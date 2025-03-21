Ракеты Trident II нацелены на Россию? Бывший контр-адмирал Британии пугает Москву

Бывший контр-адмирал британского флота Крис Пэрри заявил, что у них есть подводные лодки с баллистическими ракетами Trident II.
Также он указал, что "ракеты нацелены на агрессора", намекая на РФ, а одна субмарина с Trident якобы способна испепелить 40 городов. По словам Пэрри, это "должно заставить любого бояться".
Напомним, носителями ракет Trident II являются подлодки типа Vanguard. Всего у Лондона 4 таких подводных корабля, каждый из которых несёт 16 ракет.
Баллистическая ракета UGM-133A Trident II (D5) представляет собой трёхступенчатую баллистическую ракету четвёртого поколения, разработанную компанией Lockheed Martin Space Systems.
К особенностям конструкции можно отнести трёхступенчатую конструкцию с последовательным расположением ступеней, использование твёрдотопливных ракетных двигателей, углеродно-эпоксидного корпуса ступеней и "сухой" метод старта из ракетной шахты
Ракета принята на вооружение в 1990 году (США), 1995 год (Великобритания)
Стоимость единицы: 70,5 млн долларов (по состоянию на 2014 год).
Подводные лодки типа Vanguard — это стратегические атомные подводные ракетоносцы (ПЛАРБ), стоящие на вооружении Королевского военно-морского флота Великобритании. Они являются основой британской ядерной триады и предназначены для сдерживания противника посредством скрытного ядерного удара.
Считаются самыми крупными подводными лодками, когда-либо построенными для ВМС Великобритании. Имеют высокую степень скрытности, благодаря продвинутым системам шумоподавления. Находятся в режиме постоянного боевого патрулирования — как минимум одна лодка всегда находится в море с готовностью нанести ответный удар.
Ракета Trident II является основным компонентом морской составляющей ядерной триады США и Великобритании, обеспечивая высокую точность и эффективность при выполнении стратегических задач.
Атомная энергетика является одной из ключевых отраслей мировой экономики, обеспечивая электроэнергией сотни миллионов людей по всему миру.