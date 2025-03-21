Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Дмитрий Плотников

Радиоактивная пустыня вместо Британии: Шурыгин назвал цену угроз Лондона

3:35
Силовые структуры » Военные новости

Бывший контр-адмирал флота Соединённого Королевства Крис Пэрри сказал, что у флота Британии есть подлодки с баллистическими ракетами Trident II.

UGM 133 Trident II D-5 operational overhaul test June 2014 2-4
Фото: commons.wikimedia.org by U.S. Navy, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
UGM 133 Trident II D-5 operational overhaul test June 2014 2-4

Он указал, что эти ракеты нацелены на РФ. Одна субмарина с Trident якобы способна быстро испепелить 40 городов РФ, заявил Пэрри. Он отметил, что это "должно заставить бояться".

А на вопросы для чего сделаны такие заявления, и всерьёз ли Лондон думает, что так может напугать Россию, в беседе с медиахолдингом Pravda.Ru ответил военный эксперт, член Изборского клуба Владислав Шурыгин.

Для чего вообще контр-адмирал Великобритании делаёт такие заявления?

"Цель очевидна. Он же не сам их делает. К нему обратились такие же журналисты, которые нашли телефон старого контр-адмирала и обратились к нему, чтобы он прокомментировал, чем можно напугать Россию. Он и сказал, что у нас есть подводная
лодка типа Vanguard с ракетами Trident II. Американские ракеты эти — ничего нового. И дальше адмирал, как всякий старый пенсионный адмирал начал грозно рассказывать о том, что если Лондон сделает одновременный залп, то 40 российских городов исчезнут с лица земли.

Только дедушке не пришло в голову, что у нас 40 городов может и пострадают, а вот 40 ракет термоядерных, которые опустятся на их славный остров, превратят его просто в радиоактивную пустыню. Об этом дедушка обычно не думает. Так что это пропаганда,
направленная на то, чтобы поддерживать воинственность британцев и, соответственно, всем напоминать, какие они "великие и могучие".

 

На эти угрожающие нам высказывания Россия как-то будет отвечать?

Я думаю, что поручат экспертам, таким людям, как я, или, может быть, Марии Захаровой. Но официально в этом случае я бы отвечать не стал, потому что комментировать старого пердуна
всерьёз — это неинтересно. Повторюсь, ничего нового. У них никакого нового оружия нет. Все лодки давно в строю. Американские ракеты, которым по 30 лет, тоже далеко не современное вооружение. В этом случае что-то такого прямо из ряда вон выдающегося он не сказал. То, что они всегда были направлены на Советский Союз, а теперь — на Россию, тоже не новость. Так что комментировать особо и нечего.

Справка

Trident II (D5) — американская трёхступенчатая баллистическая ракета четвёртого поколения. Ракета длиной более 13 метров и стартовой массой почти 60 тонн способна поразить цель на расстоянии более 11 000 км.

Ракета оснащена разделяющейся головной частью с блоками индивидуального наведения, каждый из которых несёт термоядерный заряд.

Что делает Trident II по-настоящему уникальной? Её "сухой" метод старта — ракета взлетает из сухой шахты подводной лодки без заполнения её водой. Корпус ступеней изготовлен из углерод-эпоксидного композита — материала, который одновременно прочный как сталь и лёгкий как пластик.

На вооружении стоят у 4-х британских подводных лодок, каждая из которых несёт до 16 таких ракет. Сегодня эти ракеты являются единственным средством ядерного сдерживания Великобритании (100 процентов их стратегических ядерных сил).

UGM-133A Трайдент II (D5)
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Темы мария захарова
Обсудить
Новости Все >
Греческая кухня признана лучшей в мире: секреты вкуса​
Франция и Великобритания начали отказываться от предложений по миротворцам на Украине
Дачу не узнать — розы превратились в выставочную экспозицию после простой процедуры
В погоне за комфортом: когда шумоизоляция приносит больше вреда, чем пользы
Эта простая привычка превратит вашу сумку в модный акцент образа
Смертельный остров: почему Кеймада-Гранди держит в страхе даже смелых исследователей
Моська тявкает на слона: эксперт оценил предложение США по контролю украинских АЭС
Когда орден говорит громче слов: Лаврову выдали знак имперского калибра
Голодный фитнес: революционная стратегия или ловушка для организма
Без нее не было бы нас: когда появилась вода во Вселенной
Сейчас читают
Опасения подтвердились: Китай сократил импорт российской нефти
Экономика и бизнес
Опасения подтвердились: Китай сократил импорт российской нефти Аудио 
Грядки в безопасности: крот сбежит, если сделать это
Садоводство, цветоводство
Грядки в безопасности: крот сбежит, если сделать это Аудио 
Варим яйца, чтобы скорлупа снималась идеально: секрет кулинаров
Еда и рецепты
Варим яйца, чтобы скорлупа снималась идеально: секрет кулинаров Аудио 
Популярное
Шторы вышли из моды: на смену пришли эти элегантные и практичные решения

Шторы уходят в прошлое! Узнайте, чем заменить тканевые занавески: раздвижные панели, стекло, растения, ставни и жалюзи. 5 идей для стильного интерьера.

Шторы вышли из моды: на смену пришли эти элегантные и практичные решения
Россия и Франция начали битву за многомиллиардный рынок МОКС-топлива
Россия и Франция начали битву за многомиллиардный рынок МОКС-топлива
Этот кустарник быстро растёт и превращает сад в цветущий рай
Выращиваем чеснок размером с яблоко — вот в чем секрет
На вечере памяти Планета Ширвиндт Театр сатиры сыграл в наивное хулиганство Анжела Якубовская Киевское шоссе когда-то проходило в другом месте, рядом с Ясной Поляной Сергей Лебедев Ракеты Trident II нацелены на Россию? Бывший контр-адмирал Британии пугает Москву Дмитрий Плотников
Блузки, которые выглядят расслабленно, но эффектно: почему бохо-стиль снова с нами
Мыслить нестандартно — три каверзных вопроса, которые помогают определить ваш IQ
Импорт рухнул, а скидки растут — что происходит на авторынке
Импорт рухнул, а скидки растут — что происходит на авторынке
Последние материалы
Греческая кухня признана лучшей в мире: секреты вкуса​
Франция и Великобритания начали отказываться от предложений по миротворцам на Украине
Дачу не узнать — розы превратились в выставочную экспозицию после простой процедуры
В погоне за комфортом: когда шумоизоляция приносит больше вреда, чем пользы
На вечере памяти Планета Ширвиндт Театр сатиры сыграл в наивное хулиганство
Эта простая привычка превратит вашу сумку в модный акцент образа
Смертельный остров: почему Кеймада-Гранди держит в страхе даже смелых исследователей
Киевское шоссе когда-то проходило в другом месте, рядом с Ясной Поляной
Моська тявкает на слона: эксперт оценил предложение США по контролю украинских АЭС
Когда орден говорит громче слов: Лаврову выдали знак имперского калибра
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.