Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Дмитрий Плотников

Ракеты Trident II нацелены на Россию? Бывший контр-адмирал Британии пугает Москву

4:28
Силовые структуры » Военные новости

Бывший контр-адмирал британского флота Крис Пэрри заявил, что у них есть подводные лодки с баллистическими ракетами Trident II.

Trident C4 first launch
Фото: commons.wikimedia.org by Bricktop, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Trident C4 first launch

Также он указал, что "ракеты нацелены на агрессора", намекая на РФ, а одна субмарина с Trident якобы способна испепелить 40 городов. По словам Пэрри, это "должно заставить любого бояться".

Напомним, носителями ракет Trident II являются подлодки типа Vanguard. Всего у Лондона 4 таких подводных корабля, каждый из которых несёт 16 ракет.

О чём речь

Баллистическая ракета UGM-133A Trident II (D5) представляет собой трёхступенчатую баллистическую ракету четвёртого поколения, разработанную компанией Lockheed Martin Space Systems.

Основные характеристики:

  • Длина ракеты: 13,42 метра,
  • Диаметр: 2,11 метра,
  • Масса головной части: 2800 кг,
  • Стартовая масса: 59 078 кг,
  • Максимальная дальность полёта: около 8000 км (с полной нагрузкой), 11 300 км (с уменьшенным количеством блоков).

К особенностям конструкции можно отнести трёхступенчатую конструкцию с последовательным расположением ступеней, использование твёрдотопливных ракетных двигателей, углеродно-эпоксидного корпуса ступеней и "сухой" метод старта из ракетной шахты

Система наведения:

  • Астрокоррекция,
  • Инерциальная система,
  • GPS-навигация,
  • Круговое вероятное отклонение: 90 метров (с GPS), 120 метров (с астрокоррекцией), 360-500 метров (инерциальная).

Боевое оснащение:

  • Разделяющаяся головная часть,
  • До 8 боевых блоков W88 (475 кт) или до 14 W76 (100 кт),
  • По договору СНВ-3 не более четырёх блоков.

Эксплуатация

Ракета принята на вооружение в 1990 году (США), 1995 год (Великобритания)

Носители ракет

  • США: 14 ПЛАРБ типа "Огайо",
  • Великобритания: 4 ПЛАРБ типа "Вэнгард".

Стоимость единицы: 70,5 млн долларов (по состоянию на 2014 год).

Тактические особенности:

  • Высокая точность поражения малоразмерных целей,
  • Способность поражать укреплённые объекты и шахтные пусковые установки,
  • Боезаряды составляют 52 процентов от Стратегических ядерных сил (СЯС) США и 100 процентов от СЯС Великобритании.

История запусков:

  • Первый запуск: 15 января 1987 года,
  • Последний запуск: 10 февраля 2021 года,
  • Всего запусков: 156,
  • Успешных запусков: 151 (включая 134 успешных подряд).

Подводные лодки типа Vanguard

Подводные лодки типа Vanguard — это стратегические атомные подводные ракетоносцы (ПЛАРБ), стоящие на вооружении Королевского военно-морского флота Великобритании. Они являются основой британской ядерной триады и предназначены для сдерживания противника посредством скрытного ядерного удара.

Общие сведения:

  • Класс: Vanguard (Тип 04),
  • Страна: Великобритания,
  • Строительство: 1986–1999 гг.,
  • Эксплуатация: с 1993 года,
  • Кораблей в серии: 4 — Vanguard, Victorious, Vigilant, Vengeance.

Считаются самыми крупными подводными лодками, когда-либо построенными для ВМС Великобритании. Имеют высокую степень скрытности, благодаря продвинутым системам шумоподавления. Находятся в режиме постоянного боевого патрулирования — как минимум одна лодка всегда находится в море с готовностью нанести ответный удар.

Вывод

Ракета Trident II является основным компонентом морской составляющей ядерной триады США и Великобритании, обеспечивая высокую точность и эффективность при выполнении стратегических задач.

Трайдент-2
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Темы ракеты лондон великобритания
Обсудить
Новости Все >
Молочные реки, сельские берега: Удмуртия потратит 2,6 млрд рублей на развитие агропромышленного комплекса
"Моя родина — Россия": откровения чемпионки с казахскими корнями Меденовой
Бензобак может подвести — что делать, если топливо утекает в никуда
Все с ног на голову переворачивают в спектакле Чужой ребенок в Театре на Трубной
Привычка, которая кажется безобидной, на самом деле может стоить здоровья
Продукт, который даёт опухолям энергию для роста – срочно проверьте свою диету
В Московском Молодежном Театре покажут спектакль о вечном споре всего человечества
Сульфаты — не враги, а волосы не привыкают: разрушаем самые глупые бьюти-мифы
Земля больше не нужна? Как необычный субстрат помогает огородникам
Лучшее место для побега из Парижа – отправляемся в Провен
Сейчас читают
Очищение, которое старит — ошибки, из-за которых лицо выглядит на 10 лет старше
Красота и стиль
Очищение, которое старит — ошибки, из-за которых лицо выглядит на 10 лет старше Аудио 
Новый взгляд на питание: сало оказалось полезнее, чем думали
Наука и техника
Новый взгляд на питание: сало оказалось полезнее, чем думали Аудио 
Популярное
Россия и Франция начали битву за многомиллиардный рынок МОКС-топлива

Атомная энергетика является одной из ключевых отраслей мировой экономики, обеспечивая электроэнергией сотни миллионов людей по всему миру.

Россия и Франция начали битву за многомиллиардный рынок МОКС-топлива
Выращиваем чеснок размером с яблоко — вот в чем секрет
Выращиваем чеснок размером с яблоко — вот в чем секрет
Шторы вышли из моды: на смену пришли эти элегантные и практичные решения
Мыслить нестандартно — три каверзных вопроса, которые помогают определить ваш IQ
Ракеты Trident II нацелены на Россию? Бывший контр-адмирал Британии пугает Москву Дмитрий Плотников Эксперт Юшков рассказал, как России войти в сделку США и Украины по электростанциям Любовь Степушова Тайны древних монстров: как вампиры, оборотни и зомби стали частью нашей культуры Игорь Буккер
Блузки, которые выглядят расслабленно, но эффектно: почему бохо-стиль снова с нами
Медовая настойка, которая покорит всех — пряный вкус, мягкость и согревающий эффект
Гости съедят всё до последней ложки — секрет идеальной тушёной капусты
Гости съедят всё до последней ложки — секрет идеальной тушёной капусты
Последние материалы
Все с ног на голову переворачивают в спектакле Чужой ребенок в Театре на Трубной
Привычка, которая кажется безобидной, на самом деле может стоить здоровья
Продукт, который даёт опухолям энергию для роста – срочно проверьте свою диету
В Московском Молодежном Театре покажут спектакль о вечном споре всего человечества
Сульфаты — не враги, а волосы не привыкают: разрушаем самые глупые бьюти-мифы
Земля больше не нужна? Как необычный субстрат помогает огородникам
Лучшее место для побега из Парижа – отправляемся в Провен
Ваш кот любит молоко? Тогда вам стоит узнать этот неприятный факт
Обычная свекла, а вкус как у ресторанного блюда: идеально в пост
Гигантский монумент на дне океана: случайность природы или забытая цивилизация
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.