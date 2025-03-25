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Дмитрий Плотников

Сводка с фронта: враг разбивается о Белгородское приграничье, армия РФ наступает на Сумы

3:56
Силовые структуры » Военные новости

Российская армия продолжает выполнять цели специальной военной операции на Украине.

ВСУ
Фото: Минобороны Украины by Андрей Агеев, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
ВСУ

Представляем сводку на вторник, 25 марта.

Белгородское направление

Российские войска отражают наступление ВСУ на территорию России: Поповка — под контролем ВС РФ, за Демидовку целый день шли бои. Накануне ССО противника устроили очередной рейд на Поповку, окружив российский опорный пункт и пытаясь захватить его штурмом, закидывая гранатами.

Многие "погранцы" и армейцы армии России получили ранения, кто-то оказался под завалами блиндажа, однако герои продолжали сопротивляться. В результате, русские воины при поддержке артиллерии и дронов отразили атаку. ВСУ понесли потери и отступили из села в лесопосадки.

В Демидовке противник так и не смог взять населённый пункт, после чего засел в отдельных домах. Поздно вечером пришла информация, что из села противника выбили. У неонацистов там большие потери. Западнее и южнее в балках и лесополках бои продолжаются.

Донбасс

На левом фланге Покровского направления продолжается наступление армии России. В н. п. Удачное она закрепилась в восточной части. Националисты пытаются контратаковать на линии Удачное — Котлино. Продолжаются встречные бои у шахтоуправления на севере Удачного. На шахте бандеровцы хорошо закрепились. Там и штаб "птичников" ВСУ.

У Зверево продолжаются штурмы ВС РФ в самом селе и восточнее его. Неонацисты оттуда выдавлены. Бои на северо-востоке посёлка Шевченко, где "шторма" армии РФ выковыривают недобитых всушников, попрятавшихся по подвалам. В н. п. Солёное ВСУ зацепились за западный фланг.

Курско-Сумской фронт

В районе села Проходы в Сумской области Генштаб ВСУ разместил заградотряд, который бил по побратимам, пытавшимся эвакуировать раненных солдат из приграничья.

Группировка "Север" выбивает врага с нашей земли в районе пограничного перехода "Суджа", восстанавливая контроль над этой зоной госграницы. Таким образом, разрозненные части армии Украины в районе села Гоголевка оказались отрезанными от своих сил. Единственный шанс для боевиков сохранить жизнь — сдаться русским в плен.

ГВ "Север" также продолжает уничтожать личный состав в лесополках на подступах к н. п. Гуево, где остались группы неонацистов. Лесной массив заминирован всушниками, что и осложняет продвижение "Бесстрашных", но и не позволяет ВСУ сбежать обратно на Сумщину.

Армия РФ перешла границу ещё в одном месте: у Весёловки. Это в 10 км к западу от сумского села Басовка и в 15 от погранперехода Суджа.

Переговоры России и США

Переговоры России и с США в Эр-Рияде накануне длились более 12 часов. Сообщается, что всё прошло весьма продуктивно — довольны и мы, и американцы. Все заявления перенесены на сегодня, а то, что будет объявлено, украинцам вряд ли понравится.

Глава российского МИД Сергей Лавров расскажет о многих аспектах контактов РФ и США в Саудовской Аравии, сообщила представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Также можно подчеркнуть, что американским дипломатам не позавидовать. После "устаканивания" ситуации с РФ, они всю ночь "вправляли мозги" британцам и украинцам. Сегодняшний день обещает быть очень интересным в этом плане.

Отражение атаки украинских фашистов в Белгородском приграничье
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Темы всу сергей лавров мария захарова белгородская область
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