Мясные штурмы главкома Сырского или последняя агония генерала 200

4:02 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Попытка Вооружённых сил Украины прорыва в Белгородской области выглядит весьма странно с военной точки зрения.

Фото: mil.gov.ua by МО Украины, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Александр Сырский

Ведь никаких крупных населёнников в Краснояружском районе и логистических хабов националисты этими силами захватить бы не смогли, даже если бы пересекли границу России. А переброска военных подразделений с Сумского фронта, где сейчас идут активные бои, вызывает и ещё большее недоумение.

В день вторжения пропагандисты Киева из Совета национальной безопасности Украины вдруг решили опровергнуть очевидное, написав, что никаких боёв на границе с Белгородской областью нет. Однако в эру мессенджеров, соцсетей и другой информации это кажется странно и абсурдно.

И, скорее всего, данное вторжение было личной инициативой генштаба армии Украины, который не обсуждал с Банковой свой рейд. А на днях назначенный Командующий объединёнными силами Андрей Гнатов, по всей вероятности, не смог принять участие в планировании вторжения, а значит, инициатива на 100% принадлежит главкому ВСУ Александру Сырскому. Его действия весьма напоминают агонию — он решил показать свою самостоятельность и значимость. А поскольку именно его считают основным виновником разгрома украинских формирований в Курском приграничье, сейчас "генерал 200" пытается оправдаться.

Пошёл он на очередные "мясные штурмы", понимая, что эта операция, скорее всего, станет последней в его карьере. Сырским уже давно недовольны все солдаты ВСУ. И провокация в Краснояружского районе может сподвигнуть Владимира Зелинского на замену главкома.

Напомню, в прорывах участвуют формирования 225-го "полка смерти" и так любимой нынешним главкомом медийной 47-й бригады "Магура". Если первые — это простое пушечное мясо, не имеющее права голоса, то 47-я бригада считается самой лояльной Сырскому среди всех украинских подразделений.

Однако очередное кидание "мяса" на штурм приводит только к большим потерям среди бандеровцев. Это серьёзно снижает боеспособность частей украинской армии, которая участвовала в обороне Сумщины. Кстати, это ещё раз показывает Вашингтону о недоговороспособности Киева. Ну и плюс провокация в Белгородской области показывает необходимость создания так называемой буферной зоны во всём приграничье Сумской области.

Долго ли будут ли повторяться попытки прорыва? Отталкиваясь от неадекватности украинского командования, гадать здесь не имеет смысла, как и искать логики в действиях Сырского. Он никогда не берёг жизни солдат, которые для него были пушечным мясом. А медийные и политические дивиденды для киевской власти всегда стояли и выше военных задач и человеческих жизней.

А тем временем приходит информация, что националисты опять не оставляют попыток прорваться на госграницу. Пешие группы врага сегодня утром попытались зайти на фланг посёлка Демидовка. В результате огневого поражения более 70% личного состава армии Украины уничтожены. Сейчас бои продолжаются, этот район находится в зоне ответственности группировки "Север". Наши бойцы сейчас начали перемалывать штурмовиков Зеленского, которых перебросили с Сумщины.

Вывод

Смысл всех телодвижений на небольшом территориальном отрезке был бы серьёзным (поскольку логически необъясним), если бы не тот факт, что армией Украины командуют вовсе не гении, а солдафоны из военной выучки середины прошлого столетия. К тому же имеющие местечковую придурь. Вовсе не удивительно, что всё это движение объясняется созданием "удобных переговорных позиций", которые уже стоили жизни половине батальона боевиков.