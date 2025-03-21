Сумская область — новый логистический кошмар для ВСУ: армия России перерезает пути снабжения

3:40 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Катастрофический провал армии Украины на Курском приграничье обернулся для вооружённых сил Зеленского жуткими потерями.

Фото: commons.wikimedia.org by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Рабочая поездка Президента Украины в Харьковскую область

По различной информации, в Курской области киевская власть потеряла до 70 тысяч ранеными и убитыми боевиками ВСУ. Сейчас российская армия продолжает развивать там наступление, расширяет зону своего контроля и, наверняка, следующим направлением движение русских воинов станет Сумская область Украины.

На Сумщину!

Российские войска уже взяли под контроль посёлок Новенькое, идёт наступление в районе населённого пункта Басовка. Сообщается, что российская армия задействовала в этом регионе борт дальнего радиолокационного обнаружения — самолёт А-50У. Это указывает на то, что российские войска готовят нанесение точечных комбинированных ударов по критической инфраструктуре армии Украины и созданию абсолютной зоны своего контроля в небе на Сумской областью.

Кстати, данный регион Украины является основным логистическим хабом для снабжения всех подразделений армии Украины в северной части страны. Тут располагаются узлы связи, командные пункты, склады БК, пункты оборонительных линий, которые Украина продолжает держать, несмотря на большие потери. Но Москва отдает себе отчёт, что после разгрома ВСУ в Курском приграничье полную безопасность для этой российской зоны сложно будет обеспечить, не создав так называемую буферную зону. Ранее президент России Владимир Путин дал поручение заняться этим вопросом.

Обозначенные 80 километров глубины зачистки дадут возможность исключить угрозу от артиллерии Украины для приграничных территорий России. Ну и, разумеется, необходимо уничтожить плацдармы для диверсионно-разведывательных групп, которые постоянно совершают диверсии и атаки на российскую территорию.

Для мирных граждан Сумщины это значит, что ситуация в регионе будет лишь ухудшаться. Однако практика показывает, что Киев абсолютно не занимается эвакуацией мирных граждан, оставляя своё население погибать под ударами. После этого Банковая использует эту трагедию в информкомпаниях. Поэтому тем гражданам Украины, кто ещё находится в прифронтовых зонах, необходимо срочно задуматься о немедленной эвакуации, и пока ещё есть время, отправиться в глубь страны.

Тем временем, западные СМИ пишут, что кроме потери огромного количества боевиков, Киев потерял в Курской области около 7 тысяч единиц техники. Этот провал безусловно понизил боеспособность ВСУ, заодно обнажая проблемы и армий Европы: посредственные характеристики западной техники и её высокую стоимость. Ведь именно она, по мнению натовских специалистов, должна была защитить украинских солдат. Но не смогла…

Вывод

Напоследок надо отметить, что загнанная в угол крыса очень опасна. ФСБ России вместе со Следственным комитетом зафиксировали факт совершения со стороны украинской армии попытке ядерного террора. По заявлению спецслужб, Киев пытался атаковать территорию Курской атомной энергетической станции. Повреждено хранилище отработанного ядерного топлива, на данный момент устанавливаются причастные.

Просроченный наркоман в зелёной грязной футболке ещё не раз хлопнет дверью…