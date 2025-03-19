В США восхитились мощной модернизацией российских танков Т-72Б3М с системой "Арена-М"

4:00 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Российская армия начала оснащать танки Т-72Б3М новой активной системой защиты "Арена-М", способной перехватывать противотанковые снаряды, пишут журналисты американского издания Military Watch Magazine (MWM). В своем новом материале, перевод которого публикует Pravda.Ru, авторы рассказывают о том, как модернизация повышает живучесть советских танков на поле боя.

Фото: commons.wikimedia.org by Vitaly V. Kuzmin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Russia Arms Expo 2013 (531-07)

Кадры, снятые недалеко от линии фронта продолжающихся российско-украинских боевых действий, подтвердили, что российская армия развернула новую модификацию основного боевого танка Т-72Б3М, оснащенного новой активной системой защиты "Арена-М". Это следует за сообщениями в августе о том, что новые танки Т-90М, находящиеся в производстве, также интегрируют систему "Арена-М", а также последующими сообщениями о том, что модернизированные Т-72 с аналогичным уровнем броневой защиты также получат эту систему. Ранее российские танки оснащались только системой мягкой защиты "Штора", которая не могла активно поражать приближающиеся снаряды, а лишь предупреждала экипаж и помогала танкам маскироваться.

"Арена-М" использует радиолокационную систему для постоянного мониторинга окружающей среды на предмет угроз. При обнаружении приближающегося снаряда система автоматически отслеживает его, рассчитывает траекторию и запускает защитные боеприпасы для перехвата и уничтожения снаряда до его попадания в танк. Наиболее известной системой такого типа является израильская "Трофи", которая была интегрирована на танки "Меркава IV" с 2008 года. Хотя Россия разрабатывает активную систему жесткой защиты с 1990-х годов, и было создано несколько вариантов системы "Арена", недостаток финансирования привел к тому, что они в основном предлагались на экспорт.

Западные танки также отстают в оснащении такими системами, что недавно продемонстрировала уязвимость M1A1 Abrams, Leopard 2 и Challenger 2 в боях на Украине. Интеграция "Арена-М" на Т-72Б3 указывает на то, что этот класс танков продолжает оставаться приоритетным для получения дорогостоящих обновлений, несмотря на то, что его превзошли Т-80БВМ, Т-90М и разрабатываемый Т-14.

Танки Т-72Б, построенные в Советском Союзе, были модернизированы до этого стандарта с начала 2010-х годов и получили новую 125-мм гладкоствольную пушку 2А46М-5, двигатель В-92С2, тепловизионную систему, цифровые дисплеи, современные средства связи и прицел наводчика "Сосна-У", среди других улучшений. Броневая защита была усилена динамической защитой "Контакт-5", а улучшенная версия Т-72Б3М получила новую динамическую защиту "Реликт".

К 2020 году почти 70% танков Т-72 были доведены до стандартов Т-72Б3/Б3М, каждый из которых обошелся по очень низкой цене. Дальнейшие улучшения броневой защиты были внедрены с середины 2022 года, вероятно, в ответ на значительные потери от противотанковых ракет, поставляемых Украине в основном из США. Интеграция системы "Арена-М" представляет собой последний шаг в длительном процессе повышения живучести советских машин, которые в 1980-х годах были одними из самых защищенных в мире, но без постоянных обновлений рисковали отстать от прогресса в технологиях противотанкового оружия.