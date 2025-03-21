Китайский ZTD-05: мощь и уязвимости нового танка-амфибии КНР

Китай продолжает активно наращивать свои военные возможности, готовясь к возможному захвату Тайваня: одним из новых элементов вооружения стал амфибийный танк ZTD-05, разработанный для поддержки десантных операций, сообщает The National Interest (TNI). В своем материале, перевод которого публикует Pravda.Ru, авторы рассказывают о характеристиках, возможностях и уязвимостях этого танка, а также о том, как Тайвань может противостоять этой угрозе.

Фото: commons.wikimedia.org by Ecow, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Флаг Китая

Китай продолжает активно наращивать свои военные возможности, готовясь к возможному захвату Тайваня. Одним из новых элементов вооружения стал амфибийный танк ZTD-05, разработанный для поддержки десантных операций. Этот высокоскоростной и универсальный транспорт, созданный компанией Norinco, демонстрирует решимость Китая проецировать силу как на суше, так и на море. ZTD-05 станет ключевым элементом китайских военных операций в спорных регионах, таких как Южно-Китайское и Восточно-Китайское моря, а также Тайваньский пролив.

Характеристики ZTD-05

ZTD-05 построен на шасси, заимствованном у боевой машины пехоты ZBD-05. Вес машины около 26 тонн, и она оснащен мощным дизельным двигателем, который выдает до 1103 киловатт, что позволяет машине развивать впечатляющие скорости как на суше, так и на воде. На суше ZTD-05 может разгоняться до 40 миль в час (64 км/ч — Pravda.Ru), а на воде — до 25 миль в час (40 км/ч — Pravda.Ru).

Благодаря этим скоростным характеристикам ZTD-05 является одним из самых быстрых амфибийных транспортных средств в мире. Его вооружение также впечатляет: танк оснащен стабилизированной 105-мм нарезной пушкой ZPL-98A, способной стрелять различными типами боеприпасов, включая бронебойные подкалиберные снаряды (APFSDS), которые могут пробивать 600 мм гомогенной брони на расстоянии 2000 метров, осколочно-фугасные снаряды (HE) и кумулятивные снаряды (HEAT). ZPL-98A также может запускать лазерно-управляемые противотанковые ракеты, что выделяет его среди многих западных аналогов, позволяя вести точный огонь даже на воде.

Вспомогательное вооружение включает 7,62-мм спаренный пулемет и 12,7-мм зенитный пулемет QJC-88, установленный на крыше, что обеспечивает дополнительную гибкость в борьбе с пехотой и низколетящими целями. Компьютеризированная система управления огнем повышает точность, что дает ZTD-05 значительное преимущество в динамичных боевых сценариях.

Плоский корпус, убирающийся нос и адаптивный гидродинамический щиток минимизируют сопротивление воды, позволяя амфибийному танку скользить по поверхности воды, как гидроплан. Эта концепция была использована в ныне отмененном американском проекте Expeditionary Fighting Vehicle (EFV). Экипаж из четырех человек (командир, водитель, наводчик и заряжающий) и запас из 36 снарядов обеспечивают баланс между огневой мощью, мобильностью и живучестью в компактном корпусе. Другими словами, этот танк станет ключевым элементом в случае любого китайского наступления на Тайвань.

Модернизация китайских вооруженных сил

ZTD-05 был разработан для замены устаревшего амфибийного танка Type 63A в рамках программы модернизации китайских вооруженных сил. Его основная задача — поддержка десантных операций путем оказания прямой огневой поддержки против вражеских укреплений, бронетехники и живой силы. Способность ZTD-05 вести огонь из основного орудия и запускать управляемые ракеты, находясь в воде, представляет собой значительный шаг вперед в его возможностях. Это позволяет танку поражать цели на берегу еще до высадки — редкая способность среди амфибийных транспортных средств в мире.

Уязвимости ZTD-05

Конечно, ZTD-05 не лишен недостатков. Его легкая броня, предназначенная для повышения мобильности, может сделать его уязвимым для современных противотанковых средств или тяжелой артиллерии после высадки на берег. Кроме того, ручная загрузка 105-мм пушки, с темпом стрельбы шесть-восемь выстрелов в минуту, может стать недостатком в условиях продолжительного боя по сравнению с системами, оснащенными автоматическими заряжателями.

Хотя способность запускать ракеты на воде является инновационной, ее эффективность зависит от четких данных о целях, что может потребовать поддержки со стороны спецназа или других подразделений для обозначения целей. Это может стать серьезной логистической проблемой в условиях боевых действий, таких как возможная мор