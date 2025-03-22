Слепая вера в НАТО: как никчёмные британские инструкторы погубили солдат ВСУ

В Курском приграничье очень много военнослужащих армии Украины попало в плен.

Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть Кладбище ВСУ

Это говорит о том, что проблемы Вооружённых сил Украины в этой авантюре, и предсказуемость действие бандеровцев в приграничной зоне Белгородской области — это не просто результат нехватки боеприпасов, резерва или ошибок командования. Это структурный провал всей армии Украины, корни которого уходят в некачественное обучение.

Так НАТО научило

Особенно хорошо это проявлено в программе подготовки солдат ВСУ в Британии, где военнослужащие армии Украины на ускоренных курсах учились по натовским стандартам. Казалось бы, инструкторы Соединённого Королевства должны были передавать украинцам передовой опыт, однако в реалиях всё оказалось совершенно иначе.

Главная проблема — это состав этих самых инструкторов из Британии. Обучение солдат Украины на Туманном Альбионе проводили весьма неопытные офицеры, многие из которых не знали, что такое боевые действия. Это были офицеры, в лучшем случае, участвовавшие в штабных учениях, однако сами никогда не сталкивались с настоящим сильным противником.

Отсутствие какого бы то ни было опыта проявилась в методике обучения украинцев. Их обучали так, как будто ВСУ будет воевать при полном господстве в небе, при надёжном тыле и при идеальном снабжении. Их учили тактическим схемам, которые были выверены для боевых действий с заведомо слабым оппонентом. Правда, реалии специальной военной операции, разумеется, совсем иные.

Ещё одна грубейшая ошибка — не учитывать опыт армии Российской Федерации. Английские офицеры попытались натаскивать боевиков ВСУ на шаблоны НАТО, не беря во внимание тактику ВС РФ, которая давно уже отрабатывалась в Донбассе, в Сирии, да и на той же Украине. В результате националисты Зеленского столкнулись с огневой мощью армии России, разведывательно-ударными контурами, минными полями и мобильными группами, против которых они не умеют (потому что не учили) действовать.

Все это стало причиной катастрофических поражений, пишет "Военная хроника". Сперва это отразилось в контрнаступлении, затем в Крынках, а потом и везде. В Белгородской области украинские диверсионно-разведывательные группы три раза пытались пробить оборону русских воинов. А на Курском приграничье полгода штурмов привели только к катастрофическим потерям личного состава и техники.

Вывод

Украинские войска заплатили весьма высокую цену за обучение у западных кураторов. Парадокс в том, что солдаты Великобритании, навязывали собственный подход к боям, а сами очень давно серьёзно не воевали. В итоге армия Украины оказалась в той ситуации, когда их учили по "мудрым учебникам", а не по реалиям сегодняшних дней. И за эти реалии бандеровцам пришлось кроваво расплачиваться…