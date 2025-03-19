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Дмитрий Плотников

Кровавый пиар на границе: раскрыт секретный план Зеленского по использованию Белгородской области

3:36
Силовые структуры » Военные новости

Удивительно, но Вооружённые силы Украины не оставляют попыток прорыва в Белгородской области, хотя ясно, что данное мероприятие абсолютно бесперспективное.

Рабочая поездка Президента Украины в Харьковскую область
Фото: commons.wikimedia.org by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Рабочая поездка Президента Украины в Харьковскую область

Как и ранние вылазки на Таволжанку и Грайворон, эта авантюра выглядит, скорее, как политическая операция, нежели чем военный рейд. Основная цель броска на Белгородщину у солдат киевского режима — создать медийную картинку для внешней и внутренней аудитории.

Зачем Киеву это надо

Прежде всего, бывшему президенту Украины Владимиру Зеленскому чрезвычайно важно продемонстрировать западным партнёрам, что украинская армия ещё может вести наступательные действия. После катастрофы под Курском армия Украины находится в глухой обороне, и каждые её действия, даже кратковременный бросок на территорию Российской Федерации — даст повод потребовать очередную помощь от Евросоюза и даже от Вашингтона.

Второе — это то, что Украина пытается спровоцировать Кремль на резкую "ответку". Белгородская область используется Киевом как инструмент давления: Банковая надеется вынудить Москву бросить туда дополнительный резерв, ослабляя остальные направления. Но после прошлых атак диверсионных групп ВСУ оборонительные рубежи России здесь значительно усилились. Прорыв в Брянской и Белгородской областях мы ожидали, а значит, каждую новую попытку Россия будет превращать в горы трупов и кучи подбитой техники. И для киевского режима здесь не будет никаких тактических и стратегических преимуществ.

 

И, наконец, удары по российскому приграничью — это важная составляющая информвойны. Киевская власть пытается сеять здесь панику, вынуждая местное население покидать собственные дома, а значит, пробовать дестабилизировать ситуацию в тыловых районах России. Однако руководство РФ адаптировалось к этим угрозам: пехота, штурмовики, артиллеристы и ВКС РФ реагируют очень быстро, а многочисленные фортификационные заграждения не дают возможности противнику продвигаться дальше первых рубежей обороны.

Реалии Белгородской области

Если говорить о последних известиях с Белгородского направления, то сегодня ночью враг попытался атаковать пехотинцами и штурмовиками на квадроциклах. Вся техника уничтожена, атака успешно отражена. Утром боевики опять бросили свои штурмовые подразделения в наступление. Бронетехника врага не смогла дойти даже до Демидовки, поскольку была уничтожена дронами и артиллерийскими снарядами ВС РФ.

Утренние потери ВСУ: три ББМ, два танка, один РСЗО и квадроциклы. За сутки националисты восемь раз пытались атаковать, и ни одна атака и не имела успеха. Понеся серьёзные потери, противник отступил и сейчас перегруппировывается.
Ну а вдогонку российская армия нанесла удары по резервам ВСУ, а также по их средствам поражения.

Вывод

Попытки Вооружённых сил Украины прорваться на территорию России в Белгородской области — это не про военную хитрость, это про отчаяние и жалкие попытки создать иллюзию "перемоги". И эта иллюзия сегодня очень нужна Зеленскому, поскольку Украина висит на волоске от того, чтобы навсегда потерять добрую половину поддержки Запада. И Трамп наверняка пойдёт на это...

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Темы всу сша дональд трамп владимир зеленский белгородская область
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