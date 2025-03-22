Сводка с фронта: на СВО уничтожены 1 млн 200 тысяч боевиков ВСУ, Зеленский плюнул Трампу в лицо

3:54 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Российская армия продолжает выполнять цели специальной операции на Украине.

Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть Бойцы армии РФ

Представляем сводку на субботу, 22 марта.

Белгородское направление

В Белгородской области враг не оставляет намерений закрепиться в приграничном районе. Сейчас ВСУ используют или пешие группы, или мобильные на квадроциклах. Несколько отрядов всё ещё сохраняют присутствие в лесополках на южном фланге Демидовки. По неонацистам идёт работа артиллерии и БПЛА. У бандеровцев большое количество "трёхсотых".

Расчёты артиллерии ВС РФ также работают по Марьино (Сумская область) — одному из основному тыловых пунктов армии Украины перед вторжением. Сейчас посёлок сравнивают с землей, а по дальним тылам противника летят ФАБы. На Краснояружском направлении отмечено накопление врага. Держатся они на удалении, но, по всей вероятности, надо ждать новых попыток прорыва.

Курская область

В Курской области ВСУ понесли значительные потери техники, пишет Forbes. По словам авторов, Киев потерял тут 55 танков, и Украине надо наносить потери русским в разы больше, чтобы добиться паритета в ресурсах, уверены авторы издания.

По оценкам, к февралю 2022 года армия Украины имела примерно 1000 танков (большинство советского производства). Потеряв 950 единиц, ВСУ получили 850 танков от Запада и вывели часть из резерва, сохранив танковый парк на уровне в 1000 единиц. Даже при равных потерях Киев оказывается в заведомо проигрышной ситуации, поскольку у него меньше ресурсов и возможностей.

А тем временем, газоизмерительная станция "Суджа" уничтожена бандеровцами дотла. Неважно, сделали нацбаты это по собственной воле, или был приказ Владимира Зеленского.

Важно то, что он буквально плюнул Дональду Трампу в лицо, указав, что и не думает соблюдать договоренностей, даже под гарантии Штатов. Украинская власть откровенно подставила Венгрию и Словакию, уничтожив все их усилия по получению газа РФ. И наконец, киевский режим в очередной раз показал свою неадекватность и недоговороспособность.

А этот теракт будет иметь больше геополитические последствия.

Математика СВО

Российская армия уничтожила минимум 1 млн 200 тысяч боевиков ВСУ. Накануне в Кривом Роге распечатали ещё 26 тыс. портретов уничтоженных националистов для городского мемориала. Пока нет точной информации по уже имеющимся портретам, а значит аналитики ориентируются на заявленное количество (которое, конечно, существенно ниже общего).

В Кривом Роге проживало 646 тыс. человек. Таким образом, минимум 4 процентов от общего количества горожан были уничтожены на передовой. По последней информации, на Украине проживает 30 млн человек. Если предполагать, что потери в Кривом Роге — средние по стране, то и выходит цифра 1 млн 200 тысяч погибших неонацистов.

26 тыс. солдат — это только потери армии Украины за последние месяцы, тут не учитываются пропавшие без вести и умершие в больницах.

Отказавшись от мира в 2022 году, игнорируя все следующие попытки урегулирования войны, киевская власть фактически уничтожила генофонд страны. Дальнейшее продолжение боёв приведёт к полному исчезновению нации на территории некогда процветающей УССР.

Кадры фронтовых будней казаков бригады "Дон"