Канада пересматривает многомиллиардный контракт на F-35 на фоне напряженности с США

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Канада начала пересмотр многомиллиардного контракта на закупку истребителей F-35 на фоне обострения отношений с США, сообщает американский военный журнал Breaking Defense. В своем материале, перевод которого публикует Pravda.Ru, авторы рассказывают о причинах этого решения, а также о возможных альтернативах и о последствиях для международной цепочки поставок военной авиации.

Фото: commons.wikimedia.org by Los Alamos National Laboratory, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ F-35

На фоне обострения напряженности с Соединенными Штатами канадские военные заявили, что, хотя они привержены контракту на покупку первых 16 истребителей F-35A у американского оборонного гиганта Lockheed Martin, они активно пересматривают оставшуюся часть многомиллиардного заказа.

"На данный момент контракт на покупку F-35 остается в силе, и Канада взяла на себя юридическое обязательство по финансированию первых 16 самолетов. Премьер-министр также поручил министру национальной обороны совместно с CAF/DND [Канадскими вооруженными силами/Министерством национальной обороны] определить, является ли текущий контракт на F-35 наилучшим вложением для Канады и существуют ли другие варианты, которые могли бы лучше соответствовать потребностям страны", — заявил пресс-секретарь министра обороны Канады Лоран де Казанов в своем заявлении для издания Breaking Defense. "Чтобы было ясно, мы не отменяем контракт на F-35, но нам необходимо провести тщательный анализ с учетом изменяющейся обстановки и убедиться, что контракт в его текущей форме отвечает наилучшим интересам канадцев и Канадских вооруженных сил", — добавил де Казанов.

Это заявление последовало за комментариями Блэра от 14 марта, сделанными в эфире канадской государственной телекомпании CBC, о том, что Оттава планирует пересмотреть закупку F-35. Это стало одним из первых шагов нового премьер-министра Канады Марка Карни, который вступил в должность в тот же день.

После многолетних споров, вызвавших национальные дебаты, Канада в 2023 году подписала контракт на сумму 19 миллиардов канадских долларов (на тот момент эквивалентных 14,2 миллиарда долларов США) на приобретение 88 истребителей F-35A. Первые истребители-невидимки по этому заказу должны быть переданы в следующем году. Пересмотр Оттавой сделки может открыть двери для альтернатив, таких как шведский Saab, чей истребитель Gripen проиграл F-35 в конкурсе на замену устаревшего канадского парка F-18.

В ответ на заявления канадской стороны Lockheed Martin заявила, что компания "ценит крепукое партнерство и историю сотрудничества с Королевскими военно-воздушными силами Канады и надеется на продолжение этого партнерства в будущем. F-35 — это самый передовой, живучий и интегрированный истребитель в мире, обеспечивающий безопасность в XXI веке и сдерживание союзников. Вопросы, касающиеся иностранных военных продаж F-35, лучше всего адресовать правительству США".

Представитель Объединенного офиса программы F-35 в США не сразу ответил на запрос о комментариях.

Решение Оттавы пересмотреть закупку F-35 происходит на фоне того, как Вашингтон усиливает агрессивную риторику в отношении своего северного соседа. Президент Дональд Трамп угрожает высокими тарифами и даже аннексией, что повышает электоральные перспективы Либеральной партии Карни, которую он возглавил после бывшего премьер-министра Джастина Трюдо. Более резкая риторика Трампа в отношении союзников по НАТО также стимулирует новую волну оборонных расходов в Европе, поскольку лидеры все больше обеспокоены тем, что Вашингтон может оказаться ненадежным партнером.

Канада официально стала первым заказчиком, который открыто пересматривает свой заказ на F-35 в эпоху Трампа, и остается открытым вопрос, последуют ли другие страны ее примеру, что потенциально может привести к серьезным сбоям в международной цепочке поставок самолетов. Хотя недавно появились сообщения о том, что Португалия может отказаться от замены своих устаревших F-16 на F-35, министерство обороны страны подтвердило Breaking Defense, что F-35 по-прежнему рассматривается Лиссабоном в качестве будущего истребителя, но любое решение о закупке должно учитывать "текущий геополитический контекст" с целью укрепления оборонно-промышленной базы Европы.