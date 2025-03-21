Истребитель F-47: Трамп похвастался секретами нового самолёта шестого поколения

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Американский президент Дональд Трамп сделал официальное заявление, что в США разработан первый в мире истребитель 6-го поколения.

Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть Самолет F-47

Самолёт носит рабочий индекс F-47, а производство будет налажено в компании "Боинг". По всей вероятности, истребитель создавался в рамках ранее озвученной концепции Next Generation Air Dominance, которая подразумевает создание самолёта для завоевания господства в небе.

По словам американского лидера, прототип весьма успешно выполняет полёты-тесты уже на протяжении 5-ти лет.

"Самолёт F-47 будет самым совершенным, мощным, самым смертоносным самолётом из всех когда-либо построенных. Экспериментальная версия истребителя тайно летает уже около 5-ти лет, и мы уверены, что машина значительно превосходит возможности любого другого государства", — сказал Трамп.

По его словам, ни в какой другой стране такого самолёта нет, поскольку Соединённые Штаты мониторят все страны и новинки. Трмап якобы видел каждый из новых самолётов потенциальных конкурентов, и у всех нет "даже близкой машины".

"Это на следующем уровне. Знаете, пятый уровень — это хорошо. А это, как говорится, шестой уровень", — похвастался президент США.

Приоткрыл он и некоторые тайны: F-47 оснащён якобы самой современной технологией "стелс" — его практически не видно. Также он обладает беспрецедентной мощностью среди всех реактивных боевых машин такого типа. Подчеркнул он и манёвренность самолёта, заявив, что новинка, невзирая на скорость и мощность, не имеет себе равных

О чём речь

Истребитель F-47 представляет собой перспективную разработку шестого поколения американских военных самолётов. Вот основные характеристики и особенности этой модели:

Производитель и назначение:

Разработчиком выступает корпорация Boeing.

Предназначен для замены истребителя F-22 Raptor (пятого поколения).

Технические характеристики:

Скорость: более двух махов.

Стоимость разработки и производства: около 20 миллиардов долларов.

Ориентировочная стоимость одного самолёта: 300 миллионов долларов.

Особенности конструкции и технологии

Новинка включает передовые технологии малозаметности. Оснащена высокотехнологичными датчиками, превосходящими возможности современных самолётов пятого поколения.

История разработки

Экспериментальная версия проходила тайные испытания на протяжении почти пяти лет. Проект был анонсирован президентом США Дональдом Трампом, который подчеркнул, что F-47 станет самым передовым и эффективным истребителем в истории.

Стратегическое значение:

Разработка F-47 связана с необходимостью обеспечения превосходства в воздухе и способности проникать в оспариваемые зоны.

Появление этого истребителя обусловлено растущей конкуренцией в военной сфере, в частности, развитием систем ПВО и истребителей пятого поколения у других стран.

Таким образом, F-47 представляет собой амбициозный проект, направленный на сохранение технологического превосходства США в военной авиации.

Вывод

По словам американских пропагандистов, через несколько лет самолёт F-47 может заменить большую часть парка F-22 и некоторое число F-35. Будет ли разработана флотский истребитель для использования с авианосца, пока не уточняется.