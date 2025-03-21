Радиоактивная пустыня вместо Британии: Шурыгин назвал цену угроз Лондона

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Бывший контр-адмирал флота Соединённого Королевства Крис Пэрри сказал, что у флота Британии есть подлодки с баллистическими ракетами Trident II.

Фото: commons.wikimedia.org by U.S. Navy, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ UGM 133 Trident II D-5 operational overhaul test June 2014 2-4

Он указал, что эти ракеты нацелены на РФ. Одна субмарина с Trident якобы способна быстро испепелить 40 городов РФ, заявил Пэрри. Он отметил, что это "должно заставить бояться".

А на вопросы для чего сделаны такие заявления, и всерьёз ли Лондон думает, что так может напугать Россию, в беседе с медиахолдингом Pravda.Ru ответил военный эксперт, член Изборского клуба Владислав Шурыгин.

Для чего вообще контр-адмирал Великобритании делаёт такие заявления?

"Цель очевидна. Он же не сам их делает. К нему обратились такие же журналисты, которые нашли телефон старого контр-адмирала и обратились к нему, чтобы он прокомментировал, чем можно напугать Россию. Он и сказал, что у нас есть подводная

лодка типа Vanguard с ракетами Trident II. Американские ракеты эти — ничего нового. И дальше адмирал, как всякий старый пенсионный адмирал начал грозно рассказывать о том, что если Лондон сделает одновременный залп, то 40 российских городов исчезнут с лица земли.

Только дедушке не пришло в голову, что у нас 40 городов может и пострадают, а вот 40 ракет термоядерных, которые опустятся на их славный остров, превратят его просто в радиоактивную пустыню. Об этом дедушка обычно не думает. Так что это пропаганда,

направленная на то, чтобы поддерживать воинственность британцев и, соответственно, всем напоминать, какие они "великие и могучие".

На эти угрожающие нам высказывания Россия как-то будет отвечать?

Я думаю, что поручат экспертам, таким людям, как я, или, может быть, Марии Захаровой. Но официально в этом случае я бы отвечать не стал, потому что комментировать старого пердуна

всерьёз — это неинтересно. Повторюсь, ничего нового. У них никакого нового оружия нет. Все лодки давно в строю. Американские ракеты, которым по 30 лет, тоже далеко не современное вооружение. В этом случае что-то такого прямо из ряда вон выдающегося он не сказал. То, что они всегда были направлены на Советский Союз, а теперь — на Россию, тоже не новость. Так что комментировать особо и нечего.

Справка

Trident II (D5) — американская трёхступенчатая баллистическая ракета четвёртого поколения. Ракета длиной более 13 метров и стартовой массой почти 60 тонн способна поразить цель на расстоянии более 11 000 км.

Ракета оснащена разделяющейся головной частью с блоками индивидуального наведения, каждый из которых несёт термоядерный заряд.

Что делает Trident II по-настоящему уникальной? Её "сухой" метод старта — ракета взлетает из сухой шахты подводной лодки без заполнения её водой. Корпус ступеней изготовлен из углерод-эпоксидного композита — материала, который одновременно прочный как сталь и лёгкий как пластик.

На вооружении стоят у 4-х британских подводных лодок, каждая из которых несёт до 16 таких ракет. Сегодня эти ракеты являются единственным средством ядерного сдерживания Великобритании (100 процентов их стратегических ядерных сил).

UGM-133A Трайдент II (D5)