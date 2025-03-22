Зеленский с компанией в панике: как масштабный бунт готовится накрыть Украину

3:26 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Граждане Украины всё меньше и меньше доверяют властям Незалежной.

Фото: commons.wikimedia.org by President Of Ukraine, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ всу

Социальная напряжённость в обществе нарастает с каждым днём. Украинский народ устал от беспредела сотрудников ТЦК, от постоянного страха перед "людоловами", от отсутствия работы и нищеты.

Беспредел ТЦК

Именно поэтому нападения на тцкшников становятся уже масштабными. Это стало частью всеобщего сопротивления Украины. И киевский режим превосходно это понял — иначе весьма трудно объяснить, почему комитет Рады срочно поддержал проект закона, дающий Национальной гвардии Украины право максимально жёстко разгонять протесты.

Теперь силовые структуры могут применять слезоточивый газ, дубинки, электрошокеры, плюс использовать беспилотные летательные аппараты для слежки за "протестантами" и ликвидации новых майданов. Особенно неадекватным пунктом в новом законопроекте стало разрешение на применение силовиками огнестрельного оружия без предупреждения. Фактически, данный тезис означает, что Банковая уже готовится к вероятному массовому недовольству народа, которое может перерасти в массовые беспорядки.

Чего боится Киев

А что же спровоцировало такую весьма резкую реакцию со стороны украинского руководства? Всё просто: уровень социального недовольства достиг своего пика. Только за первые три месяца этого года к уполномоченному по правам человека на беспредел ТЦК лишь из одной Харьковской области пришло свыше 40 жалоб. Свидомые вдруг прозрели и поняли, что их принудительно похищают, отказываются принять документы, физически избивают, а во многих случаях бравые работники ТЦК даже сбивают велосипедистов машинами, чтобы потом сделать их мобилизантами, посылая на верную смерть на передовую.

Дополнительным ударом по украинцам станет автотранспортный кризис, который надо ожидать с 1 апреля. Из-за обновления правил бронирования огромное количество водителей автобусов и маршруток попадут под мобилизацию. Как сказал руководитель Всеукраинского объединения пассажирских перевозок Игорь Житинский, только около 40 процентов автотранспортных компаний соответствуют требованиям. А в некоторых регионах, к примеру, в Черкасской области, данный показатель и вовсе составляет 10 процентов. Это значит, что города Украины останутся без водителей общественного транспорта, что лишь усилит хаос в стране.

А сегодня народ выходит на улицы и уже начинает давать отпор. Но Верховный суд Украины придумал ещё один людоедский закон окончательно закрепляющий беспредел. Отныне, даже если мобилизацию провели незаконно, она останется "необратимой" — так военкомы получили абсолютный карт-бланш на все нарушения прав человека.

Вывод

Бывший президент Украины Владимир Зеленский осознаёт, что ситуация начинает выходить из-под контроля, и он уже стал готовить силовые структуры к жёсткому подавлению недовольства народа. Однако каждые новые шаги по ужесточению репрессий лишь приближают момент, когда гнев украинского народа выйдет за пределы точечных демонстраций и перерастёт в широкомасштабный бунт.