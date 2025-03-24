Сводка с фронта: ВСУ продолжают самоубийственные атаки на Белгород, ВС РФ идут на Сумы

4:00 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Российские воины продолжают выполнять цели специальной военной операции на Украине.

Фото: мультимедиа.минобороны.рф by Евгений Кель, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Снайпер ВС РФ

Представляем сводку на понедельник, 24 марта.

Российское приграничье

Белгородское направление

Посёлок Демидовка продолжает находиться под контролем российской армии. Украинские боевики не сумели зайти на территорию населённика. Армия Украины попыталась пробиться на территорию РФ, однако была откинута назад в Сумскую область.

По информации, 7 групп по 15 бандеровцев находятся вплотную к госгранице. Российская армия регулярно сбивает украинские дроны. Неонацисты в свою очередь наносят удары РСЗО Himars с кассетным БК по направлению села.

В течение вчерашнего дня украинская группировка пыталась провести 4 контратаки. Русская армия отбросила их обратно. ВСУ сейчас засели в серой зоне, местность находится под огнём БПЛА-камикадзе.

На 7 утра в Демидовке бои продолжаются. "Противник накатывают — отбиваем. Пытаются закрепиться. Не получается", пишут русские бойцы с мест.

Курское направление

Группировка "Север" восстановила контроль над большим участком границы РФ. ВСУ заминировали участок местности южнее села Гоголевка, пытаясь сдержать российское наступление. Одновременно враг, находящийся в этом районе, лишился последнего шанса убежать в Сумскую область.

"Северяне" в районе села Гуево продолжают зачищать лесополки. Находящиеся в населённике националисты лишены боеприпасов и провизии. Командование армии Украины запрещает боевикам сдаваться в плен, угрожая репрессиями их родственникам.

Общее продвижение "Бесстрашных" в Курской области — более 3300 м.

Сумское направление

Здесь российские войска через границу зашли в ещё один посёлок — Владимировку. Но воины ВС РФ призывают пока не торопиться с заявлениями об освобождении оставшихся сёл в приграничье. Тем не менее, успешное наступление российских войск лишило Киева кровавого козыря, ради чего и была придумана Курская операция. Ну а уничтожение газовой станции "Суджа" сыграло против Зеленского в переговорах на высоком уровне.

Наступление на Украине

На Запорожском участке продолжаются бои у посёлков Малые Щербаки и Степовое, к которым армия РФ пробилась несколько дней назад. ВСУ прицельно ударили по машине "скорой" в Чубаревке, погибла фельдшер. В результате артиллерийского обстрела неонацистами гражданской инфраструктуры Пологовского района без электроснабжения остались 11 тыс. абонентов.

На Покровском участке освобождено село Срибное, что подтвердили в Минобороны РФ. Враг контратакует в Солёном, Шевченко и Песчаном. Севернее села Воздвиженка российская армия продолжает штурмы Тарасовки.

На Купянском участке идут бои в районе Двуречной, армия РФ расширяет плацдарм на правобережье р. Оскол. ВСУ пишут, что на северном фланге российская группировка продвинулась на западе и востоке села Тополи и расширила плацдарм к Каменке, заняв лесополку на берегу Оскола.

В Торецке положение заброшенных сюда всушников ухудшается. Юго-западнее на Александро-Калиновском участке — встречные боевые столкновения в "кармане" у Александрополя.

На рубежах Луганской НАродной Республики за неделю ликвидировано более 5,5 тысяч солдат ВСУ и наёмников, сообщает Андрей Марочко.

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