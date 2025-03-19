Обновлённый российский танк Т-72Б3М в первый раз замечен в зоне СВО

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Обновлённый российский танк Т-72Б3М в первый раз замечен в зоне специальной операции.

Фото: commons.wikimedia.org by Vitaly V. Kuzmin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Russia Arms Expo 2013 (531-07)

Пока концерн "Уралвагонзавод" на полигонах проводит испытания танка Т-90М "Прорыв" с активной защитой "Арена-М", на одном из направлений спецоперации с этими же комплексами стали работатьмашины Т-72Б3М. Возможно, оснащение новым комплексом могло коснуться роты танков.

Система "Арена-М" обнаруживает противотанковые управляемые ракеты (ПТУР) и реактивные гранаты врага на удалении до 50 метров и даёт команду на пуск противоснарядов. Ракеты, летящие со скоростью до 1200 м/сек. и пикирующие под углом до 20-ти градусов становятся целями. Это значит, что танк получил полную защиту от ПТУР TOW-2A/B и "Стугна-П". Передающие и приёмные модули находятся в блоках-накладках.

О чем речь

Т-72Б3М — это результат длительной эволюции одного из самых массовых основных боевых танков в мире. Разработка началась с создания базовой модели Т-72 в начале 1970-х годов. Первый серийный танк был выпущен в 1973 году, и с тех пор машина постоянно совершенствовалась.

Эволюция модели проходила в несколько этапов:

Изначально Т-72 создавался как универсальный танк, способный эффективно действовать в различных условиях.

Модификация Т-72Б привнесла существенные улучшения в системы вооружения и защиты.

Версия Т-72Б3 стала переходным этапом к современным требованиям к боевой технике.

Т-72Б3М представляет собой наиболее совершенную модификацию, в которой реализованы новейшие технологические решения.

При создании Т-72Б3М инженеры использовали опыт предыдущих модернизаций, добавив:

Новый двигатель повышенной мощности,

Улучшенную систему защиты с динамической бронёй "Реликт”,

Современный прицельно-наводящий комплекс "Сосна-У”,

Усовершенствованную систему управления огнём,

Модернизированную систему связи и навигации.

Особое внимание при разработке уделялось сохранению надёжности конструкции при одновременном повышении боевых характеристик.

В результате получился танк, который сочетает в себе:

Проверенные временем инженерные решения,

Современные технологии,

Высокую эффективность в боевых условиях,

Относительную простоту обслуживания.

Таким образом, Т-72Б3М стал логическим продолжением развития одной из самых успешных танковых платформ в истории, адаптированной к современным условиям ведения боевых действий.

Орудие и вооружение

125-мм гладкоствольная пушка 2А46М-5 с повышенной точностью и долговечностью. Современные управляемые ракеты для поражения бронетехники на больших дистанциях. Улучшенный автомат заряжания, позволяющий использовать более эффективные боеприпасы. Дополнительное вооружение: 7,62-мм пулемёт ПКТМ и 12,7-мм зенитный пулемёт "Корд".

Вывод

На обновлённом танке заметен заводской противодроновый козырёк, прикрывающий башню от беспилотников, и элементы системы 4С24 "Реликт". Она обеспечивает 500-мм прирост защиты бортовых проекций от кумулятивного снаряда. Сегодня выживаемость техники в боях очень зависит от масштабной модернизации, поставленной на поток.