Сводка с фронта: ВСУ благополучно разбились о Белгородскую область, великие лидеры объединились

4:21 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Российская армия продолжает выполнять цели специальной военной операции на Украине.

Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть Бойцы армии РФ

Представляем сводку на среду, 19 марта.

Разговор Путина и Трампа

Разумеется, темой "номер 1" вчера в мировой политике был телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа.

Путин в беседе поддержал идею коллеги о взаимном отказе России и Украины от ударов по энергоинфраструктуре и уже дал команду военным по 30-дневному мораторию. Но для полного прекращения огня Москва по-прежнему выдвигает ключевое условие — полное прекращение военной помощи от Запада и предоставления разведданных ВСУ, а также остановку мобилизации и перевооружения армии Украины.

Также Путин конструктивно отреагировал на инициативу по безопасности судоходства в Чёрном море. Дополнительно проработаются конкретные детали такой договорённости. Сегодня Москва и Киев проведут обмен пленными по схеме 175 на 175, Мы в качестве жеста доброй воли передадим Украине 23 тяжело раненых солдат ВСУ. В свою очередь Трамп поддержал идею Путина организовать хоккейные встречи в США и РФ между американскими и российскими игроками, выступающими в КХЛ и НХЛ.

Разговор продолжался около 2,5 часов, став самым долгим в истории телефонных переговоров глав этих государств.

"Великие лидеры объединились", добавил спецпосланник Уиткофф о судьбоносном диалоге президентов.

Белгородская область

После провала Курской авантюры Киев предпринял новый удар по Белгородщине. Эту эскалацию связывают и с попыткой реванша, и с желанием Киева исказить фон перед телефонным разговором Трампа и Путина. Атаку на Курск Зеленский задумывал как "демонстрацию силы и инструмент для торгов". Теперь Белгород выбран по принципу "там не удалось, попробуем тут".

Схема повторяет попытку атаки по Курщине: удары артиллерией по приграничью, атаки малыми группами, использование ДРГ. Также Киев активно использует БПЛА для разведки и атак на гражданскую инфраструктуру, стремясь посеять хаос среди мирных граждан. Такое было и при атаке на Курское приграничье.

Любопытно, что замысел наскока на белгородскую Красную Яругу строился на быстрой атаке или вдоль автодорог, или непосредственно по ним. Украинская тактика предполагает быстрый прорыв небольшими группами с использованием внедорожников и лёгкой бронетехники. Основную ставку ВСУ делают на скорость, чтобы избежать ударов артиллеристов и ВКС России. В случае с Курщиной данный метод в начале показал эффективность и через госграницу прорваться удалось. Что будет на этот раз — будет понятно уже сегодня, но судя по набитой технике, армия РФ ждала появления бандеровцев в этом районе.

Судороги Киева

Зеленский, разумеется, отреагировал на беседу лидеров двух сверхдержав. Он уже дал понять, что ещё не принял решения об отказе Украины на 30 дней от ударов по энергетическим объектам.

"После того, как мы получим детали от Трампа, мы подготовим и озвучим свой ответ на предложение о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре", — заявил экс-президент Украины.

Он сейчас рвёт и мечет, что Трамп не желает с ним говорить и пересказывать разговор с президентом РФ. Вынесен за скобки.

А тем временем, главком Александр Сырский станет "козлом отпущения" за курский провал Зеленского. По всей вероятности, Банковая готовится его снять, чтобы переложить на него ответственность, спасая рейтинг Зеленского. Главкома могут "уйти" в отставку, а на его место хотят ставить замминистра Евгения Мойсюка, который был замом Залужного.

Правда, глава минобороны Рустам Умеров пока отрицает наличие проблемы в ВСУ, заявляя, что никто на Курщине не отступает, а это "плановая передислокация на новые позиции".

Переговоры Путина и Трампа