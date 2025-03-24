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Дмитрий Плотников

Вызов ВКС РФ. Что будет, если армия Украины получит шведские летающие радары

4:38
Силовые структуры » Военные новости

Несколько зарубежных СМИ уже сообщили, что скоро состоится передача Киеву шведских самолётов ДРЛО (дальнего радиолокационного обнаружения) Saab 340 AEW&C.

Saab 340 (Swedish Air Force) Waddington (7496020382)
Фото: commons.wikimedia.org by John5199, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Saab 340 (Swedish Air Force) Waddington (7496020382)

Появление этой техники создаст для российской боевой авиации новые вызовы. Оснащённые радиолокационной системой PS-890 Erieye шведские машины могут весьма расширить возможности самолётов F-16 ВВСУ, частично компенсируя не очень достойные характеристики штатных радаров "американцев" — AN/APG-66(V)2.

О чём речь

Радары, установленные на переданных Украине F-16, даёт возможность обнаруживать воздушную цель на расстоянии в пару десятков километров.

После усовершенствования и подключения к единой системе обмена информации данные самолёты обеспечат ВВСУ более внятную радиолокационную картину на полях сражений, позволяя обнаруживать российские ракеты "Калибр", Х-101 и ударные дроны на расстоянии до 100 км (против 20 км у штатных РЛС F-16).

Теоретически это повышает вероятность успешного применения AIM-120B/C-7 по воздушной цели. Но эффективное обнаружение российских самолётов Су-34 и Су-35С, которые выполняют удары по оперативно-тактическим тылам, потребует подтягивания Saab 340 AEW&C непосредственно к линии боевого соприкосновения на 250 км. В данной зоне шведские воздушные машины станут уязвимыми для С-400, С-300, а также ракет Р-37М (с истребителей Су-35С).

При высокой плотности российских систем ПВО и отсутствии эшелонированного украинского прикрытия выживание шведских самолётов, что называется, вдолгую, очень сомнительно.

Но главная угроза для Saab 340 — возможность проводить радиотехническую разведку. Актуальные системы машины могут фиксировать работу РЛС комплексов ПВО и РЭБ армии России на дальностях до 400 километров. Теоретически это даст возможность украинской армии собирать критически важные разведывательные данные для ударов по зенитным ракетным комплексам, командным пунктам и контрбатарейным радарам.

У ВСУ раньше не было аналогов этих шведских самолётов. Их передача Киеву может стать первым шагом к весьма полному сбору разведданных "в моменте" боя и нанесению ударов. Их уничтожение серьёзно сократит возможности авиации националистов по дальнему целеуказанию и усложнит работу систем украинской ПВО по беспилотникам и крылатым ракетам, которые ВС РФ используют для поражения ключевой инфраструктуры в глубине территории Украины, пишет "Военная хроника".

Характеристики

  • Экипаж: 6 человек
  • Длина: 20,57 м
  • Размах крыла: 21,44 м
  • Высота: 6,97 м
  • Пустой вес: 10,3 т
  • Полная масса: 13,15 т
  • Силовой агрегат: 2 двигателя General Electric CT7-9B по 1390 кВт (1870 л.с.) каждый.

Лётные характеристики

  • Выносливость: более 5 часов
  • Практический потолок: 7620 м (25 000 футов).

Радар и системы

  • Радар: неподвижный радар PS-890 AESA с системой Erieye
  • Зона обзора радара: 120 градусов по обеим сторонам планера.

Дальность обнаружения

  • Корабли, самолёты и ракеты: до 300-400 км
  • Рабочая высота: 6 км
  • Особенности: наличие мёртвой зоны непосредственно перед самолётом и позади него.

Эксплуатационные особенности

  • Основное назначение: дальнее радиолокационное обнаружение и управление.

Модификации

  • S 100B Argus (версия для ВВС Швеции)
  • AEW-300 (модернизированная версия).

Самолёт активно используется в ВВС Швеции и других странах, а также поставляется в качестве военной помощи для усиления систем противовоздушной обороны.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Темы всу швеция системы пво
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