательных данных в зонах военных конфликтов от Сирийской Республики до Украины, показав всем способность РФ точно отслеживать действия врага.

История создания

В конце 2000-х годов российские конструкторы приступили к разработке уникального воздушного разведчика, взяв за основу хорошо зарекомендовавший себя пассажирский лайнер Ту-214. Главной задачей проекта стало создание современного самолёта, способного заменить устаревший Ил-20 в военно-воздушных силах.

Интересной особенностью проекта стало решение отказаться от традиционной конструкции с вращающейся радарной установкой, как у А-50 или американских E-3. Вместо этого разработчики выбрали инновационный подход, оснастив самолёт радиолокационной станцией с активной фазированной антенной решёткой (АФАР). Эта система состоит из нескольких неподвижных панелей, расположенных у кабины пилотов.

Сердце разведчика — многочастотный радиотехнический комплекс МРК-411, оснащённый современными РЛС бокового и кругового обзора. Особого внимания заслуживает оптико-электронная система "Фракция", способная с высочайшей точностью определять координаты целей. При работе с 3D-картами эта система позволяет получать практически идеальные координаты объектов.

История проекта началась с подписания контракта на первые два самолёта в 2002 году. Первый полёт состоялся 24 декабря 2009 года, а с 2012 года машина начала проходить опытную эксплуатацию. В 2016 году Минобороны подписало контракт на строительство третьего экземпляра, что свидетельствовало о признании эффективности новой техники.

Боевое крещение самолёт получил в 2016 году, когда один из бортов (RF-64514) был направлен на авиабазу Хмеймим в Сирии. Это стало важным этапом в подтверждении боевых качеств машины.

 

Однако путь к успеху не был простым. Проект столкнулся с серьёзными задержками в поставках, что привело к длительному судебному разбирательству между заказчиком и производителем. Тем не менее, эти трудности были преодолены, и сегодня два самолёта Ту-214Р (борты RF-64511 и RF-64514) стоят на вооружении.

Основные характеристики

  • Производитель: Казанский авиационный завод им. Горбунова
  • Базовая модель: Ту-214 (пассажирский самолёт)
  • Двигатели: 2 турбовентиляторных двигателя ПС-90А
  • Дальность полёта: около 10 000 км
  • Максимальная скорость: до 850 км/ч
  • Продолжительность патрулирования: более 10 ч.

Уникальность Ту-214Р заключается в его универсальности. Самолёт может работать как по заранее заданным координатам, так и самостоятельно обнаруживать цели по их радиоизлучению. При этом система "Фракция" способна точно определять угловые координаты с погрешностью всего в одну минуту.

Этот проект стал ярким примером успешного применения гражданских разработок в военных целях, создав основу для дальнейшего развития российских самолётов-разведчиков. Ту-214Р доказал, что может эффективно решать широкий спектр разведывательных задач в различных условиях, от морских просторов Японского моря до сложных горных районов Сирии.

Вывод

Сегодня этот самолёт остаётся одним из самых современных и эффективных инструментов воздушной разведки в своём классе, продолжая развивать традиции российского авиастроения в области создания специализированной военной техники.

Ту-214Р: всевидящее око русской армии
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Темы вкс рф самолет
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