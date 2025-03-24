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Петр Ермилин

Франция удваивает флот ядерных истребителей на фоне украинского конфликта

3:35
Силовые структуры » Военные новости

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о планах создания четвертой авиабазы для размещения истребителей Rafale, способных нести ядерное оружие, сообщает Military Watch Magazine (MWM). В своем материале, перевод которого публикует Pravda.Ru, авторы статьи рассказывают о расширении французского ядерного арсенала на фоне украинского конфликта и растущих сомнений в надежности американских гарантий безопасности.

Истребители Rafale
Фото: Indian Air Force is licensed under Government Open Data License - India (GODL)
Истребители Rafale

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о планах открыть четвертую авиабазу для размещения истребителей Rafale с ядерным потенциалом. Авиабаза Люксёй на востоке Франции примет первую эскадрилью ядерных истребителей в 2032 году, которая достигнет операционной готовности к 2033 году. Вторая эскадрилья присоединится к ней в 2036 году. Сенатор от региона Седрик Перрен подтвердил, что конфликт на Украине "изменил ситуацию" и стала фактором этого решения.

В настоящее время только три французские авиабазы (Сен-Дизье, Истр и Авор) имеют защищенные хранилища для ядерного оружия. Остается неясным, будут ли 40 новых ядерных Rafale для Люксёя дополнять существующий флот из 40 аналогичных истребителей или заменят их. Это решение потенциально может удвоить французский парк самолетов-носителей ядерного оружия. Особое значение авиационной составляющей придает тот факт, что Франция не имеет наземных или корабельных крылатых/баллистических ракет ядерного класса.

Расширение французских ядерных возможностей происходит на фоне растущих сомнений европейских стран в надежности американских гарантий безопасности. В феврале сообщалось, что Франция рассматривала возможность размещения ядерных Rafale в Германии. Вскоре канцлер Германии Фридрих Мерц призвал к переговорам о европейском "ядерном разделении или, по крайней мере, ядерной безопасности" с британскими и французскими коллегами.

Франция остается единственной европейской страной с независимыми авиационными ядерными возможностями. Великобритания полагается исключительно на подводные ядерные силы, а Нидерланды, Бельгия, Италия, Германия и Турция используют американские ядерные боеголовки B61 на своих территориях в рамках соглашений о ядерном разделении.

Возможности французской ядерной авиации ограничены характеристиками истребителей Rafale, которые уступают американским F-35 и российским Су-57 по малозаметности, мощности двигателей и возможностям сенсоров. Франция остается единственной ядерной державой без четких планов по приобретению истребителей пятого поколения — отказ от F-35 оставит ее единственной крупной европейской воздушной силой без таких самолетов. Совместная программа FCAS (Франция-Германия-Испания) по созданию истребителя нового поколения не даст результата раньше 2050-х годов.

В этих условиях Франция инвестирует в разработку новых поколений ядерных авиационных боеприпасов как более экономичный способ поддержания боеспособности своих ядерных сил. Эти меры призваны компенсировать технологическое отставание платформ-носителей.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Темы су-57 ввс сша франция military watch magazine ядерное оружие эммануэль макрон
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