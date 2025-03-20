В США рассказали о тестировании истребителей F-35A в Южной Корее

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Американские истребители пятого поколения F-35A были задействованы в Южной Корее для тестирования концепции Agile Combat Employment, сообщает Military Watch Magazine (MWM). В рамках 11-дневных учений Freedom Shield, которые проходили с 10 по 21 марта, самолеты отрабатывали возможность быстрого развертывания на альтернативных аэродромах. Pravda.Ru публикует перевод материала MWM.

Фото: commons.wikimedia.org by Airman 1st Class Zachary Foster, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ F-35

ВВС США задействовали истребители пятого поколения F-35A в Южной Корее для тестирования их способностей в рамках концепции Agile Combat Employment. Самолеты прибыли на авиабазу Чхонджу для участия в 11-дневных учениях Freedom Shield после предыдущего развертывания на авиабазе Кадена в Японии. Совместные учения, проходившие с 10 по 21 марта, также включали силы ВМС США и ВВС Республики Корея, в том числе их собственные F-35. Представитель 7-го воздушного флота США заявил, что истребители "участвовали в перемещении на альтернативную базу в рамках Agile Combat Employment (ACE), отрабатывая способность подразделения быстро маневрировать силами в регионе, сохраняя при этом боевые летные операции".

Концепция Agile Combat Employment готовит F-35 к развертыванию вдали от крупных авиабаз, что особенно важно на Корейском полуострове из-за отсутствия стратегической глубины для действий истребителей, а также из-за мощных ударных возможностей Корейской народной армии на севере, с которой США и Южная Корея официально находятся в состоянии войны. Ожидаемая уязвимость крупных авиабаз делает способность F-35 работать с альтернативных объектов жизненно важной для их вклада в крупномасштабные военные действия.

Способность Северной Кореи угрожать авиабазам, на которых базируются американские и южнокорейские истребители, в последние годы значительно возросла. Арсеналы баллистических и крылатых ракет страны считаются одними из самых мощных в мире и обладают рядом уникальных возможностей, включая доставку тактических ядерных, химических боеприпасов и многотонных обычных зарядов. Артиллерийские и ракетные силы страны также являются крупнейшими в мире, а ракетные системы включают одни из самых дальнобойных комплексов за пределами Китая, что позволяет проводить массированные атаки с низкой стоимостью, дополняя более дорогостоящее использование баллистических ракет.

Северная Корея представляет собой одну из самых сложных целей для потенциальных операций F-35, поскольку ее сеть ПВО является одной из самых плотных в мире, использует радары и ракетные системы, укрепленные под землей, и получила преимущества от интеграции высокотехнологичного нового оборудования, такого как зенитные ракетные комплексы большой дальности "Пхонэ-6". Хотя парк истребителей страны считается в основном устаревшим, КНДР инвестировала в разработку новых поколений современных ракет "воздух-воздух" внутри страны, а также, как ожидается, получит новые истребители из России в ближайшем будущем.