В США обвинили Китай в отработке космических ударов

5:25 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Китай проводит маневры спутников на орбите, имитируя "орбительные бои" в космосе, пишут журналисты американского издания Breaking Defense. В своем новом материале, перевод которого публикует Pravda.Ru, авторы рассказывают о том, как эти действия могут угрожать космическим возможностям США.

Фото: NASA by Chris Meaney, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Спутник CloudSat в представлении художника

"Близкие к США противники" практикуют "воздушные бои" в космосе, чтобы симулировать орбитальные сражения, что является еще одним шагом в их широкомасштабных усилиях по разработке возможностей для блокирования, нарушения, ослабления и/или уничтожения космических возможностей США, предупредил сегодня второй по старшинству командир Космических сил США.

Генерал Майкл Гетлайн, заместитель начальника космических операций, заявил на ежегодной конференции McAleese по оборонным программам, что коммерческие партнеры предоставили Космическим силам данные о космической обстановке, касающиеся демонстрации, в которой участвовали скоординированные маневры пяти различных спутников.

"Пять различных объектов в космосе маневрируют вокруг друг друга, синхронно и под контролем. Это то, что мы называем орбитальными боями в космосе. Они отрабатывают тактики, техники и процедуры для проведения орбитальных операций от одного спутника к другому", — объяснил он.

Хотя Гетлайн не уточнил, какие страны участвовали в маневрах, представитель Космических сил позже сообщил журналистам, что демонстрация была китайской.

"Генерал Гетлайн упомянул маневры китайских спутников, наблюдаемые в космосе. Китай провел серию операций сближения в 2024 году с участием трех экспериментальных спутников Shiyan-24C и двух китайских экспериментальных космических объектов Shijian-6 05A/B. Эти маневры наблюдались на низкой околоземной орбите. Эти наблюдения основаны на коммерчески доступной информации", — сказал представитель в электронном письме Breaking Defense.

Представитель компании LeoLabs, базирующейся в Колорадо и занимающейся отслеживанием космических объектов, подтвердил, что компания наблюдала китайскую демонстрацию так называемых операций сближения.

Однако демонстрации способности синхронизировать движения нескольких спутников одновременно являются относительно новыми, добавляясь к длинному списку растущих космических возможностей противников, которые, по словам Гетлайна, требуют от Космических сил США усилить свои усилия "для сдерживания и, при необходимости, отражения агрессии" в космосе.

"Окружающая среда полностью изменилась. Раньше существовал разрыв в возможностях между нами и нашими ближайшими конкурентами, в основном обусловленный технологическим превосходством США. Этот разрыв был огромным. Сейчас этот разрыв значительно сокращается, и мы должны изменить наш подход к космосу, иначе этот разрыв может измениться не в нашу пользу", — подчеркнул Гетлайн.

Хотя термин "воздушные бои" вызывает в памяти сцены из "Звездных войн" с истребителями X-Wing и Y-Wing Альянса повстанцев, маневрирующими среди TIE-истребителей Империи, на самом деле законы физики накладывают серьезные ограничения на скорость любых будущих сражений между спутниками. Космическая война будет медленной, с маневрами спутников, занимающими часы, дни или даже недели.

Тем не менее, использование Гетлайном этого яркого термина из воздушной войны подчеркивает усиливающуюся риторику Космических сил о необходимости улучшения их возможностей для достижения "космического превосходства" в любом будущем конфликте, включая операции "космического контроля", которые включают не только оборонительные меры, такие как избежание враждебных действий, но и наступательные операции для уничтожения спутников противника.

"Космическое превосходство — это причина, по которой мы существуем как служба, и особенности ведения войны должны влиять на все, что мы делаем, если мы хотим добиться успеха", — заявил начальник космических операций генерал Чанс Солтцман на ежегодной конференции Ассоциации воздушных и космических сил в Колорадо 3 марта. "Космическое превосходство — наш главный императив".

Кроме того, он сказал, что "космический контроль" — это то, как Космические силы могут достичь космического превосходства; таким образом, это новая "основная функция" службы.