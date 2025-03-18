Запад бросает Украину: чем опасен уход военных невидимок из зоны спецоперации

3:18 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Информация о якобы появлении офицерского состава военного блока НАТО на Курском приграничье — и неважно, преувеличение эти слухи или реальность, — затрагивают важный вопрос о боеспособности Вооружённых сил Украины.

Фото: defenseimagery.mil by Spc. Brandon Bolick, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ шеврон сша

О чём речь

Получается, что украинскую армию западные партнёры обеспечивают и не только натовским вооружением, но и туда съезжаются натовские военные специалисты. А как известно, без них почти все системы вооружений и ПВО/ПРО просто не смогут работать.

Здесь речь не идёт о наёмниках, которые непосредственно ведут боевые действия на передовой. Здесь речь идёт о тех, кто координирует, учит, настраивает работу РСЗО "Хаймарс", обслуживает дальнобойную артиллерию, комплексы ПВО, помогает с разведывательными данными и целеуказанием. То есть, в целом, присутствует в местах боевых действий.

Именно эти западные специалисты делают использование натовского современного оружия возможным. И хотя на передовой зоне непосредственно такие спицы не видны, но их влияние на ход сражений очень немалое. Правда, изменений тоже немало.

Сейчас Вашингтон всё активнее пытается сворачивать прямое участие в управлении этими процессами, поскольку издержки США начали превышать выгоду. Если американцам удастся вывести основных военных специалистов, то это обязательно ударит по армии Украины. Возможно, удар будет даже сильнее, чем прекращение поставок их вооружения. Ведь даже самое "последнее оружие" без обслуживания и работы военных советников НАТО становится просто "дорогими железками".

Кто заменит янки?

Это и есть краеугольный камень. Уровень и масштаб военного опыта, коими обладают американские специалисты, в НАТО не имеет практически никто. Европейские вооружённые силы ещё с 2000-х годов ориентировались на мелкие операции против слабо вооружённого противника. Кстати, всегда эти операции совершались под прямым кураторством американского Министерства обороны.

Вот и выходит, что у европейских офицеров нет ни навыков управления войсками в боевых действиях высокой интенсивности (как в СВО), ни опыта командования крупными военными соединениями. Даже в военных училищах Соединённых Штатов этому научиться нельзя — для этого необходима долгая практика, наработка навыков хотя бы в крупных учениях и в штабной работе.

Конечно, Европа может попытаться сделать винегрет из офицеров стран членов альянса, но на это уйдут долгие месяцы адаптации, а значит, тех высокопоставленных офицеров, кто приедет на Украину, ждёт неприятный сюрприз.

Кроме этого, традиции военного управления внутри НАТО весьма различаются у разных стран. А попытки увязать всё в единую систему до сих пор не увенчивалась успехом.

И хотя об этом стараются умалчивать, но если американцы заберут своих специалистов, то эффективность украинской армии быстро просядет. А это бесследно не пройдёт, скорость наступления российских войск резко возрастёт...