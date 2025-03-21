Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Дмитрий Плотников

Истребитель F-47: Трамп похвастался секретами нового самолёта шестого поколения

3:45
Силовые структуры » Военные новости

Американский президент Дональд Трамп сделал официальное заявление, что в США разработан первый в мире истребитель 6-го поколения.

Самолет F-47
Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть
Самолет F-47

Самолёт носит рабочий индекс F-47, а производство будет налажено в компании "Боинг". По всей вероятности, истребитель создавался в рамках ранее озвученной концепции Next Generation Air Dominance, которая подразумевает создание самолёта для завоевания господства в небе.

По словам американского лидера, прототип весьма успешно выполняет полёты-тесты уже на протяжении 5-ти лет.

"Самолёт F-47 будет самым совершенным, мощным, самым смертоносным самолётом из всех когда-либо построенных. Экспериментальная версия истребителя тайно летает уже около 5-ти лет, и мы уверены, что машина значительно превосходит возможности любого другого государства", — сказал Трамп.

По его словам, ни в какой другой стране такого самолёта нет, поскольку Соединённые Штаты мониторят все страны и новинки. Трмап якобы видел каждый из новых самолётов потенциальных конкурентов, и у всех нет "даже близкой машины".

"Это на следующем уровне. Знаете, пятый уровень — это хорошо. А это, как говорится, шестой уровень", — похвастался президент США.

Приоткрыл он и некоторые тайны: F-47 оснащён якобы самой современной технологией "стелс" — его практически не видно. Также он обладает беспрецедентной мощностью среди всех реактивных боевых машин такого типа. Подчеркнул он и манёвренность самолёта, заявив, что новинка, невзирая на скорость и мощность, не имеет себе равных

О чём речь

Истребитель F-47 представляет собой перспективную разработку шестого поколения американских военных самолётов. Вот основные характеристики и особенности этой модели:

Производитель и назначение:

  • Разработчиком выступает корпорация Boeing.
  • Предназначен для замены истребителя F-22 Raptor (пятого поколения).
 

Технические характеристики:

  • Скорость: более двух махов.
  • Стоимость разработки и производства: около 20 миллиардов долларов.
  • Ориентировочная стоимость одного самолёта: 300 миллионов долларов.

Особенности конструкции и технологии

Новинка включает передовые технологии малозаметности. Оснащена высокотехнологичными датчиками, превосходящими возможности современных самолётов пятого поколения.

История разработки

Экспериментальная версия проходила тайные испытания на протяжении почти пяти лет. Проект был анонсирован президентом США Дональдом Трампом, который подчеркнул, что F-47 станет самым передовым и эффективным истребителем в истории.

Стратегическое значение:

  • Разработка F-47 связана с необходимостью обеспечения превосходства в воздухе и способности проникать в оспариваемые зоны.
  • Появление этого истребителя обусловлено растущей конкуренцией в военной сфере, в частности, развитием систем ПВО и истребителей пятого поколения у других стран.
  • Таким образом, F-47 представляет собой амбициозный проект, направленный на сохранение технологического превосходства США в военной авиации.

Вывод

По словам американских пропагандистов, через несколько лет самолёт F-47 может заменить большую часть парка F-22 и некоторое число F-35. Будет ли разработана флотский истребитель для использования с авианосца, пока не уточняется.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Темы самолет истребитель дональд трамп
Обсудить
Новости Все >
Киевский режим планирует грязную и кровавую провокацию с детьми в Сумской области 
Это не просто туфли! Как белый цвет будет диктовать моду весной 2025 года
Чихуахуа трясётся? Это может быть не так безобидно, как кажется
Весной оживает: как простыми шагами пробудить замиокулькас к росту
Гретцки — великий хоккеист, поэтому радуется за успехи Овечкина, считает Фетисов
Невероятный феномен: Эверест продолжает расти — учёные нашли этому объяснение
Весенний декор, который может вам навредить: растения, приманивающие клопов
Мучнистая роса обошла стороной — после простой процедуры с мылом
Какие автозаводы СССР выжили и кто ими владеет сегодня
Электровелосипед Pi Pop: революция или обман? Узнайте правду о суперконденсаторах!
Сейчас читают
Этот запах ненавидят клещи: вот как обезопасить себя на природе
Недвижимость
Этот запах ненавидят клещи: вот как обезопасить себя на природе Аудио 
Рис, который не вредит фигуре и сахару: секрет правильного приготовления
Еда и рецепты
Рис, который не вредит фигуре и сахару: секрет правильного приготовления Аудио 
Популярное
Шторы вышли из моды: на смену пришли эти элегантные и практичные решения

Шторы уходят в прошлое! Узнайте, чем заменить тканевые занавески: раздвижные панели, стекло, растения, ставни и жалюзи. 5 идей для стильного интерьера.

Шторы вышли из моды: на смену пришли эти элегантные и практичные решения
Россия и Франция начали битву за многомиллиардный рынок МОКС-топлива
Россия и Франция начали битву за многомиллиардный рынок МОКС-топлива
Этот кустарник быстро растёт и превращает сад в цветущий рай
Рыбаки вытащили из воды нечто большее, чем улов: невероятная находка во Вьетнаме
Истребитель F-47: Трамп похвастался секретами нового самолёта шестого поколения Дмитрий Плотников Эрдоган или Имамоглу. Кто победит? Любовь Степушова На вечере памяти Планета Ширвиндт Театр сатиры сыграл в наивное хулиганство Анжела Якубовская
Опасная сделка: зачем США вкладывают миллионы в добычу украинского белого золота
Блузки, которые выглядят расслабленно, но эффектно: почему бохо-стиль снова с нами
Импорт рухнул, а скидки растут — что происходит на авторынке
Импорт рухнул, а скидки растут — что происходит на авторынке
Последние материалы
Это не просто туфли! Как белый цвет будет диктовать моду весной 2025 года
Чихуахуа трясётся? Это может быть не так безобидно, как кажется
Весной оживает: как простыми шагами пробудить замиокулькас к росту
Гретцки — великий хоккеист, поэтому радуется за успехи Овечкина, считает Фетисов
Невероятный феномен: Эверест продолжает расти — учёные нашли этому объяснение
Истребитель F-47: Трамп похвастался секретами нового самолёта шестого поколения
Весенний декор, который может вам навредить: растения, приманивающие клопов
Мучнистая роса обошла стороной — после простой процедуры с мылом
Какие автозаводы СССР выжили и кто ими владеет сегодня
Электровелосипед Pi Pop: революция или обман? Узнайте правду о суперконденсаторах!
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.