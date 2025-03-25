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Дмитрий Плотников

На потеху людоедам. Тот, кто уцелел в Курском аду, теперь добивается на Белгородщине

3:56
Силовые структуры » Военные новости

После провала в Курском приграничье, оставшиеся в живых боевики армии Украины, без всякой передышки были брошены в Белгородскую область.

ВСУ
Фото: commons.wikimedia.org by Ministry of Defense of Ukraine, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
ВСУ

Их вновь отправили в битвы, которые изначально не имели ни стратегического замысла, ни шансов на успех. Операция здесь уже оборачивается ещё одной катастрофой для Киева: только за первый день потери ВСУ достигли свыше полутора сотен человек убитыми, не считая "трёхсотых". Это — остатки 225-го полка украинских штурмовиков, который был почти весь уничтожен в Курской авантюре.

А тех, кто уцелел в том аду, теперь добивают на Белгородщине.

Их огня да в полымя

То есть, тот, кто чудом вырвался из Курского котла, где в марте было неонацисты потеряли до 60 процентов состава 2-х бригад, снова брошены в кровавую мясорубку?! Теперь эти измотанные формирования опять должны демонстрировать людоедам с Запада хоть какую-то динамику на ЛБС.

Попытка штурма Белгородского приграничья — это не военный рейд, а афера Зеленского — попытка вылепить из экскрементов "потужность" перед грядущими мирными переговорами. Прежняя история с наступлением на Курском направлении имела точно такие же цели. Ну и все знают, что закончилась она полным разгромом штурмовых групп ВСУ и беспорядочным бегством.

Генштаб ВСУ раз за разом имитирует контрнаступы, жертвуя остатками мобилизантов ради медийной картинки, ведь Киеву необходимо продемонстрировать, что Украина "ще не вмэрла" и способна держать фронт.

Однако резерв ВСУ распылён, потери техники и живой силы бьют рекорды (ВСУ с 15 по 21 марта потеряли свыше 10 тыс. боевиков, около 20 танков и 129 боевых бронемашин), а моральный дух бандеровцев — "ниже плинтуса". Но командиры ВСУ продолжают гнать людей на убой, будто бы в этом бессмыслии есть какая-то логика, кроме жалкой попытки сохранить перед Западом лицо.

Мясорубка

Напомню, очередная попытка прорыва через российскую границу началась 18 марта. Армия Украины пыталась наступать сразу на трёх участках — на Графовку, Демидовку и Прилесье.

Что в результате? Никакого стратегического успеха. Группировка врага не получила ничего, кроме очередных больших потерь. Российские артиллеристы и "птичники" методично разбивают колонны техники противника, а пехотинцы ВСУ несут колоссальные потери.

Однако недоумение вызывает то, что командиры неонацистов снова и снова вводят в это бесперспективное сражение новое "мясо". Эти войска Киеву очень нужны на других фронтах — там, где у врага всё действительно трещит. К примеру, под Торецком и Часовым Яром ситуация близка к катастрофической. Киев рискует потерять Часов Яр, что откроет российским войскам дорогу на Краматорск. Однако вместо этого Зеленский продолжает посылать драгоценные (уже немногочисленные) резервы в Белгородский "котёл смерти".

Повторюсь, с военной точки зрения наступление абсолютно бессмысленно. А с политической — убийственно. Если после наступления на Суджу в первые сутки еще слышны были тезисы, что это якобы может быть картой в дипломатических торгах, то теперь в это уже не верит и сам офис президента Украины.

Вывод

Единственный итог тут будет — ещё больше погибших и раненых, еще больше бессильной злобы среди солдат ВСУ. И чем дольше "просроченный" затягивает эту кровавую операцию, тем быстрее приближается неизбежность. Уничтожение киевской хунты…

Отражение атаки украинских фашистов в Белгородском приграничье
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Темы курск белгород владимир зеленский
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