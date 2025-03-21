Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Дмитрий Плотников

Сумская область — новый логистический кошмар для ВСУ: армия России перерезает пути снабжения

3:40
Силовые структуры » Военные новости

Катастрофический провал армии Украины на Курском приграничье обернулся для вооружённых сил Зеленского жуткими потерями.

Рабочая поездка Президента Украины в Харьковскую область
Фото: commons.wikimedia.org by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Рабочая поездка Президента Украины в Харьковскую область

По различной информации, в Курской области киевская власть потеряла до 70 тысяч ранеными и убитыми боевиками ВСУ. Сейчас российская армия продолжает развивать там наступление, расширяет зону своего контроля и, наверняка, следующим направлением движение русских воинов станет Сумская область Украины.

На Сумщину!

Российские войска уже взяли под контроль посёлок Новенькое, идёт наступление в районе населённого пункта Басовка. Сообщается, что российская армия задействовала в этом регионе борт дальнего радиолокационного обнаружения — самолёт А-50У. Это указывает на то, что российские войска готовят нанесение точечных комбинированных ударов по критической инфраструктуре армии Украины и созданию абсолютной зоны своего контроля в небе на Сумской областью.

Кстати, данный регион Украины является основным логистическим хабом для снабжения всех подразделений армии Украины в северной части страны. Тут располагаются узлы связи, командные пункты, склады БК, пункты оборонительных линий, которые Украина продолжает держать, несмотря на большие потери. Но Москва отдает себе отчёт, что после разгрома ВСУ в Курском приграничье полную безопасность для этой российской зоны сложно будет обеспечить, не создав так называемую буферную зону. Ранее президент России Владимир Путин дал поручение заняться этим вопросом.

 

Обозначенные 80 километров глубины зачистки дадут возможность исключить угрозу от артиллерии Украины для приграничных территорий России. Ну и, разумеется, необходимо уничтожить плацдармы для диверсионно-разведывательных групп, которые постоянно совершают диверсии и атаки на российскую территорию.

Для мирных граждан Сумщины это значит, что ситуация в регионе будет лишь ухудшаться. Однако практика показывает, что Киев абсолютно не занимается эвакуацией мирных граждан, оставляя своё население погибать под ударами. После этого Банковая использует эту трагедию в информкомпаниях. Поэтому тем гражданам Украины, кто ещё находится в прифронтовых зонах, необходимо срочно задуматься о немедленной эвакуации, и пока ещё есть время, отправиться в глубь страны.

Тем временем, западные СМИ пишут, что кроме потери огромного количества боевиков, Киев потерял в Курской области около 7 тысяч единиц техники. Этот провал безусловно понизил боеспособность ВСУ, заодно обнажая проблемы и армий Европы: посредственные характеристики западной техники и её высокую стоимость. Ведь именно она, по мнению натовских специалистов, должна была защитить украинских солдат. Но не смогла…

Вывод

Напоследок надо отметить, что загнанная в угол крыса очень опасна. ФСБ России вместе со Следственным комитетом зафиксировали факт совершения со стороны украинской армии попытке ядерного террора. По заявлению спецслужб, Киев пытался атаковать территорию Курской атомной энергетической станции. Повреждено хранилище отработанного ядерного топлива, на данный момент устанавливаются причастные.

Просроченный наркоман в зелёной грязной футболке ещё не раз хлопнет дверью…

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Темы всу киев владимир путин курская область сумская область владимир зеленский
Обсудить
Новости Все >
Ушёл из жизни самый высокий человек Америки: Джордж Белл не дожил до 68-летия
В Новом театре проходит серия премьерных показов
Заправка ночью и езда за фурой: почему это не поможет сэкономить топливо
Готовим медовуху, которую оценят все — насыщенный вкус без химии и консервантов
Тихий ужас TikTok: новый тренд с слаймом может закончиться грибком и облысением
Какие кошки живут дольше? Названы породы-долгожители
Готовы к модному хаосу? Эти неправильные пиджаки взорвут ваш весенний гардероб
Сказка на холмах: как чешская деревня затмила итальянские пейзажи и стала раем для фотографов
Посадка без ошибок: что добавить в яму, чтобы дерево росло десятилетиями
Интерьер теряет ценность — декор, который делает хуже
Сейчас читают
Этот кустарник быстро растёт и превращает сад в цветущий рай
Садоводство, цветоводство
Этот кустарник быстро растёт и превращает сад в цветущий рай Аудио 
Крокодилы Австралии изменили пищевую цепь – учёные бьют тревогу
Домашние животные
Крокодилы Австралии изменили пищевую цепь – учёные бьют тревогу Аудио 
Шторы вышли из моды: на смену пришли эти элегантные и практичные решения
Недвижимость
Шторы вышли из моды: на смену пришли эти элегантные и практичные решения Аудио 
Популярное
Шторы вышли из моды: на смену пришли эти элегантные и практичные решения

Шторы уходят в прошлое! Узнайте, чем заменить тканевые занавески: раздвижные панели, стекло, растения, ставни и жалюзи. 5 идей для стильного интерьера.

Шторы вышли из моды: на смену пришли эти элегантные и практичные решения
Россия и Франция начали битву за многомиллиардный рынок МОКС-топлива
Россия и Франция начали битву за многомиллиардный рынок МОКС-топлива
Этот кустарник быстро растёт и превращает сад в цветущий рай
Рыбаки вытащили из воды нечто большее, чем улов: невероятная находка во Вьетнаме
Сумская область — новый логистический кошмар для ВСУ: армия России перерезает пути снабжения Дмитрий Плотников Эрдоган или Имамоглу. Кто победит? Любовь Степушова На вечере памяти Планета Ширвиндт Театр сатиры сыграл в наивное хулиганство Анжела Якубовская
Блузки, которые выглядят расслабленно, но эффектно: почему бохо-стиль снова с нами
Опасная сделка: зачем США вкладывают миллионы в добычу украинского белого золота
Выращиваем чеснок размером с яблоко — вот в чем секрет
Выращиваем чеснок размером с яблоко — вот в чем секрет
Последние материалы
В Новом театре проходит серия премьерных показов
Тихий ужас TikTok: новый тренд с слаймом может закончиться грибком и облысением
Какие кошки живут дольше? Названы породы-долгожители
Готовы к модному хаосу? Эти неправильные пиджаки взорвут ваш весенний гардероб
Сумская область — новый логистический кошмар для ВСУ: армия России перерезает пути снабжения
Сказка на холмах: как чешская деревня затмила итальянские пейзажи и стала раем для фотографов
Посадка без ошибок: что добавить в яму, чтобы дерево росло десятилетиями
Интерьер теряет ценность — декор, который делает хуже
Рецепт без паники: шоколадный торт, который получается у всех
Обмен старого авто на новое: вот почему это может оказаться невыгодно
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.