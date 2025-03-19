Обновлённый российский танк Т-72Б3М в первый раз замечен в зоне СВО

Обновлённый российский танк Т-72Б3М в первый раз замечен в зоне специальной операции.
Пока концерн "Уралвагонзавод" на полигонах проводит испытания танка Т-90М "Прорыв" с активной защитой "Арена-М", на одном из направлений спецоперации с этими же комплексами стали работатьмашины Т-72Б3М. Возможно, оснащение новым комплексом могло коснуться роты танков.
Система "Арена-М" обнаруживает противотанковые управляемые ракеты (ПТУР) и реактивные гранаты врага на удалении до 50 метров и даёт команду на пуск противоснарядов. Ракеты, летящие со скоростью до 1200 м/сек. и пикирующие под углом до 20-ти градусов становятся целями. Это значит, что танк получил полную защиту от ПТУР TOW-2A/B и "Стугна-П". Передающие и приёмные модули находятся в блоках-накладках.
Т-72Б3М — это результат длительной эволюции одного из самых массовых основных боевых танков в мире. Разработка началась с создания базовой модели Т-72 в начале 1970-х годов. Первый серийный танк был выпущен в 1973 году, и с тех пор машина постоянно совершенствовалась.
Эволюция модели проходила в несколько этапов:
При создании Т-72Б3М инженеры использовали опыт предыдущих модернизаций, добавив:
Особое внимание при разработке уделялось сохранению надёжности конструкции при одновременном повышении боевых характеристик.
В результате получился танк, который сочетает в себе:
Таким образом, Т-72Б3М стал логическим продолжением развития одной из самых успешных танковых платформ в истории, адаптированной к современным условиям ведения боевых действий.
На обновлённом танке заметен заводской противодроновый козырёк, прикрывающий башню от беспилотников, и элементы системы 4С24 "Реликт". Она обеспечивает 500-мм прирост защиты бортовых проекций от кумулятивного снаряда. Сегодня выживаемость техники в боях очень зависит от масштабной модернизации, поставленной на поток.
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