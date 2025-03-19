Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Дмитрий Плотников

Обновлённый российский танк Т-72Б3М в первый раз замечен в зоне СВО

3:53
Силовые структуры » Военные новости

Обновлённый российский танк Т-72Б3М в первый раз замечен в зоне специальной операции.

Russia Arms Expo 2013 (531-07)
Фото: commons.wikimedia.org by Vitaly V. Kuzmin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Russia Arms Expo 2013 (531-07)

Пока концерн "Уралвагонзавод" на полигонах проводит испытания танка Т-90М "Прорыв" с активной защитой "Арена-М", на одном из направлений спецоперации с этими же комплексами стали работатьмашины Т-72Б3М. Возможно, оснащение новым комплексом могло коснуться роты танков.

Система "Арена-М" обнаруживает противотанковые управляемые ракеты (ПТУР) и реактивные гранаты врага на удалении до 50 метров и даёт команду на пуск противоснарядов. Ракеты, летящие со скоростью до 1200 м/сек. и пикирующие под углом до 20-ти градусов становятся целями. Это значит, что танк получил полную защиту от ПТУР TOW-2A/B и "Стугна-П". Передающие и приёмные модули находятся в блоках-накладках.

О чем речь

Т-72Б3М — это результат длительной эволюции одного из самых массовых основных боевых танков в мире. Разработка началась с создания базовой модели Т-72 в начале 1970-х годов. Первый серийный танк был выпущен в 1973 году, и с тех пор машина постоянно совершенствовалась.

Эволюция модели проходила в несколько этапов:

  • Изначально Т-72 создавался как универсальный танк, способный эффективно действовать в различных условиях.
  • Модификация Т-72Б привнесла существенные улучшения в системы вооружения и защиты.
  • Версия Т-72Б3 стала переходным этапом к современным требованиям к боевой технике.
  • Т-72Б3М представляет собой наиболее совершенную модификацию, в которой реализованы новейшие технологические решения.

При создании Т-72Б3М инженеры использовали опыт предыдущих модернизаций, добавив:

  • Новый двигатель повышенной мощности,
  • Улучшенную систему защиты с динамической бронёй "Реликт”,
  • Современный прицельно-наводящий комплекс "Сосна-У”,
  • Усовершенствованную систему управления огнём,
  • Модернизированную систему связи и навигации.

Особое внимание при разработке уделялось сохранению надёжности конструкции при одновременном повышении боевых характеристик.

В результате получился танк, который сочетает в себе:

  • Проверенные временем инженерные решения,
  • Современные технологии,
  • Высокую эффективность в боевых условиях,
  • Относительную простоту обслуживания.

Таким образом, Т-72Б3М стал логическим продолжением развития одной из самых успешных танковых платформ в истории, адаптированной к современным условиям ведения боевых действий.

Орудие и вооружение

  1. 125-мм гладкоствольная пушка 2А46М-5 с повышенной точностью и долговечностью.
  2. Современные управляемые ракеты для поражения бронетехники на больших дистанциях.
  3. Улучшенный автомат заряжания, позволяющий использовать более эффективные боеприпасы.
  4. Дополнительное вооружение: 7,62-мм пулемёт ПКТМ и 12,7-мм зенитный пулемёт "Корд".

Вывод

На обновлённом танке заметен заводской противодроновый козырёк, прикрывающий башню от беспилотников, и элементы системы 4С24 "Реликт". Она обеспечивает 500-мм прирост защиты бортовых проекций от кумулятивного снаряда. Сегодня выживаемость техники в боях очень зависит от масштабной модернизации, поставленной на поток.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Темы всу танк
Обсудить
Новости Все >
Пугачёва проигнорирует похороны Киркорова
Ваши растения в опасности? Вот как черная смородина избавит вас от полевок без химии
На сутки в Россию: продюсер назвал единственную причину, по которой Пугачёва может приехать 21 марта в Москву
Аллергия и вирусы атакуют: как укрепить иммунитет весной и не заболеть — советы эндокринолога
Когда богатые становятся беднее? Что стоит за снижением курса доллара
Рубленые куриные котлеты — нежные, сочные и очень вкусные
Соседов выступил против Интервидения: что не так с альтернативой Евровидению
Когда покупатель может вернуть проданный авто и как продавцу защититься
Не верьте глазам! Фисташково-зеленый — это не просто цвет, а настоящая революция в интерьере
Горячий приём: ВСУ пытались прорваться через зубы дракона, но попали в ловушку
Сейчас читают
Этот запах ненавидят клещи: вот как обезопасить себя на природе
Недвижимость
Этот запах ненавидят клещи: вот как обезопасить себя на природе Аудио 
Ажиотаж вокруг гирь: кому и зачем нужны старые железяки, и почему за них предлагают тысячи рублей
Новости спорта
Ажиотаж вокруг гирь: кому и зачем нужны старые железяки, и почему за них предлагают тысячи рублей Аудио 
Мучнистая роса на огурцах и кабачках? Этот простой способ спасёт урожай
Садоводство, цветоводство
Мучнистая роса на огурцах и кабачках? Этот простой способ спасёт урожай
Популярное
Прощайте обувные полки: найдены 3 гениальные альтернативы

Обувные полки уходят в прошлое! Узнайте о новых способах хранения: встроенные шкафы, контейнеры, крючки. Оптимизируйте пространство, защитите обувь!

Прощайте обувные полки: найдены 3 гениальные альтернативы
Вы тоже поливаете огород вечером? Тогда готовьтесь к проблемам
Вы тоже поливаете огород вечером? Тогда готовьтесь к проблемам
Кошка могла спать где угодно, но выбрала вашу постель: причина вас удивит
Одна мелочь при замене колёс, которая избавит от вибрации на скорости
Москва не заметит ухода Эрдогана Любовь Степушова Ва-банк? Зачем ВСУ после провала в Курской области идут огребать в Белгородскую Дмитрий Плотников От начальства надо держаться подальше, особенно если начальник император Сергей Лебедев
Хотите грозди, как на рынке? Вот чем подкармливать виноград весной и летом
Закон бумеранга? Илон Маск просит защитить Starlink от международных тарифов
Ваши ягоды кислые? Простая подкормка сделает смородину сладкой за неделю
Ваши ягоды кислые? Простая подкормка сделает смородину сладкой за неделю
Последние материалы
Глава ВТБ: SWIFT уже никому не нужен
Династия Куклачёвых побывала в гостях у Йошкиного кота
Надежда Бабкина отмечает 75-летний юбилей: папа всегда говорил, что по ошибке девкой родилась
Восемь лет без поддержки: Сарик Андреасян раскрыл правду об отказе в финансировании
Секрет вечной молодости раскрыт: этот витамин замедляет старение
Лучшие места для треккинга в Сан-Паулу: куда отправиться за незабываемыми впечатлениями
Необычные соседи для клубники, о которых вы даже не подозревали
Шок! Эти вещи из благотворительных магазинов могут помочь вам навести порядок в доме
В США опровергли слухи о "кнопке деактивации" на истребителях F-35
Шведский стол может испортить отпуск — эти продукты лучше обходить стороной
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.