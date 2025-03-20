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Дмитрий Плотников

Сводка с фронта: спецназ Британии привели в готовность для отправки на Украину, под Белгородом ВСУ лезут в щель

3:53
Силовые структуры » Военные новости

Российская армия продолжает выполнять цели специальной военной операции на Украине.

всу
Фото: commons.wikimedia.org by President Of Ukraine, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
всу

Представляем сводку на четверг, 20 марта.

Белгородское направление

В приграничье Белгородской области продолжается разгром врага. ВСУ пытались прорваться к посёлку Демидовка, но их встретили воины армии России. После двухдневного рывка на Краснояружский район националисты всё больше сосредотачивают усилия на отправке через госграницу своих пехотинцев. В основном противник двигается по небольшому проходу, расчищенному раньше. Он проделал брешь в "зубах дракона" и пытается пролезть в эту "щель"

Штурмовые группы армии Укрианы предпринимают новые попытки атак со стороны Сумской области. БМП "Бредли" подбрасывают десантников ближе к границе, после чего те отправляются пешим порядком к Демидовке, на подступах к которой уже разгромлены немало таких групп.

Артиллерия и БПЛА армии России круглосуточно накрывают боевиков у госграницы. Число уничтоженных бандеровцев продолжает расти. В одной из атак пехотинцы ВСУ смогли зайти на триста метров на территорию РФ к югу от Демидовки, где и были уничтожены.

Вечером враг продолжил переброску сил к Марьино, явно намереваясь штурмовать территорию РФ. Со стороны ВСУ работают миномёт, артиллерия, применяются кассетные боеприпасы.

Армией РФ сбит истребитель F-16, поддерживавший наступление боевиков на Белгородщину.

Курско-Сумское направление

На Сумском фронте в Басовке российская армия закрепилась в северной части населённого пункта и продвинулась ещё на 800 метров к центру. Село Журавка пока не освобождено, больше половины населённика под контролем русских бойцов, остальная половина так называемая серая зона.

В Курской области продолжается зачистка н. п. Гоголевка. В селе Олешня ещё присутствуют боевики, по ним наносятся удары. Вчерашние потери ВСУ — около взвода. Бегство националистов нацбата из Гуево деморализовало оставшихся в населённом пункте экс-заключенных из состава 129-й бригады теробороны, они сейчас уходят с позиций, пытаясь укрыться в лесах.

Околопереговорный кейс

Накануне Дональд Трамп и Владимир Зеленский провели беседу.

Вот основные тезисы: Зеленский согласен прекратить удары по энергетическим объектам РФ и подтвердил готовность к полному режиму прекращения огня.

Американский лидер заявил собеседнику, что Вашингтон готов помочь в управлении ядерными и электрическими станциями на Украине. Трамп считает, что если Штаты будут владеть украинскими энергетическими объектами, то это будет лучшей защитой инфраструктуры. Зеленский попросил системы ПВО, на что Трамп ответил, что подумает над этим.

А уже вечером просроченный заявил, что он против завершения боёв по линии соприкосновения. Зеленский также сказал, что он не будет признавать потерянную территорию российской.

А тем временем, спецназ Британии приведён в готовность для отправки на Украину. Как пишет The Independent, подготовка отправки идёт в рамках "миротворческой" миссии, потому что близится "прекращение огня".

"На прошлой неделе в командный центр военного планирования Британии были направлены директивы о начале процесса развёртывания персонала и ресурсов", — пишет издание.

Спецназа приведён в состояние готовности, чтобы якобы обеспечить исправность техники до получения уведомления об отправке на Украину.

Спецназ «Анвар» охотится на НАТОвскую технику, атакующую Белгородскую и Курскую области
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Темы всу сумы дональд трамп владимир зеленский белгородская область железногорск курская область
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