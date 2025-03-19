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Петр Ермилин

В США опровергли слухи о "кнопке деактивации" на истребителях F-35

5:15
Силовые структуры » Военные новости

Пентагон заявил, что на истребителях F-35 отсутствует "кнопка деактивации", которую США могли бы использовать для вывода самолетов из строя, сообщает Breaking Defense. Это заявление стало ответом на растущие опасения международных партнеров программы F-35, связанные с зависимостью от американских технологий и поддержки. Pravda.Ru публикует перевод материала BD.

F-35
Фото: commons.wikimedia.org by Airman 1st Class Zachary Foster, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
F-35

Пентагон попытался заверить своих международных партнеров по программе F-35 в том, что на стелс-истребителе нет "кнопки деактивации", которую США могли бы использовать для вывода самолета из строя. Это стало очередным сигналом о реальных опасениях за рубежом по поводу американского управления программой на фоне напряженности с историческими союзниками.

"Кнопки деактивации не существует, — заявил Объединенный программный офис программы F-35, — Программа работает в рамках хорошо установленных соглашений, которые гарантируют, что все операторы F-35 имеют необходимые возможности для эффективного обслуживания и эксплуатации своих самолетов. Сила программы F-35 заключается в ее глобальном партнерстве, и мы по-прежнему стремимся предоставить всем пользователям полную функциональность и необходимую поддержку".

Обсуждение возможной "кнопки деактивации" появилось ранее в этом месяце в европейских новостных сообщениях на фоне решения президента Дональда Трампа приостановить военную помощь Украине. Иностранные официальные лица тогда отрицали эту идею, но опасения, похоже, были связаны с тем, что технологически продвинутый F-35 зависит от регулярных обновлений из США, особенно для сложного программного обеспечения самолета, а также от логистической поддержки. Программа F-35, основным подрядчиком которой является американский аэрокосмический гигант Lockheed Martin, включает 19 международных партнеров и заказчиков.

"Это не электронная кнопка деактивации. США также не могут дистанционно взять под контроль F-35", — заявила Breaking Defense Стейси Петтиджон, директор программы обороны в Центре новой американской безопасности. "Но, прекратив техническую поддержку, поставки запасных частей и отключив иностранные F-35 от американских компьютерных сетей, самолеты быстро выйдут из строя".

"Без этих обновлений программного обеспечения F-35 могли бы летать, но с гораздо большей вероятностью были бы сбиты вражескими системами ПВО. Также без американских специалистов по обслуживанию и запасных частей было бы трудно поддерживать самолеты в рабочем состоянии долгое время, поскольку это невероятно сложная оружейная система", — добавила она.

С тех пор, как эти сообщения появились в европейской прессе, официальные лица двух союзников США, Португалии и Канады, публично заявили, что их министерства обороны пересматривают варианты будущих истребителей в свете новых геополитических реалий. В то время как Лиссабон не взял на себя обязательств по поводу истребителя следующего поколения, Оттава планировала закупить почти 90 F-35A у США. Канада по контракту должна получить первые 16 самолетов, сообщило в понедельник министерство обороны страны Breaking Defense, но сейчас она проводит анализ, чтобы определить, соответствуют ли оставшиеся самолеты интересам Канады на фоне торговой войны с США.

"Чтобы было ясно, мы не отменяем контракт на F-35, но нам нужно провести анализ с учетом изменяющейся обстановки и убедиться, что контракт в его текущей форме отвечает наилучшим интересам канадцев и Канадских вооруженных сил", — заявил пресс-секретарь министра обороны Канады Билла Блэра Лоран де Казанов.

В своем заявлении Офис F-35 подчеркнул, что международный характер программы является одним из ее главных преимуществ.

"F-35 был задуман, разработан и продолжает эксплуатироваться и поддерживаться как совместная/коалиционная платформа, построенная на прочном партнерстве с союзниками США и странами-партнерами по всему миру, — говорится в заявлении, — С самого начала F-35 был совместным проектом, объединяющим опыт и вклад нескольких стран, чтобы гарантировать, что он отвечает операционным потребностям всех его пользователей".

Lockheed Martin в своем заявлении сообщила, что компания "стремится помочь заказчикам укрепить их воздушную мощь и безопасность с помощью F-35. Программа F-35 недавно преодолела отметку в один миллион летных часов, налетанных 16 военными службами, эксплуатирующими этот самолет. Мы по-прежнему стремимся предоставлять надежный и эффективный F-35, чтобы наши заказчики могли выполнять свои миссии и возвращаться домой безопасно".

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Темы ввс сша евросоюз пентагон
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