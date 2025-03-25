Прорыв ВСУ в Белгородскую область купирован. Гладков подтверждает стабильность обстановки

Через неделю атак ВСУ на приграничье Белгородской области можно сделать вывод, что очаги прорыва локализованы, вовремя проведена эвакуация, о людях заботятся.

Фото: Карты Google by Pravda.Ru Схема операции ВСУ в Белгородской области

Цель атак ВСУ на Демидовку в Белгородской области

ВСУ уже неделю ведут атаки из Сумской области на границу с Краснояружским районом Белгородской области. В направлении села Демидовка каждый день происходит от десяти, а вчера до пяти накатов силами групп по 7-15 человек, некоторые штурмуют на квадроциклах. Однако село ВСУ взять не удалось, оно остаётся в "серой зоне". Вчера, 24 марта, была предпринята попытка атаки на деревню Поповка, чтобы ударить на Демидовку с запада во фланг.

В Поповке позиции занимает небольшой отряд пограничной службы ФСБ, который вступил в бой против головорезов из ССО ВСУ. Личный состав заставы получил ранения и в течение многих часов отбивался в разрушенном опорном пункте, вызывая огонь на себя. На помощь пограничникам пришли штурмовики из 128-й бригады и дронщики.

Демидовка и Поповка находятся в регионе, примыкающем к Курской области в районе деревни Гуево, где до сих пор в посадках ВС РФ выбивают подразделения противника. Село Мирополье в Сумской области — логистичский центр ВСУ. С другой стороны, никаких крупных дорог в приграничье Краснояружского района нет и выйти на оперативный простор здесь трудно, да и крупная цель не просматривается. Поэтому, вероятно, перед ВСУ стоят лве задачи:

защиты фланга группировки в Гуево и южнее; отвлекающего манёвра, чтобы помешать ВС РФ перебрасывать подразделения с сумского направления на другие после освобождения Курской области, например, на новопавловское в ДНР.

Фактор неожиданности не сработал

Как сообщает Telegram-канал группы войск СВО "Север" "Северный ветер", наступающие на Демидовку подразделения ВСУ уничтожаются, а остатки скрываются в лесу на российской стороне границы. По данным военблогеров, уровень потерь противника составляет 30-40 человек в сутки тяжелоранеными и 12-15 убитыми.

Губернатор Вячеслав Гладков сообщил в Telegram 25 марта, что за прошедшую ночь обстановка в Краснояружском районе существенно не изменилась: "Напряжённо, но без изменений — ни в лучшую, ни в худшую сторону". Через неделю украинских атак можно сказать, что фактор неожиданности прошёл, очаги прорыва локализованы. Если экстраполировать на ранее реализованные ВСУ подобные операции в Курской области, то противник, вероятно, выдохнется через несколько суток.

Украинские политические паблики считают это наступление ВСУ "актом агонии Зеленского, который ради своих медийных и политических целей утилизирует тысячи бойцов и дефицитную технику, атакуя россиян в лоб". По их мнению, "спонсоры должны дать денег, чтобы продлить войну, но данная афера только усугубит для ВСУ положение на фронте".

Пока такие действия киевского режима будут продолжаться, вероятность установления перемирия стремится к нулю. ВСУ надо приводить в небоеспособное состояние, чтобы Киев подписывал не перемирие, а капитуляцию.

Белгородские власти сработали оперативно

Белгородские власти надо похвалить, они оперативно эвакуировали мирных жителей и уже работают с ними в плане обустройства и питания. Дети поехали учиться в Тульскую область. Бюджетникам района, ушедшим в вынужденный отпуск, выплачивают зарплаты, а коммерческим организациям затраты на зарплаты будут компенсированы, пообещал губернатор Гладков. Он также подтвердил право безвозмездного пользования прежними земельными участками тем, кто получил новое жильё взамен утраченного. Идёт выплата компенсаций за утраченное жильё. Также по заявкам кормят домашних животных в эвакуированных сёлах.

Уточнения

Ку́рская о́бласть — субъект Российской Федерации, входит в состав Центрального федерального округа. Административный центр — Курск.

