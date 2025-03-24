Вызов ВКС РФ. Что будет, если армия Украины получит шведские летающие радары

Несколько зарубежных СМИ уже сообщили, что скоро состоится передача Киеву шведских самолётов ДРЛО (дальнего радиолокационного обнаружения) Saab 340 AEW&C.
Появление этой техники создаст для российской боевой авиации новые вызовы. Оснащённые радиолокационной системой PS-890 Erieye шведские машины могут весьма расширить возможности самолётов F-16 ВВСУ, частично компенсируя не очень достойные характеристики штатных радаров "американцев" — AN/APG-66(V)2.
Радары, установленные на переданных Украине F-16, даёт возможность обнаруживать воздушную цель на расстоянии в пару десятков километров.
После усовершенствования и подключения к единой системе обмена информации данные самолёты обеспечат ВВСУ более внятную радиолокационную картину на полях сражений, позволяя обнаруживать российские ракеты "Калибр", Х-101 и ударные дроны на расстоянии до 100 км (против 20 км у штатных РЛС F-16).
Теоретически это повышает вероятность успешного применения AIM-120B/C-7 по воздушной цели. Но эффективное обнаружение российских самолётов Су-34 и Су-35С, которые выполняют удары по оперативно-тактическим тылам, потребует подтягивания Saab 340 AEW&C непосредственно к линии боевого соприкосновения на 250 км. В данной зоне шведские воздушные машины станут уязвимыми для С-400, С-300, а также ракет Р-37М (с истребителей Су-35С).
При высокой плотности российских систем ПВО и отсутствии эшелонированного украинского прикрытия выживание шведских самолётов, что называется, вдолгую, очень сомнительно.
Но главная угроза для Saab 340 — возможность проводить радиотехническую разведку. Актуальные системы машины могут фиксировать работу РЛС комплексов ПВО и РЭБ армии России на дальностях до 400 километров. Теоретически это даст возможность украинской армии собирать критически важные разведывательные данные для ударов по зенитным ракетным комплексам, командным пунктам и контрбатарейным радарам.
У ВСУ раньше не было аналогов этих шведских самолётов. Их передача Киеву может стать первым шагом к весьма полному сбору разведданных "в моменте" боя и нанесению ударов. Их уничтожение серьёзно сократит возможности авиации националистов по дальнему целеуказанию и усложнит работу систем украинской ПВО по беспилотникам и крылатым ракетам, которые ВС РФ используют для поражения ключевой инфраструктуры в глубине территории Украины, пишет "Военная хроника".
Самолёт активно используется в ВВС Швеции и других странах, а также поставляется в качестве военной помощи для усиления систем противовоздушной обороны.
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