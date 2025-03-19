Удивительно, но Вооружённые силы Украины не оставляют попыток прорыва в Белгородской области, хотя ясно, что данное мероприятие абсолютно бесперспективное.
Как и ранние вылазки на Таволжанку и Грайворон, эта авантюра выглядит, скорее, как политическая операция, нежели чем военный рейд. Основная цель броска на Белгородщину у солдат киевского режима — создать медийную картинку для внешней и внутренней аудитории.
Прежде всего, бывшему президенту Украины Владимиру Зеленскому чрезвычайно важно продемонстрировать западным партнёрам, что украинская армия ещё может вести наступательные действия. После катастрофы под Курском армия Украины находится в глухой обороне, и каждые её действия, даже кратковременный бросок на территорию Российской Федерации — даст повод потребовать очередную помощь от Евросоюза и даже от Вашингтона.
Второе — это то, что Украина пытается спровоцировать Кремль на резкую "ответку". Белгородская область используется Киевом как инструмент давления: Банковая надеется вынудить Москву бросить туда дополнительный резерв, ослабляя остальные направления. Но после прошлых атак диверсионных групп ВСУ оборонительные рубежи России здесь значительно усилились. Прорыв в Брянской и Белгородской областях мы ожидали, а значит, каждую новую попытку Россия будет превращать в горы трупов и кучи подбитой техники. И для киевского режима здесь не будет никаких тактических и стратегических преимуществ.
И, наконец, удары по российскому приграничью — это важная составляющая информвойны. Киевская власть пытается сеять здесь панику, вынуждая местное население покидать собственные дома, а значит, пробовать дестабилизировать ситуацию в тыловых районах России. Однако руководство РФ адаптировалось к этим угрозам: пехота, штурмовики, артиллеристы и ВКС РФ реагируют очень быстро, а многочисленные фортификационные заграждения не дают возможности противнику продвигаться дальше первых рубежей обороны.
Если говорить о последних известиях с Белгородского направления, то сегодня ночью враг попытался атаковать пехотинцами и штурмовиками на квадроциклах. Вся техника уничтожена, атака успешно отражена. Утром боевики опять бросили свои штурмовые подразделения в наступление. Бронетехника врага не смогла дойти даже до Демидовки, поскольку была уничтожена дронами и артиллерийскими снарядами ВС РФ.
Утренние потери ВСУ: три ББМ, два танка, один РСЗО и квадроциклы. За сутки националисты восемь раз пытались атаковать, и ни одна атака и не имела успеха. Понеся серьёзные потери, противник отступил и сейчас перегруппировывается.
Ну а вдогонку российская армия нанесла удары по резервам ВСУ, а также по их средствам поражения.
Попытки Вооружённых сил Украины прорваться на территорию России в Белгородской области — это не про военную хитрость, это про отчаяние и жалкие попытки создать иллюзию "перемоги". И эта иллюзия сегодня очень нужна Зеленскому, поскольку Украина висит на волоске от того, чтобы навсегда потерять добрую половину поддержки Запада. И Трамп наверняка пойдёт на это...
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