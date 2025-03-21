Ракеты Trident II нацелены на Россию? Бывший контр-адмирал Британии пугает Москву

4:28 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Бывший контр-адмирал британского флота Крис Пэрри заявил, что у них есть подводные лодки с баллистическими ракетами Trident II.

Фото: commons.wikimedia.org by Bricktop, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Trident C4 first launch

Также он указал, что "ракеты нацелены на агрессора", намекая на РФ, а одна субмарина с Trident якобы способна испепелить 40 городов. По словам Пэрри, это "должно заставить любого бояться".

Напомним, носителями ракет Trident II являются подлодки типа Vanguard. Всего у Лондона 4 таких подводных корабля, каждый из которых несёт 16 ракет.

О чём речь

Баллистическая ракета UGM-133A Trident II (D5) представляет собой трёхступенчатую баллистическую ракету четвёртого поколения, разработанную компанией Lockheed Martin Space Systems.

Основные характеристики:

Длина ракеты: 13,42 метра,

Диаметр: 2,11 метра,

Масса головной части: 2800 кг,

Стартовая масса: 59 078 кг,

Максимальная дальность полёта: около 8000 км (с полной нагрузкой), 11 300 км (с уменьшенным количеством блоков).

К особенностям конструкции можно отнести трёхступенчатую конструкцию с последовательным расположением ступеней, использование твёрдотопливных ракетных двигателей, углеродно-эпоксидного корпуса ступеней и "сухой" метод старта из ракетной шахты

Система наведения:

Астрокоррекция,

Инерциальная система,

GPS-навигация,

Круговое вероятное отклонение: 90 метров (с GPS), 120 метров (с астрокоррекцией), 360-500 метров (инерциальная).

Боевое оснащение:

Разделяющаяся головная часть,

До 8 боевых блоков W88 (475 кт) или до 14 W76 (100 кт),

По договору СНВ-3 не более четырёх блоков.

Эксплуатация

Ракета принята на вооружение в 1990 году (США), 1995 год (Великобритания)

Носители ракет

США: 14 ПЛАРБ типа "Огайо",

Великобритания: 4 ПЛАРБ типа "Вэнгард".

Стоимость единицы: 70,5 млн долларов (по состоянию на 2014 год).

Тактические особенности:

Высокая точность поражения малоразмерных целей,

Способность поражать укреплённые объекты и шахтные пусковые установки,

Боезаряды составляют 52 процентов от Стратегических ядерных сил (СЯС) США и 100 процентов от СЯС Великобритании.

История запусков:

Первый запуск: 15 января 1987 года,

Последний запуск: 10 февраля 2021 года,

Всего запусков: 156,

Успешных запусков: 151 (включая 134 успешных подряд).

Подводные лодки типа Vanguard

Подводные лодки типа Vanguard — это стратегические атомные подводные ракетоносцы (ПЛАРБ), стоящие на вооружении Королевского военно-морского флота Великобритании. Они являются основой британской ядерной триады и предназначены для сдерживания противника посредством скрытного ядерного удара.

Общие сведения:

Класс: Vanguard (Тип 04),

Страна: Великобритания,

Строительство: 1986–1999 гг.,

Эксплуатация: с 1993 года,

Кораблей в серии: 4 — Vanguard, Victorious, Vigilant, Vengeance.

Считаются самыми крупными подводными лодками, когда-либо построенными для ВМС Великобритании. Имеют высокую степень скрытности, благодаря продвинутым системам шумоподавления. Находятся в режиме постоянного боевого патрулирования — как минимум одна лодка всегда находится в море с готовностью нанести ответный удар.

Вывод

Ракета Trident II является основным компонентом морской составляющей ядерной триады США и Великобритании, обеспечивая высокую точность и эффективность при выполнении стратегических задач.

Трайдент-2