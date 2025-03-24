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Петр Ермилин

США предложат Турции сделку: F-35 в обмен на отказ от С-400

3:33
Силовые структуры » Военные новости

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность возвращения Турции в программу F-35, сообщает Military Watch Magazine. В своем материале, перевод которого публикует Pravda.Ru, авторы рассказывают о том, что такая сделка может включать отказ Турции от российских систем ПВО С-400, которые могут быть либо демонтированы, либо переданы под контроль США.

F-35
Фото: commons.wikimedia.org by Los Alamos National Laboratory, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
F-35

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность возвращения Турции в программу F-35, сообщили информированные источники Fox News. Согласно их данным, такое соглашение может включать отказ турецких ВВС от российских систем ПВО С-400. Источники сообщили, что один из вариантов предполагает демонтаж С-400, а другой — их перемещение на военный объект, контролируемый США.

Согласно заявлению турецкого правительства о недавнем разговоре между Трампом и его турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, турецкий лидер заявил о необходимости "завершить возвращение Турции в программу F-35". Эти сообщения последовали за заявлением министра обороны Турции Яшара Гюлера от 26 ноября, в котором он сообщил, что Анкара официально повторно подала запрос на покупку 40 истребителей F-35A. Гюлер также заявил, что Вашингтон может пересмотреть продажу самолетов при новой администрации Трампа, отметив, что американские официальные лица выразили готовность рассмотреть возможность поставки.

В сентябре 2024 года сообщалось, что Турция добилась значительного прогресса в переговорах с США по вопросу вывода из эксплуатации систем С-400. Согласно данным, США представили подробное предложение летом. Ожидается, что компромиссное решение предусматривает передачу С-400 под контроль США, при этом системы останутся на турецкой территории. Одним из возможных мест размещения считается сектор авиабазы Инджирлик, контролируемый США.

Это решение может предоставить США и другим членам НАТО доступ к высокочувствительной информации о С-400, которые активно используются Россией и ее стратегическими партнерами, такими как Беларусь и Алжир, для защиты своего воздушного пространства.

Ранее участие Турции в программе F-35 рассматривалось как выгодное для США и НАТО, поскольку это усиливало давление на соседнюю Сирию. Свержение сирийского правительства было ключевой целью альянса с первых лет администрации Обамы. Турецкие и сирийские силы неоднократно сталкивались с 2011 года, при этом обе стороны сбили несколько самолетов друг друга.

Однако свержение сирийского правительства турецкими исламистскими повстанцами в декабре 2024 года позволяет Анкаре сосредоточиться на вкладе в более широкие интересы безопасности НАТО в различных регионах. Текущий парк истребителей Турции считается одним из самых устаревших в НАТО и состоит исключительно из самолетов F-4 времен Вьетнамской войны и более старых модификаций F-16, оснащенных устаревшими радиолокационными системами с механическим сканированием.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Темы military watch magazine реджеп тайип эрдоган
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