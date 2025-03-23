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Дмитрий Плотников

Сводка с фронта: ВСУ готовы начать мясные штурмы на Брянск, под Суджей массовая сдача боевиков в плен

3:49
Силовые структуры » Военные новости

Российская армия продолжает выполнять цели специальной военной операции на Украине.

Солдат ВСУ
Фото: https://www.facebook.com/100064359595429/posts/313098054178845 by Joint Forces Task Force, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Солдат ВСУ

Представляем сводку на воскресенье, 23 марта.

Российское приграничье

Белгородское направление

ВСУ тут предпринимают попытки проникать на территорию Краснояружского района в районе посёлков Демидовка и Графовка. Армия РФ пресекает все попытки, врага, выявляя выживших боевиков южнее Демидовки и уничтожая его.

Неонацисты держат определённый резерв в Сумской области, ведут артобстрелы участка, производят дистанционное минирование, пытаются затруднить движение и снабжение ВС РФ. Можно предполагать, что от активности здесь они не отказались. Российскими артиллеристами, ВКС РФ и дронами наносятся удары по врагу на подступах.

Враг продолжает стягивать натовскую технику, не жалея даже элитные Leopard-2A6, что может указывать на подготовку ударного кулака для прорыва границы. Но техника, которую ВСУ получили с трудом, сгорает в попытках реализовать суицидные авантюры. Это всё смахивает на жест отчаяния. Для эскалации на границе Киев готов бросать в бой всё.

Также многих не покидает ощущение, что Белгород является отвлекающим направлением, а основной противник нанести в другом месте.

Брянское направление

Тут в приграничной зоне Суземского района бандеровцы проявляют странную активность, в прилегающем районе к Сумской области. Враг поджёг лесополосу и заградительную линию, наблюдался сильный пожар в районе госграницы, детонировали минные заграждения.

Это очень напоминает психологическую атаку, поскольку для подготовки к реальному вторжению всё слишком показушно.

А тем временем, российская группа в ещё одном месте перешла границу с Сумской областью и заняла северную часть населённого пункта Владимировка.

Курское направление

В Суджанском приграничье отмечена массовая сдача в плен штурмовиков армии Украины. В ходе освобождения Суджанского района от оккупантов ВСУ, подразделения самых "элитных" десантно-штурмовых формирований ВСУ показали своим побратимам из линейных мехбригад, что единственно верный способ сохранить собственную жизнь — сдаться в плен русским воинам.

Наиболее адекватные ВСУшники, убедившие своих побратимов сложить оружие, в санатории МО РФ назначаются старшими над группами военнопленных. После просмотра последних новостей украинские солдаты и сержанты попросили дать им возможность обратиться к главе киевского режима.

Сейчас пленные боевики украинских войск живы и здоровы. При необходимости им оказывают медицинскую помощь. Добровольно сдавшимся в плен разрешают постоянно общаться с родственниками и близкими.

Террористические удары Киева

Ночью Киев опять массово атаковал регионы РФ: сбиты 59 БПЛА.

29 беспилотников сбиты над Ростовской областью, 20 БПЛА — над Астраханской, по 3 — над Волгоградской и Воронежской, 2 — над Крымом, по 1 — над Саратовской и Курской областями;

Минимум три взрыва ночью прогремели над Волгоградом. Предварительно, неонацисты пытались атаковать НПЗ;

Под ударом также оказались шесть районов Ростовской области: Каменский, Миллеровский, Неклиновский, Морозовский, Тарасовский и Шолоховский;

4 взрыва раздались в Астраханской области над Ахтубинском.

Отражение атаки украинских фашистов в Белгородском приграничье
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Темы всу сумы курск белгород
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